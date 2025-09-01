來稿｜香港零售業陷困境　數據透視根源與出路

來稿作者：鹿崇崗



本文利用香港特區政府統計處2023年第一季度至2025年第二季度的資料，通過多元回歸模型量化分析影響零售業表現的關鍵因素。研究結果明確顯示，本地消費需求是零售業最穩定的核心驅動力，而旅遊消費則是關鍵的外部動力。然而，本地居民境外開支的大幅增長正嚴重分流本地購買力，其負面影響甚至超過了本地需求的正向拉動力，成為零售業陷入困境的主要原因。本文基於資料模型預測未來情景，並據此提出針對性的政策建議。

資料與模型揭示零售業表現的真相

我們構建了一個多元回歸模型，以「零售業銷貨價值」為因變數，並以食品及消費品開支總額（反映本地內部需求）、非本地居民在本地市場的開支（反映旅客消費力）、本地居民在境外的開支（反映消費分流）以及訪港旅客人次（反映旅遊業規模）等關鍵指標作為引數進行分析。

多元回歸模型等式：

零售業銷貨價值 = 36,377.98 + 0.0963 × (本地內部需求) + 0.2342 × (旅客消費力) - 0.3091 × (消費分流) - 0.0000 × (訪港旅客人次)

變數說明與模型係數：

變數說明與模型係數

模型整體表現：R-squared = 0.941，表明模型能解釋94.1%的零售業銷貨價值變化。

模型結果清晰地指出三大關鍵驅動因素：本地內部需求是核心穩定基石，係數為+0.0963 (p=0.021)，意味著該開支每增加10億港元，可帶動零售業銷貨價值增長約0.96億港元。旅客消費力是核心外部動力，係數為+0.2342 (p=0.017)，該開支每增加10億港元，可直接推動零售銷貨價值增長2.34億港元，邊際效益極高。消費分流是主要負面阻力，係數為-0.3091 (p=0.011)，此項開支每增加10億港元，會導致本地零售銷貨價值減少3.09億港元。其負面影響的絕對值最大，超過了本地需求的正向拉動力，強有力地解釋了零售業困境的核心原因。

值得注意的是，訪港旅客人次的影響不顯著，表明在控制「旅客消費金額」變數後，單純的旅客「數量」對零售額的邊際解釋力很弱，印證了政策應從追求「客流量」轉向追求「消費力」的邏輯。

盛事經濟：對抗消費分流的利器

面對嚴峻的消費分流，舉辦大型盛事已成為吸引市民留港消費、並同時提振旅客經濟的關鍵策略。這類活動能創造獨特的、無法外移的體驗式消費場景，有效將人流轉化為消費流。

案例顯示，2024年的香港國際七人欖球賽約有30%的球迷來自海外。預計隨著海外球迷比例上升至50%，該賽事可為香港帶來超過5億港元的經濟收益。2025年賽事移師至可容納5萬人的啟德體育園主場館，觀眾容量增加，預計經濟效益將進一步提升。

同時，2023年至2024年間，香港共舉辦了約350場大型演唱會，吸引超過420萬名觀眾，其中包含超過150萬人次的旅客。這些活動帶來約37億港元的直接消費收益和22億港元的經濟增加值。

這些資料充分說明，盛事活動能夠針對性地解決「提升旅客消費」與「留住本地消費」兩大難題，成為支撐零售業的重要動力。

模型預測：如何阻止零售業銷貨價值下跌？

假設「本地居民在境外的開支」進一步增加10%（約4,956億港元），根據模型，這將導致零售業銷貨價值減少約15.3億港元。

為抵消這一下跌，可通過刺激其他變數來補償，具體情景如下：

為抵消零售業銷貨價值一下跌，可通過刺激其他變數來補償。

專注刺激本地消費需要大規模的消費刺激計畫，專注吸引旅客需要成功的全球推廣，而最可行的方案是雙管齊下，同時刺激本地消費和吸引旅客，方能有效抵消負面影響。

政策建議

基於資料分析，本文提出三點核心政策建議：

短期應積極推動「盛事經濟2.0」，不僅爭取更多國際級活動落戶香港，更要將盛事與本地消費場景深度綁定。例如推出「盛事消費券」，憑大型活動門票在周邊商圈享受折扣，將活動人流有效轉化為消費流。

中期需實施「精準客源戰略」，行銷資源從追求「數量」轉向追求「品質」。重點吸引過夜高消費旅客和會展商務旅客，同時開發更多元化的旅遊產品（文化、綠色、深度游），將旅客分流至不同區域，發掘新的消費增長點。

長期要構建「無可替代的消費體驗」，對抗消費分流的根本在於讓本地零售體驗變得「不可替代」。支援零售商數位化轉型，提供體驗式服務（如個性化定制、工作坊），同時大力扶持「香港品牌」和「香港設計」，創造獨特的商品吸引力。

資料不會說謊。香港零售業的困境並非無解，其出路在於穩固本地基本盤的同時，通過精彩的盛事和獨特的體驗來「開源」和「節流」。政策制定者需要以更精細、更資料化的思維，雙軌並行，才能帶領零售業走出當前困境，實現可持續的復蘇。

作者鹿崇崗是工會研究人員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。