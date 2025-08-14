仲點論政｜客觀分析香港優勢　明辨是非預期樂觀

來稿作者：劉仲恒



世事紛繁複雜、變幻莫測，然而，其背後的總體趨勢，通過細緻剖析仍可洞察。一旦因認知不清而誤判形勢，後果往往不堪設想。1812年，拿破崙決意親率大軍入侵俄羅斯，且對勝利志在必得。最終，卻因斑疹傷寒肆虐、糧食匱乏以及嚴寒天氣，鎩羽而歸。在商業領域，誤判形勢同樣會付出沉重代價。1962年，Decca唱片公司原本有機會簽下披頭士樂隊，但其管理層當時認為吉他樂隊正逐漸失寵，試音後便放棄與披頭士樂隊簽約，就這樣白白錯失了音樂史上「最肥美一塊蛋糕」。

談及香港，一些流亡海外、居心不良之人，整日「唱衰」香港。筆者認為，分析香港的現狀與未來，應依據確鑿客觀的數據和因素，而非輕信他人的無端猜測。首先，香港作為國際大都會和金融中心，在制度與營商環境方面優勢顯著。香港在全球最自由經濟體排名中名列前茅，被公認為全球最開放且便利營商的城市之一。香港維持普通法制度，在「世界正義工程」的《2024年法治指數》中位列第23位，在「廉潔」範疇的得分更是位居全球第10位，這些皆是海外投資者看重之處。

在營商環境方面，香港始終堅持「零關稅」自由港地位，擁護以規則為本的多邊貿易制度，同時落實自由貿易政策。香港以低稅率、簡單稅制著稱，不存在繁瑣的遺產稅、資本增值稅、商品服務稅、股息稅等，特區政府還為某些銳意發展的策略性領域提供稅務優惠。

更為穩如泰山的是香港的地理優勢。香港位處亞洲心臟地帶，全球一半人口都在香港5小時航程範圍之內。此外，香港還是國家面向國際的門戶，是世界上唯一融合中國優勢與國際優勢的城市。作為門戶，香港無疑是連接內地與世界的最佳橋樑，能充分發揮「引進來、走出去」的雙向平台作用。內地企業可借道香港走向國際，眾多海外企業也將香港視為進入內地龐大市場的最佳跳板。

數據更具說服力，恒生指數自去年上漲18%後，今年乘勝追擊，又上漲27%，上半年每日成交額攀升120%至2400億元。截至今年7月中旬，港股已有52隻新股上市，集資額接近1300億元，同比上升約6倍。資金持續流入，這是國際投資者「用腳投票」，印證了他們對香港未來的樂觀預期。

國際社會的看法同樣積極。瑞士洛桑國際管理發展學院的《2025年世界競爭力年報》指出，香港的全球競爭力已躍升至全球第三。惠譽、標普和穆迪一致給予香港「穩定」的信用評級展望。根據聯合國貿易和發展會議的《2025年世界投資報告》，香港的外來直接投資流入金額位居全球第三位。

分析事物務必客觀公正，才能避免誤判形勢，自食惡果。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。



