綠色力量｜安全食水何處尋？

來稿作者：鍾翠珊



近月，飲用水屢屢成為城中熱話，不論是家中自來水出現黑點，或是辦公室、公共設施的大桶樽裝水的來源，均鬧得沸沸揚揚，這不禁讓筆者想起一個普遍存在又似是而非關於水的議題—飲山水。

山水是否清香甘甜，筆者或許難以評論，但它是否飲用安全，則幾乎可以肯定的說不。山水在收集前流過什麼地方很難查考，由於沒有經過濾水廠的消毒處理，當中可能含有影響健康的微生物，事實上內地及歐美各地都曾有人於河溪嬉水或使用山水而感染變形蟲死亡。或許這是少數極端例子，但一些可能普遍存在於山水的微生物，例如是銅綠假單胞菌，雖然對健康人士通常沒有影響，但對免疫力弱的人卻有感染風險，後果可以很嚴重。而你是永不知道這次取用的山水內含什麼微生物；你當時的身體狀況又是如何。

另一方面，現時不少在山邊的村屋仍未有接駁公共污水處理系統，而是使用化糞池處理家中廢水，近年由於香港的降雨模式改變，往往是短時間內傾盤大雨，大量雨水有機會讓這些化糞池滲溢，使家中各種含有細菌和化學污染物的廢水流入河溪，導致山水受到污染。

如果，把山水煮沸或過濾可安全飲用嗎？雖然煮沸後微生物一般都會死亡，但所產生的毒素，或溶解的化學污染物如重金屬、除害劑等並不會因此而消失，而一般家用濾水系統亦難以完全去除這些污染物，所以山水經煮沸或過濾對健康仍有風險。

生態影響

可能不少人也不知道原來取用山水與生態也有關係。香港山上的溪流多是季節性河溪，在旱季時水流量稀少，甚至會出現斷流，所以不少取用山水人士都會搭建喉管和放置水桶，或是攔截溪澗建小型儲水池，相信很多人行山時也見過類似的設施。這樣做當然可以確保取得更多的山水，但卻會令下游的水量大減，甚至乾涸，大大影響河溪生態。此外，由於不少溪流生物會沿河道遷徙，取水人士搭建的設施會阻礙牠們遷移和繁殖。

取水違法？

根據香港法例第102章《水務設施條例》，未經水務署許可於水務設施轉駁用水即屬違法，而法例亦指明集水區為水務設施的一部分，所以於集水區取用山水亦屬違法。現時全港三分之一的陸地均屬集水區，所以大部分山野的溪澗都受法例監管，不能隨意取水。

若想飲得健康而不辭勞苦上山打水，似乎只是適得其反，反而對健康構成威脅，而且會影響生態環境，更很大機會觸犯法例，實屬不智！

