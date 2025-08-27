葛珮帆｜最低價標的陷阱

來稿作者：葛珮帆



針對假水風波，行政長官李家超8月23日就事件表態，對物流署把關不力感到「大為失望」，他表示要儘快查找不足，改善制度和程式上的任何漏洞，如果涉及人為因素包括疏忽，會按公務員有關管理規則嚴肅公正處理。

一紙標書，半億港元，香港特區政府物流服務署竟被一家名不見經傳的公司以拙劣手法欺騙，採購了冒牌樽裝水，引發了一場前所未有的信任危機。

8月16日，知名飲料品牌樂百氏致函香港物流署，聲明從未向港府提供飲用水，也未與中標公司鑫鼎鑫有任何業務往來。這封函件揭開了一樁令人震驚的騙局：一家涉嫌提供虛假檔的公司，竟然獲得了價值5294萬港元的政府合約，向港島及離島辦公室供應「鑫樂觀音山」桶裝純淨水。隨後警方調查發現，涉案合約所列明的生產商並未參與製造供應給港島及離島辦公室的樽裝水；辦公室收到的樽裝水實際來自東莞樟木頭一間水廠。

這起冒牌水事件暴露了香港政府採購制度的重大缺陷。物流署作為專責採購的部門，其抱負本是「為香港特別行政區政府決策局及部門提供專業、具成本效益及適時的物流支援服務。」但現實中，現行採購機制卻「未能有足夠能力完全堵塞一些全心詐騙投標者。」政府的危機處理能力在此次事件中再次受到詬病。物流署上週六公佈終止與鑫鼎鑫合約，翌日財庫局局長許正宇召開緊急會議，但處在風口浪尖的物流署長陳嘉信沒有參與。

招標過程中，物流署承認「現行機制下，政府購買貨物時毋須審查投標公司的財務背景」，採用的是「貨到才付款」的方式。這種寬鬆的審核機制為欺詐行為提供了可乘之機。更令人擔憂的是，涉事公司鑫鼎鑫還獲得了其他政府合約，包括渠務署批出的約680萬元化學品合約和消防處批出的約500多萬元輸入資料服務合約。這些合約總價值逾1100萬元，進一步凸顯了政府監管的系統性漏洞。

十年前，當筆者極力推動在政府採購合約中引入評分制時，心中懷抱著一個堅定的信念：僅以價格作為決標標準的「價低者得」模式，終將導致品質低落和惡性循環。筆者更加確信評分制不僅提升了公共服務品質，更成為推動社會高品質發展的重要引擎。

傳統的「價低者得」採購模式表面上節省了公共資金，實則隱藏巨大成本。供應商在價格壓力下，往往透過降低材料標準、縮減服務內容或壓低員工薪酬來維持利潤，最終導致公共工程品質缺陷、服務水準下降。更嚴重的是，這種模式創造了「劣幣驅逐良幣」的環境，優秀廠商因不願降低標準而退出市場，形成負向選擇的惡性循環。

評分制的引入徹底改變了這一局面。通過建立多元評估框架，政府採購從單純的價格競爭轉向綜合價值競爭。在評分制下，廠商不僅需要提供合理報價，更需在技術方案、創新應用、永續發展和社會貢獻等多方面展現優勢。這種轉變引導供應商從「如何最低成本中標」轉向「如何提供最大公共價值」，重塑了整個供應鏈的競爭邏輯。

創新元素的納入是評分制的一大亮點。傳統採購往往要求廠商嚴格按照招標規範提供服務，無形中抑制了創新思維。而評分制鼓勵投標者提出創新建議，讓政府有機會獲得超出預期的解決方案。這種開放性不僅提升了公共服務水準，更刺激了產業技術進步，創造了政府與企業雙贏的局面。

ESG（環境、社會和治理）標準的引入則將永續發展理念深度融入公共採購。評分制鼓勵廠商採用環保材料、節能技術和低碳流程，同時關注勞工權益、社區影響和企業治理。這不僅直接促進綠色採購，更透過政府龐大的採購力量，引導整個產業向永續方向轉型。當大型公共工程優先考慮環境友善的供應商時，市場自然會加速淘汰高污染、高耗能的生產方式。

對本地社會貢獻的重視，強化了政府採購的在地經濟效益。評分制可以優先考慮創造就業機會、培養本地人才、支持中小企業的廠商，使公共資金最大程度地回流地方經濟。這種策略性採購不僅提升了資金使用效率，更強化了社區經濟韌性，實現了經濟效益與社會效益的統一。

當然，評分制的成功實施需要配套措施：透明的評分標準、專業的評審團隊、有效的監督機制，以及持續的制度優化。展望未來，政府採購評分制應當與時俱進，進一步融入數位化轉型、社會包容性等新元素，繼續發揮其引領高品質發展的重要作用。這項改革證明，良好的制度設計能夠創造多贏局面—政府獲得更高性價比的服務，企業獲得創新發展的動力，社會獲得更加優質的公共產品。

從「價低者得」到「優質得分」的轉變，不僅是採購技術的革新，更是治理理念的進步。它體現了政府從短期成本控制到長期價值創造的視野轉變，反映了公共管理從機械執行到智慧治理的範式轉移。這條改革之路值得我們繼續堅持與深化，讓政府採購真正成為推動社會高品質發展的戰略工具。

正如李家超所言，要盡速改善制度和程式漏洞，若涉人為疏忽將按規則嚴肅處理。這場風波最終能否推動香港政府採購制度的實質性改革，仍需拭目以待。

作者葛珮帆是立法會（選舉委員會）議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



