來稿｜新加坡六十年成就非凡

來稿作者：陳文坪



因歷史因素，新加坡和香港兩城過去都是英國殖民地，兩地在人文教育、法律法規、政府治理、公務員體制、環境衛生等方面可說是相當接近。由於經濟騰飛，星港在上世紀80年代起，就被譽為亞洲「四小龍」，因而兩城常被媒體拿來對比一番。香港在上個世紀，無論是經濟發展、社會開放、自由度，都走在獅城的前頭。

香港九七回歸，《基本法》在港實施，一切還是維持現狀。然而，進入21世紀，新加坡的發展就比香港來得快而優。以2024年為例，香港人均GDP為54034美元，而新加坡已超過90000美元，兩者差別還是有一段距離的。特別是兩地的房屋政策，讓港人非常「羨慕」新加坡人民在居住方面獲得良好的提升，在置業方面比起香港人來得輕鬆許多。

來自香港的文樹森先生是傳媒界的資深工作者，在管理電視或電影業務、內容製作，以及相關傳媒業發展等方面有豐富的經驗。 早年曾在香港電視廣播（TVB）和《明報晚報》擔任寫作人和記者。他1981年抵達獅城履新，至今已有44年。文先生專欄的一篇文章剛好落在新加坡慶祝建國60周年紀念日的《聯合早報﹒副刊》上發表。

（新加坡）一個甲子的時間創造出令人觸目耀眼的天空……香港家人到訪，身為嚮導傾力招呼，美食連場不在話下，長輩目睹一向不善籌劃未來的親人，短短10年之內竟然在獅城擁有自置物業，全因受惠於新加坡前瞻性的房屋政策，羨煞深受房困之苦的各地居民，家母老懷安慰安心，對新加坡心存感激。 文樹森《聯合早報﹒副刊》

從短短的句子中可以看出，其家母對不善理財的親人，在不到10年裏就有辦法擁屋，非常欣慰。這個例子說明，新加坡60年來所取得的成就是實實在在的，政策也是惠及人民的。這個事例也貼切點出，獅城這個小紅點是可以安居的，有了安居，樂業就不在話下了。

剛過的8月9日是新加坡60周年國慶。過去60年裏，新加坡從獨立時的小漁村蜕變成一座摩登、綠意盎然、井然有序、朝氣蓬勃、繁榮昌盛的現代化都市。隨意走在島國的任何小區，都能領略她的脈動與發展。

新國「居者有其屋」政策過去60年發揮很大功效。目前有80%的人民居住在政府建造的組屋，80%的人民擁有自己的房子。從人民擁屋率來說，這是世界上最高的國家之一。這是因為，普通收入的民眾在政府的協助下，獲得高額的津貼，也有能力買心儀的房屋，成為千千萬萬的屋主之一。

其實，「居者有其屋」政策不單單是協助人民擁屋，還可讓人民購買下來的房子慢慢升值，至少也會保值。如當房屋達15年至20年後，政府通過不同翻新或改造計劃，投入資源，對房屋進行居家改善，讓人民的居住環境進一步提升；不但如此，公共組屋外牆也保養如新，這在其它國家是難以做到的。這也為房屋政策加分，也獲人民支持。

回顧過去，新加坡在公共服務方面全球名列前茅，社會廉潔度在亞太區超前，全球最具競爭力的經濟體新加坡也榜上前列，2024年人均GDP更達9萬美元之上；60年來，人民在衣、食、住、行、工方面，已徹底改善並不斷提升中。各族群和諧同處一個屋檐下，和睦生活在同一片土地、同座樓房、甚至居住在隔鄰。大家一起創造屬於自己的社區、一起開創屬於自己的生活天地，共同為這個小國貢獻力量，付出汗水。

新加坡能有今天的成就並非僥倖，不是一蹴而就，更不能視為理所當然，而是人民勤勞勇敢，勇於開創，做事一絲不苟，堅持不懈、奮鬥創新、不屈不撓精神而所取得的；更離不開一個廉潔、任人唯賢、有效執行力、政策制定公平公正對待各族群而獲人民支持的政府。正因政府長期以來的高效率執政，不斷推進良政善治，才有今天的成績。

新加坡自1965年獨立後，人民當家作主，但也尊重歷史發生過的事。其法律也保留英式的普通法。法治在社會各層面的推行，為良好治安建設、社會穩定、經濟繁榮、依法治國提供不可或缺的支柱。

放眼未來，建國路上沒有坦途、也沒有直線，有的是荊棘之路、陡坡之遙，這些都難以避免。還有，地緣政治變幻多端、全球化後退、自由貿易遭遇關稅壁壘，還有未知的狀況隨時都會冒出，這些都必須有個未雨綢繆、高瞻遠矚的政府，來帶領人民一一去面對、克服、解決，更必須有毅力與膽識、勇氣與智慧、能幹與獻身的人民一同參與，攜手並肩，向下個一甲子邁進前行。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。 來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。 若不適用，恕不通知。