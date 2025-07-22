來稿｜如何真正振興經濟和構建香港未來產業發展？

來稿作者：張景宜



作為一個國際金融中心，經濟增長的關鍵在於人才的運用與政策的創新。當前複雜多變的全球經濟環境及結構不像從前，如何真正振興經濟？答案是需要政府結集多方力量，尤其是引入業界代表和商界精英，為香港注入更多創新思維與企業活力。

以商貿及電訊奇才王維基和物流創業界的Lalamove創辦人周勝馥為例，他們的經歷正好說明了商界精英如何突破傳統框架，創造出具有香港特色的成功故事。

王維基在過去幾十年，不論在電訊業、資訊科技，以至近年成功運用了電子商務優勢，開拓了本地網購市場，足證他在創新科技應用及消費模式改變上的經驗，對香港發展新興經濟有深遠意義。 此外，他也是科學園長期夥伴，與業界和創新基地緊密合作。他的企業不僅創造了超過四千個直接就業機會，還推動了本地經濟的多元化發展。

同樣地，周勝馥創立的Lalamove，從最初的本地即時物流平台，發展成為一個國際化的企業。憑藉對香港市場的深刻理解，以及靈活應對需求的能力，成功將公司成為香港土生土長的龍頭企業之一。

這些商界領袖在本地及國際市場上取得輝煌成就，但以筆者理解，他們與政府決策層，包括中聯辦、港澳辦等的接觸卻相當有限，導致他們的寶貴經驗和創新思維未能有效融入香港的政策制定過程中。

他們的市場經驗極具價值，尤其是地道且靈活的市場應對策略。例如，它們在物流、街市配送等領域的探索，比內地同業更具香港特色，對推動本地創新產業有重要參考意義。同時，他們的企業模式成功實現了創新與就業的平衡，助力本地經濟，對政策制定有實質指導作用。

在振興經濟層面，未來應該成立振興經濟委員會，而成員從王維基、周勝馥等開始，加入一些跨國企業管理層來自不同產業的專業人士，前政府高官如譚志源、聶德權、梁錦松等，結合大家從政、商業和學術經驗，同時也應邀文化創意界具國際影響力的人物如周星馳、劉德華等，讓他們發揮市場推廣及文化影響力。

委員會的核心任務是配合國家和香港發展、制定實質經濟增長政策，包括推動新興產業進入香港，取代固有的傳統經濟體系。另外，就引進內地及海外龍頭企業，帶動本地就業、發展北部都會區。而且政府可以配合委員會工作，策動市建局、房協、領展等機構推動土地及租金優惠。

同時，發展北部都會區是目前重要發展方向，需要系統性規劃產業佈局，結合公營機構的資源，降低土地和租金成本，吸引企業落戶並創造就業機會。

香港的未來需要跨界合作，既有政府的政策支持，也有商界的創新驅動。同時，將本地特色與國際視野結合，方能真正實現經濟振興，為香港注入新的活力。善用人才，匯集精英，才是香港突破經濟瓶頸的關鍵。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。