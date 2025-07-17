仲點論政｜對話代表門敞開　香港勝在走位靈活

來稿作者：劉仲恒



在國際上，如果兩個國家關係極差，他們很可能已經處於交戰狀態，看看以色列和巴勒斯坦、以色列和伊朗、俄羅斯和烏克蘭的關係便知。在目前這百年未見的大變局裡，中美關係很具影響力，但中美關係並不要看成一面倒的差，中美非但沒有開戰，而且在最高層面的溝通是存在的。

為了解決貿易爭端，中美雙方的代表在日內瓦見過面。其後，中國國家主席和美國總統更直接通了電話。這次最高層次通話的重要性不可低估，此舉不僅鞏固了中美在日內瓦進行對話後的政治形勢，也為兩國關係重回正軌創造了重要機遇。在通話中，習近平主席以「重新調校中美關係這艘巨輪的方向」為比喻，認為當前兩國關係面臨的核心任務，是雙方要把好舵和認準航向，排除各種干擾，以確保中美關係順利前行。

顯而易見，中美關係的對話之門是敞開著的。國家關係跟人際關係一樣，有溝通就永遠有希望，閉上門戶完全切斷所有聯繫才是最可怕的。這次中美最高級別的戰略溝通，非但及時和必要，而且具有深遠意義，就是雙方願意採取理性對話這個途徑，去協商以求解決分歧，向著共同維護經貿關係穩定這個終極目標走去。

我們不是「騎牆派」，但筆者必須指出的是，無論中美關係是冷是熱，其實香港都能從中得益。中美關係好的時候，這個道理不難明白。香港是個開放性的經濟體，當整體貿易環境好的時候，香港必然得益。但即使中美關係轉差，香港也有機遇。由於無可替代的地理優勢，香港仍然是中國和世界之間重要而獨特的門戶。我們的普通法體系、國際化背景和人才庫等特徵，對中國在全球方面的參與和內地企業走出去的過程中，發揮著至關重要的作用。地緣政治緊張和美國政策的轉變，反而讓更多企業來到香港上市。今年上半年，香港通過IPO募集的資金就高達1071億港元，是去年同期的七倍。今年上半年的融資額已經超過2024年全年的融資額，進一步鞏固了香港全球領先融資中心的地位。光是這一例子，已可見即使中美關係緊張，也不代表香港就沒有希望了。

自19世紀中葉清政府簽訂「南京條約」以來，香港實際上就成為了中國跟世界在資本、思想和人才等方面的交流門戶。回顧我們的歷史，香港經歷過不少地緣政治的變遷和震盪。從冷戰和韓戰時對內地的禁運，到1997年和2008年的兩次重大金融危機，香港每次都展現出強大的生命力，非但沒有在逆境中一倒不起，反而一直以來屹立不倒。

所以，看問題時不要被過分悲觀的情緒蒙蔽。在國際關係的層面裡，中美關係變差並不就代表前途暗淡，機遇總是會有的。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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