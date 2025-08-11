楊莉珊｜施政報告在即　香港要決心經濟轉型

新一份《施政報告》將於9月發表，行政長官李家超8月10日在社交平台發布短片第三集《施政﹒再報告招商引資篇》，他表示，招商引資步伐不會停，只會越走越穩、越快，除了中東和東盟，未來會繼續開發更多具潛力的新興市場。李家超指出，近年政府致力於「搶企業」，持續引入海內外優質企業來港落戶或擴展業務，提振本地經濟、增加就業機會，亦令市民享有更好的生活和服務。他說：「在經濟轉型期，要有更新、更有創意的服務和產品，亦可考慮結合線上線下的創新營銷方式，以迎合市民和市場喜好。」



香港經濟發展戰略正在經歷一場靜水深流的轉型——從過往倚重傳統歐美市場，轉向積極擁抱中東、東盟等新興經濟體，並以創新思維構建更具韌性的產業生態。新加坡主題樂園Kiztopia以香港為跳板成功進軍內地的故事，為這一戰略轉型提供了生動註腳。這家企業選擇香港作為海外擴張首站，其後短時間內連開四家分店，其商業邏輯清晰映射出香港的獨特價值：高消費力的本地市場提供了穩健試點，而「一國兩制」框架下暢通內地的門戶地位，則為企業打開了14億人口的廣闊腹地。這雙重優勢使香港成為跨國公司探索中國市場的戰略高地。

然而香港招商戰略的轉向，絕非僅僅基於商業價值的再發現，更源於深刻的現實挑戰與時代壓力。國際地緣政治波譎雲詭，傳統西方資本流向的不確定性陡增。美國對華投資限制條令頻出，歐洲對華「去風險化」呼聲不絕，促使香港必須重新審視其國際經貿關係的風險敞口。貿發局主席馬時亨點出關鍵：「因應地緣政治，香港應審視開拓新市場的策略。」這一判斷直指香港經濟安全的核心痛點。

同時，全球產業價值鏈正經歷深刻重構。數字經濟與綠色轉型浪潮之下，東盟、中東等新興市場正以驚人速度崛起。東盟數字經濟規模預計在2025年突破3000億美元，沙特「2030願景」計劃豪擲萬億美元推動經濟多元化，這些區域不僅釋放出龐大市場需求，更成為新技術、新業態的孵化場。香港若仍固守傳統市場，無異於在新一輪全球產業洗牌中主動棄權。

面對變局，香港的「搶企業」戰略正逐步凝練出一套系統性突圍方案——以新興市場為軸心，以創新政策為驅動。開拓新興市場已成為香港招商戰略的優先級選項。李家超明言「未來會繼續開發更多具潛力的新興市場」，顯示香港正從被動接收轉向主動出擊。2023年特區政府高層密集出訪中東與東盟，帶動中東資金在港投資較前一年猛增40%，東盟已穩居香港第二大貿易夥伴。這種戰略聚焦正重塑香港的全球經濟坐標。

招商政策工具箱亦在創新升級。李家超強調需以「更新、更有創意的服務和產品」及「線上線下創新營銷」滿足市場需求，顯示政策思維已從單純提供稅務優惠，轉向構建全生命週期產業生態鏈。引進重點企業辦公室（OASES）對準人工智能、金融科技等前沿領域精準發力，新成立的香港投資管理有限公司（HKIC）則以主權基金模式撬動戰略性投資，形成「政策+資本」的雙輪驅動。

香港的內外聯動價值在這一戰略中被賦予新內涵。對國際企業而言，香港是探索中國市場的「安全緩衝區」——在熟悉國際規則的環境中測試產品、調整戰略；對中國企業而言，香港則成為進軍新興市場的「高端跳板」，憑藉其成熟金融網絡與專業服務優勢，助力企業規避出海風險。這種雙向樞紐功能使香港在全球供應鏈重構中佔據獨特生態位。

香港的招商引資新棋局，落子處是新興市場，著眼處卻是全球經濟新秩序的塑造。當李家超宣示「招商引資步伐不會停」時，其背後是對香港經濟基因的重構決心。從傳統中介者轉型為新興市場的價值整合者，從被動接收者升級為主動佈局者——這條轉型之路雖佈滿荊棘，卻承載著香港突破發展瓶頸的歷史機遇。

全球資本的流向正被地緣政治重繪，產業革命的浪潮在新興市場奔湧。香港能否以制度創新的勇氣、戰略定力的智慧，在中東的沙漠新城與東盟的數字叢林中開闢出新航道，將決定香港在21世紀全球經濟版圖上的新坐標。招商引資的競速，本質是一場關乎未來的生存突圍。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章標題由編輯所擬，原題為「李家超勾勒招商藍圖：創新驅動增就業」。內容僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。