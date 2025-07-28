來稿｜創新驅動香港旅遊新動能

來稿作者：楊華勇



特首李家超在社交平台發表第二套有關施政報告諮詢的短片《施政﹒再報告旅遊篇》，透露今年1月至6月，共有約2,400萬人次旅客訪港，按年增加12%，其中內地旅客有約1,780萬人次，按年增加10%，非內地旅客更較去年同期顯著增加17%，錄得584萬人次。這不僅是數字的躍升，更彰顯香港作為世界級旅遊目的地的持續吸引力。

本屆政府深諳「推陳出新」之道，跳出傳統旅遊框架，著力打造新熱點、策劃大型盛事。這種主動求變的策略，為東方之珠注入源源活水，精准契合全球遊客對獨特體驗的追求，成為客流增長的深層動力。

特首李家超親赴紅磡參加地區諮詢會，並持續呼籲市民獻策，此舉意義深遠。政府主動俯身傾聽，不僅破壁了資訊隔閡，更能激發創新靈感，確保發展舉措紮根現實、回應真需。這種雙向奔赴的協作模式，讓政策不再是空中樓閣，而是真正轉化為市場的活力與共鳴，是旅遊提質增效、行穩致遠的創新沃土。

在周邊地區激烈競爭的當下，香港上半年旅遊佳績的取得，誠如李家超特首所言，實屬不易。這不僅是一份亮眼的成績單，更標誌著香港「中西薈萃」這一獨特旅遊魅力的強勁復蘇與持久吸引力。面對外部挑戰，香港旅遊業的韌性再次得到驗證，其獨特魅力正在全球旅遊版圖上重新綻放光彩。

香港旅遊的亮眼表現絕非偶然。啟德體育園盛大開幕，接連上演的世界級演唱會，將香港推向了國際流行文化的前沿陣地。與此同時，各類文化藝術盛事、頂級體育賽事與國際會展的密集舉辦，持續點燃城市活力。海洋公園大熊貓家族的溫馨「添丁」，迪士尼樂園二十周年的盛大狂歡，與特區政府精心打造的「旅遊熱點」專案相互輝映。這一系列舉措精准發力，不僅大幅提升了遊客吸引力，更如同強勁引擎，為本地零售、餐飲、酒店等關聯產業注入了蓬勃的經濟動力，形成良性迴圈。

當下香港旅遊面臨一個挑戰：如何平衡高消費遊客帶來的豐厚收益與保障平民遊客的出行權利？過度偏重前者，常導致物價飛漲、公共空間被過度佔用；忽視平民遊客，則可能損失大眾旅遊市場的活力與本地文化包容的底色。實現平衡需多管齊下：在核心景區保持平價開放的同時，可在周邊區域有序規劃高端度假設施，滿足不同層級需求，避免核心資源被壟斷。平衡並非抑制高端消費，而是構建包容、可持續的旅遊生態。

著眼未來，政府需在「持續」與「深化」上精耕細作。「每日都有盛事」的願景目標，要求活動策劃更具系統性與常態化，避免曇花一現。在打造新「旅遊熱點」時，應更加注重挖掘和融入香港獨特的歷史文脈與社區肌理，讓遊客體驗超越淺層觀光，觸及真實的城市靈魂。優質旅遊配套與服務的提升，是「開心回憶」的關鍵保障，需涵蓋從便捷數位服務到人性化細節的方方面面，確保遊客體驗始終流暢、舒適、賓至如歸。

香港旅遊上半年佳績是復蘇的強音，更是新征程的起點。唯有政府持之以恆地優化供給、提升服務，讓多元魅力更深層釋放，讓每位遊客的「開心回憶」成為最動人的城市名片，香港這顆東方明珠才能在激烈的全球旅遊競爭中持續閃耀，吸引世界目光長久駐足。盛事經濟的繁花背後，終需紮實的根基支撐其常開不敗。

自本屆特區政府上任以來，香港旅遊業在中央政府的堅定支持下，正以前所未有的活力開啟全面振興新篇章。特區政府精准施策，多管齊下，成效顯著：

《香港旅遊業發展藍圖2.0》的推進，標誌著香港旅遊進入「無處不旅遊」的精細化發展階段。熊貓旅遊、賽馬文化、歷史古跡、離島生態、郊野綠色資源等特色專案，構建起層次豐富的旅遊矩陣，滿足全球遊客深度探索的渴望。發展旅遊熱點工作組的首批項目，更將香港獨特的人文與自然景觀轉化為沉浸式體驗。

香港旅遊業正以多元產品、國際盛事、政策紅利與新興市場開拓的「組合拳」，加速邁向全面復蘇。在中央支持下，香港這顆東方之珠正以更璀璨的光芒，穩固其世界級旅遊樞紐的核心地位。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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