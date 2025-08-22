張美雄｜「冒牌水」風波，可成政府完善採購機制契機

近日政府成為詐騙案受害者，引發社會熱議。涉事公司「鑫鼎鑫」涉嫌以不合規格之冒牌飲用水供應政府辦公室，事件令人遺憾。但值得肯定的是，政府相關部門在是次事件上比以往迅速果斷應對，警方和海關在事件曝光後馬上拘捕涉案人士，阻止公帑進一步損失，展現出高效調查和執法能力。



相關部門亦已即時終止與該公司的一切合約，並主動向公眾交代應對措施，包括由財庫局統籌成立跨部門專責小組，全面檢視政府採購流程。是次事件反映，部門的採購程序肯定有改善空間，惟社會各界也應給予時間當局改善，包括檢視採購程序中的漏洞、依法追責的工作，共同維護公共資源使用的公正性。

是次事件令筆者想起修讀策略傳播碩士期間，曾接觸到著名主播Bill McFarlan提出的公關危機處理「3R」原則：表達歉意（Regret）、查清理由（Reason）、作出補救（Remedy），這套原則頗適合用來檢視政府今次的應對表現。

在表達歉意方面，政府物流服務署署長陳嘉信在記者會上，就事件引起社會對政府採購的關注及公務員對食水安全的疑慮，向公眾致歉，並表示責無旁貸；政務司司長陳國基亦明確表示會嚴格依循懲處機制處理事件，展現司長級官員的承擔。至於查清理由，相關政府單位聯同執法部門馬不停蹄地調查，向公眾交代事件起因，並與內地執法部門合作，在東莞查獲涉事製水廠，揭露供應商涉嫌以虛假文件投標，誤導物流署未能及時察覺其造假。在作出補救方面，政府反應也較以往迅速，即時成立專責小組檢視採購機制，審視流程及管理是否存在疏漏，並從制度層面探討如何完善招標與採購程序，堵塞漏洞。

由此可見，政府已展現「亡羊補牢」的誠意和「為時未晚」的嚴肅態度，社會各界應耐心等待調查結果，將焦點放在後續的改善措施之上。畢竟「再鋒利的刀都有生銹的一日」，世上沒有完美無缺的機制，關鍵在於出事後盡快應對，並從中學習完善。此次事件主因是個別商家以虛假文件進行詐騙，各界不宜「一竹篙打一船人」，將之視為整個政府採購系統的普遍問題，反而應視之為「改革」契機。

事件提醒我們，政府採購無論規模大小，只要涉及公帑，就必須精益求精、滴水不漏，嚴謹審批把關。特別是政府執法部門近年不斷宣傳防騙信息，更應以身作則，樹立榜樣：無論是大型基建，還是日常雜項開支，都不容騙徒有機可乘，以免影響公眾對政府採購制度的信心。更重要的是，政府應把握這個「改革」契機，全面檢討採購流程，制定更嚴謹、透明的招標制度，包括加強供應商背景審查、優化內部監管，並引入第三方專業檢測。同時也應加強人員培訓，提升其風險識別與應對能力，確保公帑運用得宜。

作者張美雄是西貢區議員、大灣區青年企業家協會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



