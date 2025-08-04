來稿｜優化營商環境 　續寫繁榮新篇

來稿作者：楊華勇



政府適時發佈《香港營商環境報告》，向全球清晰傳遞一個信號：香港的核心競爭力依然穩固，且新優勢正在形成。這份報告不僅是對過往成績的總結，更是面向未來的信心宣言。報告詳述香港在「一國兩制」下的制度優勢，並說明政府推動經濟高質量發展的政策重點與成果，包括持續提升競爭力，以及吸引資金流入、匯聚企業、吸納人才的成績等，並展示香港在金融、貿易、航空、航運、創科、知識產權貿易、法律服務，以及文化、體育和旅遊等領域的最新發展和潛力。

特區政府的這份新報告，在關鍵時刻以翔實資料與系統分析，為世界繪製了一幅清晰可信的香港發展圖景。它超越空泛宣傳，以紮實事實回應了疫情後國際社會對香港的關切——社會重歸穩定，經濟引擎強勁復蘇，整體發展態勢持續向好。這份報告如同一面明鏡，映照出香港「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢：既是中國與世界的重要樞紐。

尤其值得矚目的是報告前瞻性提出的「超級增值人」定位。這標誌著香港角色正從通道向價值高地躍升——通過彙聚全球資本、頂尖人才與創新理念，香港正著力打造難以替代的綜合價值平臺。國際投資者在此不僅能對接內地龐大市場，更能借助香港成熟的法制、自由的營商環境與卓越的專業服務深度「增值」，實現機遇最大化。

這份報告是向世界發出的強有力邀約。它用事實與資料說話，邀請全球夥伴把握香港持續向好的大勢，充分利用其「一國兩制」的獨特制度優勢與雙超功能。機遇就在眼前：與香港攜手，即能共用其作為價值創造高地的澎湃活力。香港，正以堅實的步伐與開放的胸懷，迎接全球合作共贏的新篇章。

特區政府最新資料顯示，2024年母公司在境外（含內地）的駐港公司數量達9,960家，較2023年增長10%，創歷年新高；同期初創企業數量達4,694家，同比增長10%，較2020年增幅逾四成。兩者合計為香港經濟注入強勁動能，凸顯香港作為國際商業樞紐的持續吸引力。

增長動力多元，重點企業引領投資。駐港公司結構：內地駐港企業以2,620家居首，其次為日本（1,430家）、美國（1,390家）及英國（720家）。行業分佈以進出口貿易（4,730家）、金融業（2,020家）為主，新興市場中東及東盟企業增幅分別達22%和13%。

初創領域亮點，金融科技、資訊科技、電子商務佔據主導，健康醫療與綠色科技初創企業增速最快，同比分別增長54%和82%，反映特區對創科與可持續發展的資源投入成效顯著。

重點企業貢獻，引進重點企業辦公室成立兩年多已成功吸引66家重點企業，其中近半為行業龍頭，80%計畫在港設立全球或區域總部，預計未來數年帶來420億港元投資，創造17,000個職位。

香港的獨特價值，深植於「一國兩制」的制度優勢。成熟的普通法體系、資金自由流動、簡單低稅制及高度開放的國際化市場，共同構成了其營商環境的基石。報告強調國家安全法的實施，非但沒有削弱這些優勢，反而通過恢復社會秩序，為經濟繁榮築牢安全底線。背靠祖國龐大市場，聯通世界的獨特地位，使香港在動盪全球經濟中成為難得的「避風港」。

更令人振奮的是新動能的湧現。粵港澳大灣區建設賦予香港深度融入國家發展大局的戰略機遇；國際綠色科技與金融中心的藍圖，則緊扣全球可持續發展浪潮。特區政府積極「搶企業」、「搶人才」，正有效拓展經濟增量。

誠然，外部地緣政治複雜性與區域競爭加劇帶來挑戰。然而，香港法治、自由開放經濟體系、專業人才儲備及戰略區位等固有優勢並未褪色。正如報告所言，香港的核心競爭力依然穩固，新的發展優勢正在形成。關鍵在於持續鞏固法治基石，優化營商環境，將國家戰略機遇轉化為具體發展動能。香港這顆東方之珠，完全有能力在新時代續寫繁榮新篇。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章標題由編輯所擬，原題為「香港在固本培元中開新局」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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