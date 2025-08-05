來稿｜積極參與技能培訓　拓展人生事業前程

來稿作者：魏小麟



當今時代是一個日新月異變化的時代，人們需要「終身學習」才能跟得上時代前進的步伐。

今年三月國家召開「兩會」期間，人力資源部、社會保障部和財政部聯合宣布了要在2025年實施「技能照亮前程」的宏大培訓工程。這項培訓工程計劃從2025年開始至2027年，每年都要培訓勞動者千萬人次以上。其中還特別提到，要根據不同行業需要，創新採用「崗位需求+技能培訓+技能評價+就業服務」四位一體培訓模式，促進社會勞動者的技能提升與就業增收。

國家所實施的宏大培訓工程是香港進一步搞好培訓工作的強大東風，對香港實施各行業培訓工作無疑也有示範的意義。實事求是地講，香港政府多年來為配合經濟的發展和轉型，一直也是非常重視各行業的員工培訓工作的。其中建造業就是首當其中受益較大的行業之一。我們香港善美建築工友之家作為政府認可的培訓機構，在落實政府發展局部署，配合建造業議會和學院，培訓建造業技術人才，保質保量落實好各項培訓任務方面擔負著不可推卸的責任。

國家幾個大部門聯合，把培訓工作作為一項宏大工程來推動，足顯員工培訓工作的重要性。為什麼培訓工作那麼重要？不講相對社會的深層道理，僅就受訓者個人而言，培訓不僅是獲取一紙證書的過程，更是一場自我價值的重塑與昇華的過程。培訓改變了不少人的命運，照亮了無數個人的職業前程，讓他們由一名普通的家庭成員脫變為家庭支柱，也成為了一個充滿自信，對社會發展有所貢獻的人。培訓之所以令人增值，正是因為它通過助人掌握技能，打開了人認知的新視窗，提供了應對變革的有力武器，讓人對未來的道路如何走有了明確的方向感。

在鼓勵工友積極接受培訓增值方面，我們認同香港建造學院提倡的「一專多能」發展方向。我們也衷心希望我們的工友中有越來越多的人能認識和掌握職業生存與發展的辯證之道。

社會職業是五花八門的，職業迭代的現象也與日俱增。不少人就是在這種境況下陷入兩難困境的。

一個人深耕一域專注一項可以成為專才或專家，而廣采博收多向發展卻可以成為通才。前者的不懈努力可以成就一個人在獨特崗位上的不可替代性，後者的橫向發展則可成就一個人在複雜環境下的廣泛適應性。因此，真正的職業智慧就在於掌握「一專多能」的辯證之道——既要有不可替代的深度，又要具備靈活適應的廣度。

當今時代，行業的突變也已成為了司空見慣的事情。如從事印刷業的排版技師、攝影界的膠片專家、都曾因技術革新而陷入困境。建造業的竹棚架專家和其他不少工種的專家也都會面對新技術和新材料革命而面臨新的挑戰。借助培訓實現多能性，掌握與主業相關的輔助技能，或是培養跨界能力，都能為職業發展打開新的馳騁空間。當職業變化的風暴襲來時，可以有更多的避風港。

我們將因應行業變化，盡可能適應建造業內廣大工友的需求，配合建造業議會和建造學院，在已開展的培訓項目基礎上，按多能發展的目標，盡可能拓展一些新的培訓項目，希廣大工友繼續給予我們以高度的關注和大力的支持，大家一起重視培訓、擁抱培訓，以持續學習，不斷增值的態度面對變化，拓寬前行之路，共同為香港的未來發展作出新的貢獻。

作者魏小麟是香港善美建築工友之家主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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