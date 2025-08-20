胡曉明｜新疆創新發展模式值得香港借鑑

全體港區全國人大代表今年8月遠赴聞名中外的古「絲綢之路」必經之地—新疆，視察6天半。新疆位於中國西北邊陲，古時又稱「西域」，人口2623萬人，總面積166.49萬平方公里，佔中國陸地面積約六分之一，地大物博。我們經過多次轉乘內陸機，走訪了烏魯木齊、喀什、伊犁、石河子、昌吉等多個重要城市。



我們在是次視察馬不停蹄地在35處視察點停留、參觀和交流，旨在了解當地的歷史、文化、經濟、司法、社會、民情、民族、教育、外交、創新科技等領域的發展，探索新疆與香港優勢互補、務實合作的可行機遇。短短數天行程，新疆在科技突破成果、創新發展模式一一展現眼前，實在顛覆了我們對這個疆域的刻板印象。這裡比大家想像中現代化，具有龐大的發展潛力。

以棉花為例，新疆是中國最大的棉花生產基地，其種植科技與機械化生產領先全球，已實現99%的機械化播種、灌溉、管理、採收。他們利用北斗導航無人駕駛技術播種；採用自主研發的智能節水灌溉系統，節省水資源及人力成本，並較傳統種植增產30%；以國產採收機進行棉花採收，單日作業量達150畝，機械成本只是海外採收機價格的三分一。最令人印象深刻的是新疆應用「空-天-地」一體化監測網絡，利用大數據平台實現土壤濕度、蟲害、氣候、幼苗生長狀態的實時監測，並收集無人機巡田數據，以手機程式遠程控制灌溉系統，提升效率。由於新疆氣候乾旱，光熱豐富，降水稀少，因此在棉花種植上不斷進行技術攻關，其中石河子大學以基因編輯技術成功培育耐旱棉種，令棉田畝產量打破世界紀錄，並改善棉花質素，技術更推廣至中亞地區，造福鄰國。外媒過往指維吾爾族人被強迫在新疆手工摘採棉花的謊言，在事實面前不攻自破。

新疆是中國民族成分最多的省級行政區，共有47個民族，維吾爾族是當地人口最多的民族，佔總人口45%，其次是漢族，佔42%，人口近年持續增長，因此並不可能存在種族滅絕。新疆實行民族區域自治政策，體現國家對少數民族管理內部事務的尊重和保障，促進民族團結共融發展。國家亦特別安置軍人在新疆戍邊屯墾，在沙漠邊緣開荒造田，興修水利，植樹造林，改善生活環境。

國家也通過優惠政策、對口支援等方式支持新疆發展經濟，共19個省市通過產業、智力、民生等方面援助新疆， 25家央企與新疆簽訂70個合作協議，不同省市企業也紛紛到新疆發展，十四五以來援疆省市累計投入援疆資金超過1000億元人民幣，助力經濟發展，為新疆人民提供就業機會，讓其感到國家的關懷。今次新疆視察到訪了來自廣州的廣汽傳祺新疆分公司、四川的伊犁川寧生物技術股份有限公司等，他們都是看中中亞及中東龐大的逾億人口市場。

新疆大力實現科技創新驅動發展戰略，積極推動創新企業、創新基地和創新項目成功落地，並先後於烏魯木齊、昌吉、石河子、克拉瑪依、阿拉爾設立國家級高新技術產業開發區，促進區域經濟轉型升級。今年3月更公佈了《新疆維吾爾自治區科技創新條例(草案)》，進一步完善科技創新政策框架，以建設科技強區。新疆在科技創新領域的發展模式及中哈自由貿易區的模式，也值得香港借鑑學習，據知新疆也將在香港設立辦事處，是促進兩地交流和合作的機遇，雙方將來可以優勢互補，並利用香港所長服務新疆所需，助力新疆走向國際的同時，也希望有助提升香港的競爭力。

作者胡曉明是港區全國人大代表、香港專業及資深行政人員協會前會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



