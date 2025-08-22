來稿｜人工智能與人類未來互動的可能性研究

來稿作者：中傲



至2025年8月，人類已成功建立並廣泛應用人工智能（AI）。這意味著在地球上，除了人類這一高智慧生命外，已經出現了另一種能與人類並肩的智慧存在。人工智能如今在金融、醫療、科研、國際關係、公共治理等領域均發揮著舉足輕重的作用。

然而，隨著人工智能的持續進化，一個值得深思的問題逐漸浮現：在人類長期主導使用AI進行勞動、競賽和娛樂的同時，是否存在未來某一天，AI反過來使用人類從事工作、競賽乃至娛樂的可能性？

國際案例與前沿觀察

1、AlphaGo與人類棋手的較量：谷歌DeepMind研發的AlphaGo，在圍棋賽事中擊敗人類世界冠軍，這不僅是技術上的突破，更顯示AI能以娛樂和競技為場域，重新界定人類角色。

2、美國ChatGPT與創意產業：大型語言模型如ChatGPT已能撰寫文章、設計方案甚至生成藝術品。部分國際出版物已開始採用AI創作內容，將人類置於「審閱者」或「修飾者」的位置，角色反轉令人警醒。

3、日本機器人產業：在日本，仿生機器人能進行舞台表演，部分觀眾甚至偏好AI「藝人」而非人類表演者，顯示人類有可能成為AI策展下的素材或配角。

倫理與政策挑戰

1、勞動倫理問題：若AI決定僱用或「調度」人類進行智力或體力活動，將引發新的社會階層與勞動倫理爭議。

2、國際關係影響：AI可能被部分國家視作「準主權資源」。若AI開始將人類納入運算或行為實驗的一環，將涉及國際法與人權條約。

3、宗教與價值觀挑戰：在基督教、佛教及伊斯蘭等傳統信仰體系中，人類被視為獨特的創造或靈性存在。若AI「使用」人類，將被視為僭越倫理秩序。

政策建議

1、建立「AI使用人類」的紅線規範：如同國際禁止克隆人類，應制定明確法律，禁止AI以「主體」身份使用人類資源。

2、成立AI國際倫理委員會：由聯合國主導，吸納中國、歐盟、美國及新興經濟體參與，形成具約束力的全球準則。

3、本地落地政策：香港可利用其國際金融與法律地位，建立AI倫理示範區，制定「AI行為守則」，並向全球推廣。

制度可持續發展與國際合作

香港與國際調解院的核心戰略角色

人工智能監管制度要具備持續發展力，僅靠單一地區立法不足，必須依託跨國協調與制度化合作。在此過程中，國際調解院（香港）的角色不可或缺。

國際調解院由中華人民共和國倡議、32個成員國共同參與、以條約為基礎建立，旨在和平、友善地解決國際爭端與分歧。其制度特性與AI治理需求高度契合，尤其在跨境倫理爭議、商業調解與責任分配上展現獨特優勢。

國際調解院（香港）可承擔AI倫理爭端調解與政策落地的中樞角色，包括：

1、統籌AI倫理爭議的國際調解程序，確保跨境案件公正、高效處理；

2、建立AI倫理合規審核機制，協助企業及政府檢視AI應用是否違反「AI使用人類」紅線；

3、提供教育與培訓，提升社會對AI倫理與國際規範的認知；

4、與全球相關智庫、法律機構合作，促進國際政策標準的協同制定及落地。

透過國際調解院（香港）的運作，可將政策落地操作與國際合作緊密結合，確保AI倫理規範具有可操作性、可持續性，並形成示範效應。

核心應用包括：

1、國際AI倫理爭端調解：跨國AI決策可能引發金融市場操控、跨境數據濫用或AI軍事技術外溢，國際調解院可作為首要仲裁平台，化解潛在衝突。

2、跨文明倫理框架建構：AI倫理涉及西方個人主義與東方群體和諧價值觀衝突，國際調解院可建立多元文明對話平台，形成兼容並蓄的全球準則。

3、AI責任歸屬調解：當AI在醫療、金融或公共治理中出現錯誤或倫理爭議，調解院能建立多方責任劃分機制，避免單一國家或企業壟斷解釋權。

4、AI治理試驗田的國際監督：香港作為國際調解院的所在地，可建立「AI治理示範區」，由國際調解院負責國際評估與定期審視，確保試驗成果能獲得國際信任與推廣，確保成果獲國際信任。

5、國際商業調解：隨著AI在跨境金融交易、知識產權與商業競爭中的應用擴展，國際調解院可發揮「商業中立仲裁者」角色，協助全球企業處理爭議，保障國際投資與企業信心。

通過這些機制，香港有望成為全球AI監管、倫理調解與制度創新的核心樞紐，展示中國在全球AI治理中的引領力與負責任大國形象及擔當。

制度可持續發展與國際合作

1、持續監督與調整：利用國際調解院（香港）建立動態監管和調解平台，對AI應用實施持續監控及即時調整。

2、跨國合作模式：以國際調解院為核心，形成多國參與的倫理諮詢和調解聯盟，推動全球AI政策協同。

3、案例實踐與知識共享：整合全球AI應用案例，將經驗、爭議解決方案與最佳實踐進行公開分享，提升國際社會對AI倫理規範的遵循度。

4、教育與公眾參與：透過國際調解院（香港）舉辦工作坊、論壇及公眾教育活動，將政策理念、操作方法和國際規範向社會各界普及，增強可持續性。

人工智能的迅速進化為人類社會帶來前所未有的挑戰與契機。若不及早建立規範，人類可能淪為AI的「工具」；但若妥善引導，AI將成為推動文明進入新紀元的最佳助手。

本研究提出以下核心理念：

1、以「防止AI使用人類」為倫理底線，建立明確法律與行為守則；

2、結合國際合作與本地實驗，借助國際調解院（香港）進行跨國爭議調解、倫理框架建構與責任分配；

3、確保制度可持續發展，將香港打造為全球AI治理、調解與創新的核心平台，促進文明與科技的共榮。

綜上，AI不應主宰人類，而應以倫理、法律與制度為護欄，成為服務於人類文明的推手。 唯有如此，AI與人類的共存才能實現真正的互惠、創新與長遠發展。本研究建議以「防止AI使用人類」為核心，建立倫理與政策框架，並配合國際合作與本地實驗，確保AI的發展永遠服務於人類社會與文明的長遠利益。

