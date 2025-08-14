紫荊黨｜香港旅遊業的「望、聞、問、切」

來稿作者：張博涵



香港旅遊業的疫後「復甦體檢」，結果令人憂心：遊客數量緩步回升，消費脈搏卻依然虛弱無力。昔日奢華購物區的門可羅雀，高端酒店的空蕩大堂，無聲訴說著一個殘酷現實——人來了，錢沒來，整體行業彷彿陷入「低端消費」的泥沼，遲遲無法重現疫前榮景。這場復甦困局的病灶何在？

政府必須拿出名醫的智慧與魄力——精準把脈市場，用「望、聞、問、切」開良方，解救香港旅遊業。

望：觀察市場趨勢與遊客需求

疫情後，香港旅遊業並未如預期般重回高峰，面臨著越來越嚴峻的挑戰。儘管遊客數量有所回升，但整體消費水平依然低迷，未能有效推動經濟復甦。根據香港旅遊發展局的數據顯示，2024年香港接待的遊客數量有所增加，但與疫情前的2019年相比，仍顯著低於預期。在遊客消費方面，半數遊客的日均消費仍處於較低水平，未能帶動高端市場的增長。這一情況導致香港旅遊業的經濟效益並未同步增長，尤其是在高端消費市場的需求不足，造成整體行業復甦的步伐緩慢。根據數據顯示，香港的高端酒店和奢華購物區的客流量依然低迷，未能迅速恢復到疫情前的活躍度。整體來看，香港旅遊業的回暖面臨著消費結構不合理的問題，急需調整和優化。

同時，政府應該意識到，旅遊業的成功不僅僅依賴遊客數量的增加，更在於如何吸引那些消費能力強的中高端遊客。為了實現這一目標，香港政府應該反思自己應該做什麼，做到什麼程度。我的建議是，應像發放「滿減優惠券」那樣，精準地投放資源，吸引那些有足夠消費潛力的遊客群體。筆者也當過背包客，背包客的樂趣之一就是調配有限資源達成目的，這類行為應該通過市場機制自行進行調節，政府資助不應進入這一領域。事實上，過度依賴「窮遊」遊客的政策不僅浪費了政府資金，還可能導致香港本地旅遊資源的過度消耗，反而降低了香港作為旅遊目的地的整體吸引力。通過精準投放資源吸引中高端遊客，政府可以保證旅遊業的長期增長，並且確保每一筆公共資金都能夠產生應有的經濟效益。

聞：聆聽業界反饋，明確市場需求

為了確保香港旅遊業能夠持續健康發展，政府必須認真聆聽業界和遊客的反饋，了解他們的實際需求和痛點。業內專家和遊客普遍反映，香港的服務態度和服務質量仍有提升的空間，特別是在餐飲和交通運輸行業，遊客在這些環節的體驗直接影響他們對整體旅遊體驗的評價。

對於許多內地遊客來說，在一些熱門旅遊區的餐飲的質量和價格，往往是他們反映較多的問題。遊客期望能夠享受到的是物有所值的美食體驗，而不僅僅是價格高昂的餐廳。政府和業界可以在這方面進行創新，例如通過推行餐飲質量認證制度、推出優質餐飲推薦榜單，和內地點評類app合作等方式，鼓勵餐飲行業提升整體服務水平，並為遊客提供更多符合其消費能力的選擇。

同樣，交通運輸也是遊客關注的焦點。雖然香港的公共交通系統效率較高，但在高峰時段，交通擁堵和長時間等待的現象仍然時有發生。遊客，特別是來自內地的遊客，希望能有更便捷、舒適的交通選擇。政府可以考慮在現有交通基礎設施的基礎上，推出更加靈活的交通服務，如更多的高端定制化交通選擇，同時加大對現有公共交通系統的優化和智能化管理，以提升遊客的出行體驗。

此外，政府和業界也應關注遊客對整體服務質量的期望，尤其是在接待服務、溝通效率等方面。提高服務質量，不僅僅是提升員工的技能，更要從文化和體制上營造一種高效、專業、友好的服務氛圍。例如，可以通過加強員工的跨文化溝通能力培訓，讓香港的服務人員更加熟悉內地遊客的需求，從而為遊客提供更為貼心的服務體驗。

通過聆聽業界和遊客的反饋，政府可以更加精準地明確市場需求，推動香港旅遊業在餐飲和交通等行業的創新，提升整體服務水平，吸引更多的中高端遊客來港消費。這不僅能夠改善遊客的體驗，也能有效提升香港的旅遊業競爭力。

問：諮詢旅遊從業者的需求與創新方案

為了更好地服務於高消費群體，政府還應了解旅遊從業者的具體需求，並鼓勵他們進行創新。不過創新是需要成本的，在這一點上，政府可以適當的給予支持創新的業者資金支持，在挑選目標過程中，「問」不僅僅是簡單的了解需求的過程，更是一個策略性決策的基礎。如果沒有持續的溝通與反饋機制，政府就無法真正把握市場動向，無法提供精準的支持。正如一個有效的創新項目，必須經過市場調研和用戶反饋才能落地實施，政府的每一項政策和資金投放也應通過充分的「問」來確保其可行性和效果。

例如，香港擁有豐富的文化和歷史資源，可以與業界溝通合作，推出更多結合香港特色的旅遊項目，如文化探訪、藝術品鑑賞和私人導覽等，滿足中高端遊客日益增長的個性化需求。同時，政府提供的資金支持應當不僅限於基礎設施建設，還應包括服務質量的提升和旅遊體驗的創新，確保香港旅遊業能夠走向高品質和可持續發展的道路。

切：切實執行與監督資金分配

在落實政策時，政府應當確保每一筆資金的使用都盡可能最大化其經濟效益。資金的精準分配是關鍵，政府應通過設立專項基金，支持那些具有吸引力的高端旅遊項目。這些項目不僅可以提升香港的整體旅遊服務質量，也能為香港帶來更多的經濟收益。政府可以設立專項基金，用於支持高端酒店建設、文化旅遊路線、奢華購物中心等領域，並確保這些資金能有效轉化為實際的經濟效益。

總的來說，香港旅遊業的未來發展應當更加注重吸引具有消費能力的中高端遊客，而非一味追求遊客數量的增長。政府的角色應該是通過精準的政策支持和資源投放，引導市場向高質量、可持續發展的方向發展。通過這種方式，政府不僅能避免浪費公共資金，還能確保香港旅遊業的長遠繁榮與可持續發展。香港應繼續以「質」取勝，確保每一個政策和資源投入都能實現最大化的經濟效益和社會價值，這才是推動旅遊業長遠繁榮的關鍵。

作者張博涵是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



