葛珮帆｜香港為國家人工智能發展構築戰略支點

國務院近日發佈《關於深入實施「人工智能+」行動的意見》，全面勾勒出人工智能（AI）與經濟社會各領域深度融合的宏偉藍圖。這一戰略規劃旨在充分發揮中國資料資源豐富、應用場景廣闊等優勢，加快培育發展新質生產力。《意見》圍繞行業應用需求和基礎能力供給協同推進，提出一系列政策舉措。一方面，以行業應用需求為牽引，統籌國內和國際，開展「AI +」六大行動，包括科學技術、產業發展、消費提質、民生福祉、治理能力及全球合作。另一方面，以硬基礎和軟建設為保障，統籌發展和安全，築牢「AI +」行動八大支撐。



AI已從單一技術演變為驅動經濟社會變革的核心引擎，香港正站在融入這一國家戰略的歷史節點上。在此時代轉捩點上，香港這座兼具國際視野與中國根基的都市，正站在一個關鍵的歷史節點，如何深度融入國家AI發展戰略，不僅關乎香港自身的未來，更關係到國家在全球科技競爭格局中的戰略佈局。

香港作為國家AI發展的重要戰略支點，憑藉其國際化的創新環境、頂尖的科研人才及完善的金融體系，積極融入國家科技發展大局。在「一國兩制」下，香港充分發揮橋樑作用，推動內地與全球AI領域的交流合作，助力國家實現高水準科技自立自強。未來，香港必將繼續強化基礎研究、技術攻關及產業應用，為國家AI高質量發展貢獻更大力量。筆者深信科技創造未來，創新科技是啟動香港經濟高質量發展的重要引擎。

國家AI戰略絕非僅限於技術層面的追趕，而是整體性、系統性的現代化轉型工程。從《新一代人工智能發展規劃》的頒佈到「東數西算」工程的實施，國家層面已構建起技術研發、產業應用、倫理治理三位一體的發展框架。在這一宏大敘事中，香港不應也不能缺席。其獨特優勢若得以充分發揮，將成為國家AI戰略中不可或缺的「價值增值器」。

香港融入國家AI戰略具有顯著優勢。其一，國際化的科研環境吸引全球頂尖人才，五所大學躋身世界百強，基礎研究實力雄厚；其二，健全的智慧財產權保護體系和普通法框架為技術創新提供制度保障；其三，作為國際金融中心，香港具備為AI產業提供多元融資管道的天然優勢；其四，「一國兩制」下的獨特地位使香港成為連接中國與全球AI生態系統的理想橋樑。這些優勢若能與國家戰略需求有效對接，將產生巨大的協同效應。

然而香港面臨的挑戰也不容忽視：產業結構的單一化制約了AI的應用場景，科技轉化機制仍存在「死亡之穀」，本地市場規模有限，且面臨新加坡等地區的競爭壓力。更重要的是，在國家AI發展格局中，香港需要明確自身定位，避免與內地城市形成同質化競爭，而應致力於構建互補共贏的生態關係。

香港融入國家AI戰略需要多維路徑創新。首先，應建設「AI協同創新特區」，探索與國際接軌的監管沙箱機制，在資料跨境流動、演算法倫理治理等方面先行先試。其次，聚焦金融科技、智慧醫療、數字文創等優勢領域，打造垂直領域的AI創新高地。第三，深化與粵港澳大灣區內地城市的產業鏈協作，形成「基礎研究-技術開發-產業應用」的創新閉環。再者，完善人才生態體系，不僅吸引國際頂尖人才，更要培養熟悉中國國情、具有全球視野的本土AI領袖，必須加強本港創科教育，把AI和程式設計納入中小學的必修課程。同時，必須推動AI的跨界融合，透過與其他行業、領域、技術相互滲透、相互融合，形成新的業態和商業模式。例如與AI同為新質生產力代表的低空經濟，透過AI技術的賦能，可實現智能路徑規劃與優化、精準空域管理與協調、環境監測與數據分析、提升城市管理效率等，大幅提升其營運效率、飛行安全和經濟效益。

香港經濟以國際金融、航運和貿易為主軸，三者的協同效應為香港繁榮打下堅實基礎。然而，在數碼化和全球化浪潮下，創新技術正重塑全球經濟秩序。笔者強調，香港要維持競爭優勢，必須抓住AI、區塊鏈等新技術所帶來的機遇，為三個中心注入新動能。超越單純技術升級，AI能驅動核心產業革新，孵化新業態，創造高附加值崗位。這正是經濟多元化轉型的核心路徑。香港必須加速構建AI生態圈，涵蓋人才、基建、政策等方面，方能搶佔先機，鞏固國際樞紐地位。

特區政府已認識到AI的重要性，在《香港創新科技發展藍圖》中將「人工智能與資料科學」列為重點發展方向之一。政府資訊科技總監辦公室制定了《人工智能道德框架》，為各部門在推行應用AI技術的項目時提供指引。因應生成式AI技術的最新發展，該辦公室於2023年8月更新《人工智能道德框架》，為部門就開發與AI相關的技術及應用方案提供更清晰的指引。

香港發展AI具備多方面優勢，不僅有雄厚的科研實力，更擁有大量高質量資料，特別是在金融、醫療及交通等領域，為AI模型訓練提供豐富場景，亦須強化灣區合作。香港必須抓緊機遇，發揮獨特優勢，成為內地創科企業「走出去」，以及將海外企業、技術與人才「引進來」的雙向跳板。 香港的AI浪潮已湧來，各界應該積極應對，若不想落後被淘汰，就必須趕快學習，擁抱AI機遇。

