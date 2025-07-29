來稿｜正視港人北上就醫：香港醫療的挑戰與轉型契機

來稿作者：吳樂文



近年港人北上就醫成熱潮，去年有研究發現三成受訪港人曾赴內地就醫。筆者綜合自身和身邊朋友的看法，北上就醫原因主要為排期便捷、醫療收費透明度高、醫療開支相對低等。市民前往內地就醫，或能一定程度分擔本地醫療負擔，但若趨勢加劇，或令香港醫療市場持續收窄，令醫療專業發展停滯。筆者認為，應多管齊下入手，確保本地醫療體系和市場健康運作，包括增加醫療從業員人手、提高私營醫療服務透明度、完善港澳藥械通及+1制度，把醫療體系面對的挑戰化成轉型契機。

現時港人排期就醫輪候時間動輒以月計，公營醫療系統更是重災區。香港醫療從業員，特別是醫生、護士的人手長期供不應求確是原因之一，但除要增加這些治療人才，亦要重視預防。當局應著眼於基層醫療，這方面除醫生、護士，亦需要其他支援性質的專業醫療人員，例如物理治療師中醫師。隨着基層醫療署近年成立，當局應加強統籌和推動社區基層醫療系統覆蓋率，讓更多港人接受基層醫療服務，既能改善港人健康，減少公營醫院的負荷，亦避免病人大量流失到內地。

醫務衛生局已提出研究提高私營醫療服務收費透明度，包括要求私營醫療機構就多項「指明治療及程序」提供收費表，以及向入院病人提供相關服務費用預算等。 筆者期望當局可早日立法，並成立專責部門監察、檢討私營醫療機構收費機制，杜絕治療不同病人收費出入差異大、定價標準不透明等問題。並可推動更多醫療機構參考内地醫療機構做法，設立有預約功能的手機應用程式或網上平台，方便病人查詢及預約。

醫療開支方面，不少意見都針對內地藥費較港便宜，香港更有有部份醫生，會寫信轉介病人到內地醫院排期以使用內地的藥物。有意見認為港府要大力向藥廠施壓，推動本港藥價與內地看齊，或把香港納入內地的「中央集體採購」機制。醫務衛生局已曾表示，因香港與內地屬不同關稅區，受各經濟體的收入及生活成本等社會經濟因素影響，引致價格差異。加上香港的醫療系統、藥物監管制度與內地不同，內地集體採購用於內地醫保的藥物不可能直接在香港採用。

故筆者認為，與其要香港的藥物和醫療器械與內地看齊、衝擊現行制度，倒不如善用現有機制，令港人更容易用到內地的藥物。為方便港人在內地就醫，國家藥品監督管理與香港政府合作推出的「港澳藥械通」，去年通過的《廣東省粵港澳大灣區內地9市進口港澳藥品醫療器械管理條例》，已將申請進口使用急需港澳藥械目錄內藥品、醫療器械的審核時限壓縮至10個工作日，並透過相關部門以線上受理、並聯審核等方式簡化審核流程、壓縮審核時限。長遠而言，港府亦要加快改革藥械審批制度，包括擴展「1+」審批機制至所有新藥，完善評審制度以加快註冊，體現「好藥港用」的理念。

特區政府有志將香港建設成國際醫療創新樞紐。這需要確保本港醫療體系具備協作性及可持續性，令價格與成本更上合理，一般市民能夠負擔。香港擁有高水平的醫療研究和高效率的醫療衛生體系，增加醫療從業員人手、提高私營醫療服務透明度、完善港澳藥械通及+1制度，有助滿足本地醫療需求，並可憑借國際認證體系與技術優勢，與內地形成由高端研發、中端制造，以及基層醫療組成的產業鏈分工。與內地持續拓寬和深化醫療合作長遠，也有助推動醫學科研進步，配合大灣區日益龐大的市場，把醫療產業打造成為強勁的經濟引擎，朝建設國際醫療創新樞紐的目標大步邁進。

作者吳樂文是肺癌病人關注組召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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