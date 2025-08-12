來稿｜衝突調停後　泰柬須增加互信

來稿作者：陳文坪



很多時候，本是不該發生的戰事，卻因一方「自以為是」而開啟。早前泰國、柬埔寨邊境相互炮擊、轟炸，死亡數十人就是一例。

日前媒體報道，泰國第二軍區司令汶信（Boonsin Paadklang）8月10日接受泰媒採訪時說，泰軍計劃封鎖邊境有主權爭議的塔門通寺，避免柬方進入。柬方已設置軍事設施的大奎寺，泰方也勢必拿回，指軍隊目前只距離寺廟約30公尺。泰軍方的這一言論似乎與早前兩國政府所達成的「無條件停火」協議背道而馳，也令外界對泰柬邊境衝突重燃深表擔憂。

泰柬邊境地區七月下旬爆發連續四日武裝衝突，這是自2011年以來最嚴重的一次，影響兩國數十萬人離開家園逃難。眼看戰火愈演愈烈，美國總統特朗普分別致電泰柬政府領導人，施壓要他們立即停火。7月28日，在現任東盟主席國馬來西亞首相安華在吉隆坡主持兩國首相出席的調停會議後宣佈，雙方將自7月29日零時起立即且無條件停火。安華的居間斡旋，功不可沒，體現東盟組織還是有能力處理成員國之間的紛爭。泰柬能立即停火，美方用貿易關稅施壓，抓到他們的「痛處」。

這場戰事，雖被迅速調停，卻令東盟組織蒙上陰影，也讓東盟內部的團結令人生疑。無論是柬埔寨抑或泰國，兩邊的處理方式都不足取，雙方的信任都「蕩然無存」。

停火協議雖生效，卻不時傳出有泰國士兵在泰柬邊境地區巡邏時踩中地雷受傷，泰國政府譴責柬埔寨在有關地區埋置地雷，違反《渥太華公約》及《聯合國憲章》等國際法和人道主義原則。

柬埔寨反指泰國軍隊違反停火協議，在有爭議邊界地區沿線部署部隊、巡邏及設置鐵絲網，有違雙方日前在馬來西亞達成的停火條件。

泰柬邊境領土糾紛由來已久，已有百年曆史。過去最多隻是吵吵鬧鬧，上個月卻是炮聲隆隆。死傷數百人，數十萬民眾流離失所離開家園。本是無戰事，卻因一方不守信而引發兩國相爭不斷。最終以武器裝備相較量。各自逞強得到什麼？沒有人能說得準。但四天的轟炸，失去的是寶貴的生命、家園，發射的炸彈不但損壞了軍事基地、民宅醫院，留下的是廢墟一大片、流血的傷口、心中的仇恨。

5月28日，泰國烏汶府與柬埔寨北部柏威夏省接壤處的衝博地區（Chong Bok）主權爭議區域，兩國軍人突然爆發了激烈的槍聲，造成柬方一名士兵死亡。泰柬衝突，東盟國家都紛紛呼籲兩國冷靜處理，避免局勢進一步惡化開來。不過，雙方都沒有停止向邊境增加兵力。

在多日的吵吵鬧鬧後，泰國首相佩通坦（現被法院停職調查）嘗試利用「私人交情」與柬埔寨前首相、現參議院主席洪森就兩國邊界爭端進行電話交談，希望能化解雙方緊張的糾紛。然而，洪森卻不「守信」，將兩人通話錄音下來並公開在網上，引發泰國人民對她的質疑。讓為泰黨及佩通坦領導的聯合政府瀕臨垮台。佩通坦也遭受檢舉，憲法法院也下令佩通坦停職待查。

洪森這一做法是不足取的。公開兩人的通話錄音，等同把佩通坦當「人質」沒有兩樣。這並沒有給柬埔寨帶來實質的「好處」，反而造成更大的災難。本來泰國政府還可以多少「約束」軍方行為，避免走向全武鬥。然而，洪森不重視「私交」而撕破臉，為泰黨領導的政府不得不全力支持泰軍方所作出的任何軍事行動。

泰柬兩國同意從7月29日零時起「立刻且無條件」停火，以結束兩國持續數日的邊境衝突，本是令人鼓舞的一件事。不過，柬埔寨國防部發言人7月31日在新聞發布會上說，泰國軍方在29日上午7時30分，擄走21名柬埔寨士兵，泰方過後歸還一名陣亡的士兵及兩人受傷者給柬方。其他18人留下為「人質」，以增加談判籌碼。

泰方的這一做法，不但是節外生枝，也是不足取的體現。反而讓「無條件」停火變得更加脆弱。多日來，致使雙方相互指控違反停火協議的事層出不窮。

媒體報道，泰國代首相蓬探8月5日在內閣會議上，要求各相關部門起草法律文件，針對柬埔寨「以軍力及武器侵犯泰國主權，並造成泰國軍民生命與財產重大損失」，在國內及國際層面提起刑事與民事訴訟。這不是在火上加油嗎？製造增加衝突的機會嗎？

泰方應該做的是，與柬方一道把邊境領土糾紛交由國際法庭判決，雙方共同遵守法庭的裁決結果。這才是一勞永逸的解決方案，也符合兩地人民的福祉。

泰柬邊境衝突表面雖已調停，但雙方的民族主義情緒都高漲，也傷害了民間日常交流與經濟活動。此時難有互信，雙方還是有各自的「小算盤」在作精算。東盟組織必須加大力度對泰柬邊境地區多作巡視，以監督雙方確實停火，讓早前離開家園的人民回返，從而穩定兩地人民的福祉，並恢復民間貿易來往，以此來增加互信。

政治領導人須從這一事件中悟出真諦，「私交情誼」值得珍惜，就如戰時的使者一樣。傷害使者不一定會給己方帶來益處，反而給國家帶來更大損失。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



