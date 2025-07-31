楊莉珊｜內企收購佳寶及香港經濟的韌性

早前傳媒報道，京東已收購香港連鎖超市佳寶食品70%的股權，交易總價約為40億港元，其中包括佳寶的零售網路和部分。



內地電商如京東、淘寶等進軍香港市場，促使本地零售商加快數碼化步伐：引入新消費模式，內企帶來先進的電商技術和營運模式，刺激本地零售業改革；提升顧客體驗，例如京東計劃收購本港佳寶超市，預計將引入智能收銀、會員系統等數碼工具。

內企來港有助推動本地零售業轉型，香港亦會長期受益。內企的到來是市場開放的結果，其核心效應是啟動競爭、填補空白、倒逼升級，同時體現兩地融合釋放的紅利，絕非所謂「吃掉香港市場」。本地企業通過技術學習、差異化定位、政策支持（如特區政府BUD專項基金等）等，仍有望實現轉型升級。畢竟，包括零售業在內的香港經濟是有韌性的。

對於內地企業進駐香港市場的爭議，可以從多角度進行理性分析，內地企業入港本質是市場化互補而非零和博弈。其核心價值在於打破局部壟斷、催化產業升級，而香港健全的法治和國際化優勢確保了競爭公平性。長遠看，兩地經濟要素的良性互動將強化香港「超級連絡人」功能，符合國家「十四五」規劃對香港的定位。關鍵在於特區政府需加強政策引導，幫助中小企業在變革中找准新生態位。

香港的卓越表現充分印證了其不可替代的韌性和國際競爭力。畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌表示，今年上半年香港新股市場共有42隻新股上市，集資額為1,071億元，按年大升7倍，集資額全球排名第一位。

在國際管理發展學院最新發布的《2025年世界競爭力年報》（《2025年報》）中，香港的全球競爭力繼去年上升兩位至第五後，今年再上升兩位至全球第三。今次是自二○一九年後，香港首次重返全球三甲。《2025年報》結果顯示，香港競爭力大幅提升，總得分在100分中獲99.2分，增加7.7分，增長幅度是頭十名經濟體中最高。

根據《世界經濟自由度2024年度報告》，香港再次被評為全球最自由的經濟體，排名全球第一。報告指出，香港在「國際貿易自由」和「監管」方面表現突出，位居全球首位。

香港頂尖人才彙聚，高校教育實力卓著，更以金融創新引領全球——全球首個《穩定幣條例》實施、國際調解院總部落戶、大宗商品倉儲網路聯通國際交易所等突破，彰顯香港在「一國兩制」下聯通世界的獨特優勢。國家戰略支撐與市場活力共振，正推動香港作為全球金融、貿易及創新樞紐的地位持續強化，未來必將為國家高品質發展注入更強動能。

香港經濟正經歷結構優化進程，「結業潮」本質是市場新陳代謝的健康體現。資料顯示，上半年本地新註冊公司高達84,293間，公司總數突破149.48萬間，雙雙創歷史新高，印證市場內生動力強勁。橫向對比可見，香港每月約33間餐廳結業，遠低於新加坡（300間）、中國台灣（1,500間）、韓國（8,900間）的規模。商鋪資料更揭示動態平衡：上半年結業847間，但同期新開786間，反映「汰舊育新」機制有效運轉。

失業率微升屬轉型期摩擦性現象，金融、旅遊及新興科技產業已提供明確就業增量。政府針對性就業政策及再培訓計畫正在見效，勞動力市場韌性顯著。「無就業復蘇」論片面放大短期陣痛，卻忽視新動能企業崛起、就業結構優化與資料支撐的整體經濟活力。香港經濟正香港積極擁抱變革，其背靠祖國的獨特優勢無可替代。中國龐大的市場、完備的產業和蓬勃的創新力，為香港提供了堅實的後盾與廣闊機遇。香港正從傳統樞紐向創科、綠色金融等新領域拓展，經濟轉型步伐堅定。機器人、跨境金融、北部都會區等新動能已嶄露頭角，持續湧現。這份主動求變的魄力，正是香港經濟韌性十足、未來繁榮可期的核心動力與堅實基礎。通過結構升級邁向更可持續的發展階段。

歷史反復證明，重大經濟轉型必經調整，但終將開啟更富活力的增長新篇。對香港而言，當前挑戰絕非衰退序曲，而是鳳凰涅槃前的重生陣痛；非競爭力衰減，實為經濟結構破繭成蝶的關鍵蛻變。

「一國兩制」賦予香港無可比擬的制度優勢，國家戰略的堅定支援更提供堅實後盾。背靠祖國龐大市場與機遇，面向全球聯通樞紐地位，香港完全具備化挑戰為機遇的充分條件。關鍵在於把握轉型視窗，在鞏固國際金融、貿易、航運中心地位的同時，全力擁抱創科浪潮，發展新興產業，優化人才結構，提升服務能級。

經歷此番深刻調整，憑藉其獨特的韌性與創新能力，香港定能跨越陣痛，迎來更廣闊、更光明、更具可持續性的經濟前景，鞏固其不可替代的國際樞紐地位。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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