來稿｜受外資青睞　別賭美國衰敗

來稿作者：陳文坪



新加坡前總理、國務資政李顯龍2021年8月在阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）上發表演講，闡述國際局勢、中美關係等的遠見。他告誡與會者「東升西降」的看法是不正確的，他不認同「西方正在衰落」的觀點。這一忠言逆耳的消息報道後，大中華區的一些學者、社交媒體、網上大V都「鄙視」、「敵視」、「不屑一顧」這一論點，認為新加坡已「西化」，是「選邊站」的體現。但多年過去了，美國真正衰敗了嗎？

看看過去三年（2022年至2024年），中美的外來投資額就能說明。美國分別是3320億、3110億、2788億美元居首，平均每年取得3027億美元；而中國大陸分別為1890億、1610億、 1162億美元，其平均只取得1554億美元。只有美國的一半。如果美國真的如網上言論「走向衰敗」，資本家還會大撒投資嗎？因此，別盲目聽信，以訛傳訛。

世界上的資本家最關注的是資本投入能否帶來增值，能否獲得充分保障，然後才會考慮將資本投入。換句話說，投資就是要得到回報，而且要達到利益最大化。因此，哪些國家或地區是資本家的青睞，看看聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的年報就可略知一二。

日前出爐的UNCTAD《2025年世界投資報告》顯示，美國依舊是吸引外資投入最多的國家，達2788億美元，年增長高達19.6%。而新加坡、香港去年外來直接投資流入也非常可觀，分別為1434億美元及1262億美元。 星港在全球排名從前年的第三、第四位晉升至第二、第三位，僅次於美國。去年排名第四至第十分別是（美元）：中國大陸(1162億)、加拿大（641億）、巴西（592億）、澳洲（535億）、阿聯酋（456億）、墨西哥（369億）、法國（337億）。

全世界2024年的直接投資額為15088億美元，年增長3.7%；美國就佔了18.47%，中國大陸只有7.7%，不及美國一半。而新加坡也佔總投資額的9.5%。可謂是爭取到一大塊「蛋糕」。由於大量外資進入，為新加坡創造了許許多多高附加值的工作崗位。正是如此，這個小紅點吸引來自世界各地的人才到來工作與生活。

回顧過去三年，新加坡每年都吸引千多億美元的直接投資額。2022年約為1415億美元、2023年高達1600億美元、2024年為1434億美元。一個小小的經濟體每年能吸引千億美元投資，任誰也否定不了這是一項了不起的成就，也創造了經濟的繁榮。

對外開放、自由貿易是新加坡的基本國策。而即便是2020年春爆發的冠病大流行冠病三年，新國也將開放門戶一以貫之執行到底，不因在開放的過程中出現「某些不利因素」就收緊政策、關緊門戶。除此之外，政治穩定、社會安寧、族群和睦、健全法治、基礎設施良好、政府依法行政、人才培訓充足、高度互聯互通、政策連貫性、勞資政和諧等，這些都給營商、引資加分。

還有一點是，新加坡政治透明度高，以及可預測性。最高領導人權力做到「無縫」交接。團隊領軍人物也獲得同僚的全力支持以及人民的信任。在動盪的國際局勢中，新加坡政治穩定及可預測性，給國際社會、投資方、企業家都帶來更大的信賴。

正因具備許多優勢，使新加坡在全球經濟日益不確定的環境下，依然是一個備受資方信賴與青睞的選擇投資地點。一個小國，一年裏吸引這麼多的投資，的確難能可貴，說明政府部門和官員的努力與付出有目共睹，而且精於業務。能吸引大量投資，為新加坡創造良好的就業機會，也進一步提高新加坡的知名度，更說明新加坡法律對投資者有所保障與讓資方放心投入資源。

美國在媒體的報道上不但政治亂象紛爭、槍殺案層出不窮、到處有示威抗議，社會看似亂糟糟、百弊叢生。然而，為何受到資本家的青睞？為何投資者願意將大把大把的鈔票投入美國？值得深研。別誤信與聽信一些東方學者大談的論調以及社媒體的吹噓，什麼美國會徹底衰敗；更別沾沾自喜「東升西降」的高談闊論。多年以後，東升了嗎？不確定；西降了嗎？看不出。認清一大事實，如果投資者願意將巨資撒下，偏信西方衰敗之說，就是自身沒有看清與真實了解。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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