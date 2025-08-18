來稿｜中國經濟的韌性彰顯與全球貢獻新圖景

來稿作者：區漢宗



當前，中國經濟正展現出強勁復蘇態勢與蓬勃生機。一季度GDP同比增長5.3%，增速在全球主要經濟體中持續領先，成為世界經濟版圖中不可或缺的穩定增長極。這一亮眼成績，既是政策精准發力的成果，更是中國經濟深厚底蘊與澎湃活力的生動注腳。

宏觀政策協同發力，為經濟注入確定性動能。面對複雜外部環境，中國政府堅持以高品質發展為主題，實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。大規模設備更新與耐用消費品以舊換新政策有效撬動內需，基建投資持續發揮「壓艙石」作用。同時，減稅降費、優化營商環境等舉措顯著激發市場主體活力，1至4月全國新設民營企業數量同比增長逾20%，民間投資信心穩步回升。

中國經濟正經歷從「量」到「質」的深刻轉型

新質生產力加速培育，塑造未來發展新優勢。科技創新成為核心驅動力，人工智慧、生物製造、商業航太等前沿領域亮點紛呈。傳統產業亦通過智慧化、綠色化改造煥發新生機。新能源汽車、鋰電池、光伏產品「新三樣」出口持續領跑全球，成為國際競爭力的閃亮名片。這背後是研發投入強度連續多年超過2.5%的堅實支撐，創新驅動的發展路徑日益清晰。

高水準對外開放深化，拓展互利共贏新空間。中國持續縮減外資准入負面清單，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。廣交會、進博會、消博會等平臺萬商雲集，彰顯中國市場的強大磁力。前4個月實際使用外資規模保持穩定，尤其高技術產業引資增長顯著，印證全球資本對中國長期發展前景的堅定看好。共建「一帶一路」高品質發展扎實推進，為世界經濟增長注入中國動力。民生福祉持續增進，共用發展成果。經濟發展的根本目的在於惠及人民。一季度全國居民人均可支配收入實際增長6.2%，跑贏GDP增速。就業形勢總體穩定，城鎮新增就業穩步推進，重點群體就業保障有力，夯實了社會穩定的根基。

誠然，中國經濟前行路上仍面臨挑戰，但蓬勃發展的基本面沒有改變，支撐高品質發展的要素條件正持續集聚。正如春潮不可阻擋，中國經濟的強大韌性與光明前景，必將為世界經濟復蘇貢獻更強勁、更穩定的東方力量。

中國經濟之韌性絕非憑空而來

國家統計局發言人付淩暉強調：「我國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。」誠然，中國經濟航船並非總行於風平浪靜的海域，逆風與暗礁仍如影隨形。然而，當我們深入經濟肌理，便能清晰觸摸到其奔騰不息的生命脈動——那深植於廣袤土壤中的蓬勃基本面未曾動搖，支撐高品質發展的要素正以前所未有的速度與濃度持續集聚。恰如浩蕩春潮不可阻擋，這股蘊藏強大韌性與光明前景的東方力量，註定為世界經濟的復蘇與穩定注入強勁而恒久的動能。

中國擁有全球最大規模且最具梯度縱深的內需市場，14億人口的消費升級浪潮與區域協調發展戰略，為抵禦外部風暴提供了難以撼動的戰略縱深。當全球供應鏈因疫情衝擊而風雨飄搖時，中國以其無可比擬的全鏈條工業體系和高效物流網路，迅速化身為世界工廠與市場穩定器。尤為重要的是，中國擁有強大的制度韌性，面對複雜嚴峻的內外挑戰，政策工具箱儲備豐厚，能夠精准施策，有效進行跨週期調節，為經濟巨輪穿越風浪保駕護航。這份植根於規模、體系與制度優勢的韌性，正是中國經濟行穩致遠的深厚根基。

韌性為基，而真正驅動未來經濟潮頭的，是澎湃奔湧的「新質生產力」。中國正以前所未有的力度擁抱創新驅動戰略，全社會研發投入強度持續攀升，在5G、人工智慧、新能源等前沿領域實現了從追隨到並跑乃至領跑的躍升。數位經濟與實體經濟深度融合，智慧化改造浪潮席捲傳統製造業，釋放出巨大效率紅利。綠色發展理念已深深嵌入國家發展戰略，「雙碳」目標下，中國在光伏、風電、新能源汽車等領域的巨大產能與領先技術，不僅重塑著自身產業結構，更成為全球綠色轉型的強力引擎。這種由創新、數位化與綠色化交織而成的澎湃動力，正是高品質發展的核心密碼。

中國高端製造的韌性成長，在傳統出口承壓之際，技術密集型產業逆勢而上：裝備製造業增加值同比增長10.2%，佔工業比重提升至35.5%，成為「壓艙石」；鐵路船舶、航空航太、電氣機械等行業增速均超11%，發電機組、動車組產量飆升60.5%和41.4%；高技術製造業增加值增長9.5%，積體電路出口激增21.8%，折射中國製造向價值鏈上游攀升的堅定步伐。

中國經濟韌全球貢獻新圖景

當此全球經濟復蘇步履蹣跚、不確定性陰雲不散之際，中國經濟的穩健前行本身就是對世界最大的貢獻。中國作為全球第二大經濟體，其持續健康增長本身就是全球增長的關鍵壓艙石。

中國貢獻全球發展新圖景，2025年上半年，中國國內生產總值同比增長5.3%，在全球經濟復蘇乏力的陰霾中，畫出了一道逆勢上揚的亮色。當二季度全球增長預期在單邊主義與保護主義浪潮中反復下調時，中國5.3%的增速超越市場預期。這一數字不僅比去年同期和去年全年均提升0.3個百分點，更讓花旗、瑞銀、高盛等國際機構紛紛調高對中國全年增長的預測。國際貨幣基金組織（IMF）將2025年中國經濟增速預期上調0.8個百分點至4.8%，IMF報告直言：中國貢獻了全球約30%的經濟增長。

在貿易領域，中國上半年貨物進出口總值突破21萬億元，創歷史同期新高。尤其值得注意的是，對共建「一帶一路」國家進出口額占比已達51.8%，貿易規模超500億元的夥伴增至61個。當傳統貿易通道受阻，中歐班列穿越「中間走廊」抵達伊斯坦布爾，跨境電商「買全球、賣全球」的新通道悄然暢通，為全球中小企業打開機遇之窗。

開放合作的制度型突破

面對全球「斷鏈」「脫鉤」雜音，中國制度型開放邁出關鍵步伐：與30國簽署23個自貿協定，自貿夥伴貿易額占外貿總額43%；對190余國進出口實現增長，給予最不發達國家100%稅目零關稅；七屆進博會累計意向成交額突破5000億美元。

在巴西北部的克裡比深水港，中企承建的二期工程剛剛交付；在瑞士的實驗室，凱傲集團因中國擴大電信開放而加速技術合作。當保護主義築起高牆，中國推動130個世貿成員加入《促進發展的投資便利化協定》，為多邊貿易體制注入稀缺的確定性。

回望2008年金融危機時中國四萬億計畫對全球的托舉，再看今日以新質生產力賦能世界的中國，貢獻方式已從規模驅動轉向創新與制度雙輪驅動。在累西腓的報紙上，總領事蘭和平的結語鏗鏘有力：中國「不是要營造自己的後花園，而是要建設各國共用的百花園。」

當全球南方國家在巴西媒體的字裡行間看見發展機遇，當歐洲企業在進博會展臺簽下億元訂單，中國經濟的正能量正穿透地緣政治的陰雲。如新春萌發的綠意，這片土地以持續釋放的活力告訴世界：共贏的種子，終將在開放的土壤裡成長。

中國堅持高水準對外開放，不斷優化營商環境，持續縮減外資准入負面清單，為全球投資者提供著確定性與廣闊機遇。更為深遠的是，中國積極宣導並踐行真正的多邊主義，推動共建「一帶一路」高品質發展，通過共商共建共用，為全球南方國家注入發展動能，為完善更加公正合理的全球經濟治理體系持續貢獻東方智慧與方案。這份基於增長動能、開放市場與包容性治理的貢獻，是「東方力量」最堅實的注腳。

當中國7月出口以7.2%的同比增速躍出水面時，全球市場似乎看到了中國經濟引擎重新轟鳴的希望。中國經濟的韌性從未被質疑，但這一次，它需要在房地產下行與全球貿易重構的雙重風暴中，找到比「延長90天」更可持續的錨點——這個錨點不在關稅倒計時的緊張出貨中，而在產業升級的厚度與內需復蘇的強度裡。

面對美國市場不確定性，中國正構建多極支撐的貿易生態：1至7月對東盟、歐盟、「一帶一路」國家出口分別增長14.8%、8.2%和11.7%，遠超對美出口表現；民營企業出口增長8.7%，成為外貿韌性的主力軍；產業鏈佈局加速「中國+1」策略，越南、墨西哥等地的中資工廠承接轉移產能。

北京近期加碼消費刺激政策，以舊換新政策在家電、通訊器材領域成效顯著，7月限額以上單位家電零售額增長28.7%；服務消費成為亮點，暑期文旅熱潮帶動交通出行、文體休閒服務兩位元數增長，1至7月服務零售額增長5.2%。

新質生產力的破局擔當

當傳統引擎失速，高端製造與綠色科技正扛起增長大旗：數位經濟領域，伺服器產量因AI大模型需求爆發式增長126.7%，工業機器人產量增35.6%；綠色轉型中，「新三樣」表現亮眼：新能源汽車產量增36.2%，風力發電機組產量飆升72%；低空經濟、商業航太等未來產業蓬勃興起，航空器製造業增長58.6%，開闢全新增長極。

春潮浩蕩，其勢已成。中國經濟前行的征途上，挑戰固然是清醒的座標，但澎湃的內生動力與堅定的轉型步伐，正彙聚成不可逆轉的磅礴之勢。這韌性源自其深厚的根基與制度優勢，這光明孕育于對創新與高品質發展的執著追求。當此世界需要復蘇的確定性力量之時，中國經濟的穩健航船，必將以其獨特的韌性與活力，為全球經濟的海洋注入更強勁、更穩定、更深遠的東方潮湧，共同繪製一幅人類命運共同體的壯闊圖景——這春潮所向，正是人類共同繁榮的星辰大海。

作者區漢宗是香港傳媒人，曾任報章主筆。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。