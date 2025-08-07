來稿｜穩定幣是數位貨幣時代的新挑戰與機遇

來稿作者：楊華勇



在全球數字經濟迅猛發展的背景下，穩定幣作為一種特殊的加密貨幣，正逐漸從邊緣走向金融體系的核心。隨著香港《穩定幣條例草案》的通過、美國GENIUS法案的推進以及韓國銀行體系的積極參與，穩定幣正站在傳統金融與加密經濟的交匯點，其發展路徑將深刻影響全球金融格局的演變。

穩定幣作為加密世界與傳統金融的橋樑，近年來呈現出爆發式增長態勢。當前全球穩定幣總市值已突破2390億美元大關，其中超過99%與美元掛鉤，凸顯出美元在數字資產領域的持續霸權地位。

穩定幣的價值主張在於它既規避了比特幣等非錨定加密貨幣的劇烈波動，又保留了數字資產的核心優勢：全球可訪問性、交易速度快和成本低廉。例如，傳輸上百萬美元的USDC，手續費不足一美元，且可在幾分鐘內完成跨境結算。這種特性使穩定幣在資本管制嚴格的國家或高通脹經濟體中尤其具有吸引力，為用戶提供了規避本地貨幣貶值風險的有效工具。同時，穩定幣也為無法獲得傳統銀行服務的「無銀行帳戶」人群提供了參與全球金融體系的新途徑。

在全球化商業環境中，穩定幣正以其獨特的性能優勢重塑跨境支付格局。與傳統跨境匯款相比，穩定幣交易不受銀行營業時間限制，可實現全天候「秒級到賬」，而傳統SWIFT網路下的跨境支付通常需要T+5至T+10個工作日才能完成最終結算。這種效率上的巨大差距使穩定幣在時間敏感性交易中具有不可替代的價值。同時，穩定幣通過削減中間銀行環節，大幅降低了跨境資金流動的成本。傳統支付鏈條中，SWIFT網路、外匯機構和中間行都會收取費用，節點越多成本越高；而穩定幣交易僅需支付區塊鏈網路的基本手續費，使小微企業也能負擔得起國際商業往來。

穩定幣的技術特性為其在商業應用中的安全性提供了額外保障。基於區塊鏈的智慧合約技術使交易記錄不可篡改、不可抵賴，為資金安全提供了新型解決方案。香港《穩定幣條例草案》通過後，京東、渣打銀行等機構已進入首批沙箱測試階段，探索穩定幣在電子商務和金融服務中的實際應用。這些試點項目將為穩定幣的大規模商業應用積累寶貴經驗。

儘管穩定幣前景廣闊，但其發展仍面臨多重風險與挑戰，首當其衝的是儲備透明度問題。許多主流穩定幣聲稱以1:1比例由法幣儲備支援，但實際審計情況參差不齊。即使像USDC這樣定期接受審計的穩定幣，其儲備資產託管在傳統銀行體系中，仍面臨銀行倒閉引發的擠兌風險。

穩定幣的非法使用比例攀升構成了另一重挑戰。根據Chainalysis 2025年2月的報告，穩定幣占整體非法交易的比例已從2020年的20%飆升至63%，而比特幣的相應比例則從75%降至20%。這種轉變源於穩定幣交易速度快、費用低且價格穩定的特性，使其成為逃避制裁和洗錢活動的「首選工具」。美國財政部已加強對Tornado Cash等混幣器的制裁，反映出監管機構對加密貨幣非法使用的擔憂加劇。

從宏觀經濟角度看，穩定幣的普及可能對貨幣主權和金融穩定構成威脅。若一國居民大規模採用美元穩定幣替代本幣，將削弱中央銀行實施貨幣政策的能力，在極端情況下甚至可能導致「數字貨幣替代」(Digital Dollarization)現象。香港《穩定幣條例草案》中明確規定，只有錨定港元或其它獲批准法幣的穩定幣才能向零售投資者銷售，正是出於保護本地貨幣體系的考慮。

面對穩定幣的快速發展，全球主要經濟體正加緊構建監管框架，但採取的路徑和節奏存在明顯差異。香港在這一領域處於領先地位，其《穩定幣條例草案》於2025年5月21日通過立法會三讀，成為全球首個對法幣穩定幣實施全面監管的司法管轄區。該法案設立了嚴格的發牌制度，要求穩定幣發行人繳付至少2500萬港元資本，儲備資產必須與流通穩定幣面額完全匹配，且不得從事借貸等金融仲介活動。香港金管局將於8月1日開放牌照申請，京東、渣打銀行等機構已準備首批參與。

中國內地的謹慎態度與香港的積極試驗形成鮮明對比。中國大陸尚未承認任何加密貨幣的合法性，但通過香港這一「試驗田」密切觀察穩定幣發展。香港的穩定幣監管經驗可能為數位人民幣的國際化提供參考，未來或探索通過數位人民幣橋接穩定幣生態系統的可能性。這種「一國兩制」下的差異化策略使中國既能控制金融風險，又不至於在數位貨幣競賽中完全落伍。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



