來稿｜中美的博弈與轉折：從對抗到重新接觸

來稿作者：區漢宗



2025年，美國總統特朗普在其第二任期內再次將中國推上了全球貿易舞臺的中心。今年4月，他公開將中國稱為「美國最大威脅」，並指責中國「幾十年來欺騙美國」。隨即宣佈對中國商品徵收高達145%的關稅，此舉震動全球市場。然而，僅數月之後，特朗普的態度發生了顯著轉變——延長對華關稅暫停期限，稱讚中國，並提出舉行中美峰會的構想。這一政策轉向不僅令人側目，也暴露出美中關係中複雜的戰略考量。

特朗普政策的雙重邏輯：威懾與妥協並存

戰略緩衝與談判空間，延長關稅暫停期限的決定，實則是為談判爭取時間。特朗普希望在技術、能源、稀土礦產等關鍵領域達成更廣泛的協定。中國在這些領域擁有不可替代的資源和技術能力，尤其是在稀土供應鏈上佔據主導地位。通過緩和關稅壓力，特朗普試圖為美方爭取更有利的談判條件。

特朗普的對華政策始終在「強硬」與「靈活」之間搖擺。他在競選和執政期間多次強調「美國優先」，並以關稅作為主要工具來施壓交易夥伴。然而，面對中國這一全球第二大經濟體，特朗普的策略顯然更為複雜。

145%的關稅宣佈後，雖然在短期內顯示出強硬姿態，但其實際執行卻受到限制。特朗普政府很快意識到，高關稅可能對美國自身造成嚴重反噬，美國零售商嚴重依賴中國製造的商品，從玩具到電子產品，關稅上漲將直接推高消費成本，影響民眾支持度。

在中美貿易戰的浪潮中，香港既非戰場中心，卻始終身處風暴之眼。作為中國的特別行政區、全球金融樞紐，以及中西文化交匯之地，香港往往以獨特的三重視角——本地觀察、國際橋樑、敘事重構——來解讀這場世紀博弈。這不僅是對經濟政策的分析，更是對身份、角色與未來的深度反思。

本地視角：經濟脈搏與民生溫度

香港的經濟結構高度依賴外貿與金融服務。中美貿易緊張關係直接影響香港的出口、投資信心與資本流動。香港媒體常以「街頭溫度計」的方式，從基層商戶、中小企業、港股波動等角度切入，呈現貿易戰如何滲透至市民生活。

例如，關稅政策調整後，香港的轉口貿易受到衝擊。不少貨運公司表示，來自珠三角的貨量明顯減少，客戶轉向東南亞或印度採購。與此同時，港人對人民幣匯率波動的關注也日益增強，反映出對內地經濟信心的微妙變化。更值得注意的是，香港年輕一代對中美博弈的態度呈現出「去意識形態化」的趨勢。他們更關心的是就業機會、創業環境與國際流動性，而非傳統的地緣政治立場。這種「實用主義」的視角，成為香港的新風格。

國際橋樑視角：香港的「翻譯者」角色

中國的戰略應對：從被動到主動。面對特朗普的政策轉變，中國並未急於回應，而是採取了更為穩健的策略。正如INSEAD經濟學教授法塔斯（Antonio Fatas）所言，中國是唯一一個堅定對抗華盛頓強硬政策的國家，其戰略耐心和談判技巧使美國陷入被動。

中國經濟韌性與全球佈局，中國近年來不斷推動經濟結構轉型，從出口導向型向內需驅動型轉變。同時，通過「一帶一路」倡議加強與亞洲、非洲、拉美等地區的經濟聯繫，降低對美貿易依賴。這種全球佈局使中國在面對美方施壓時擁有更強的迴旋餘地。

一些香港媒體常自詡為「國際橋樑」，不僅是地理上的中介，更是資訊與認知的翻譯者。在中美貿易戰的報導中，這種角色尤為突出。一方面，香港媒體善於將中國官方立場「翻譯」成國際社會可理解的語言。例如，在中國強調「高品質發展」與「科技自主」的背景下，香港媒體會引入西方經濟學術語，如「產業升級」、「戰略性脫鉤」，幫助國際讀者理解内地的政策邏輯。

另一方面，香港也將美國的政策動因「反向解碼」給本地讀者。特朗普政府的關稅政策，香港媒體常以「選舉經濟」、「產業保護主義」來解讀，強調其背後的國內政治壓力與選民訴求。這種雙向翻譯，使香港在資訊流通中扮演了不可替代的角色。此外，香港媒體人常邀請國際智庫學者、跨國企業高管參與討論，形成「跨境圓桌」的報導模式。這種橋樑式敘事，不僅提升了報導的深度，也強化了香港作為全球視野平臺的地位。

獨特敘事風格：夾縫中的鏡像與隱喻

一些香港媒體在報導中美貿易博弈時，常採用「鏡像」與「隱喻」的敘事手法，既是對現實的映射，也是對身份的探索。

在某些報導中，中國與美國被描繪為兩個「巨人」，彼此對峙，而香港則是站在巨人肩膀上的觀察者。這種鏡像敘事強調香港的「旁觀者清」角色，試圖在兩者之間尋找平衡。另一種常見的敘事方式是「夾縫隱喻」，香港既要應對中美政策的衝擊，又要維持自身的制度優勢與國際地位。這種隱喻反映出香港對本地角色的焦慮與思考。在報導中美峰會可能重啟時，香港媒體常以「喘息視窗」、「外交緩衝區」來形容香港的戰略機會。這種語言既表達了希望，也透露出不確定性，體現出香港媒體人對未來的謹慎樂觀。

香港的未來角色：從旁觀者到參與者？

中美貿易博弈仍在繼續，而香港的角色也在悄然轉變。越來越多的香港媒體人開始呼籲本地應主動參與區域經濟重構，發揮「超級連絡人」的功能。例如，在RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）框架下，香港有望成為中國與東盟之間的金融與法律中介。同時，香港的國際仲裁機制也被視為解決跨境貿易爭端的重要平臺。

此外，香港的科技創新生態正在崛起，尤其在金融科技、生物醫藥等領域，吸引了中美資本的共同關注。香港開始以「新橋樑」而非「舊視窗」來定位本地角色，強調主動性與創造性。

在博弈中講好香港故事

中美貿易戰不僅是經濟政策的較量，更是全球秩序的重塑。在這場博弈中，香港媒體人以本地視角記錄民生溫度，以國際橋樑角色翻譯政策邏輯，以獨特敘事風格探索身份認同。

香港或許無法決定博弈的走向，但卻能在夾縫中講好自己的故事。正如有媒體所言：「我們不是巨人，但我們可以成為巨人之間最清醒的鏡子。」

中國技術自主與產業升級，在科技領域，中國加速推進「國產替代」戰略，尤其在半導體、人工智慧、新能源等關鍵技術上取得突破。這不僅削弱了美方在技術封鎖上的優勢，也增強了中國在談判中的底氣。

中國穩定外交與多邊合作，中國在國際舞臺上積極推動多邊主義，與歐盟、東盟、非洲聯盟等組織加強合作，形成對美政策的平衡力量。在世貿組織（WTO）框架下，中國也不斷提出申訴，爭取合法權益，展現出成熟的外交手腕。

作者區漢宗是香港傳媒人，曾任報章主筆。文章僅代表作者意見，不代表香港01立場。



