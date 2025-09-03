來稿｜用科技改善中小微企的營商環境

來稿作者：譚麗時



我們身處百年未見之大變局下，全球經濟陰雲密佈。地緣政治角力白熱化，前美國特朗普政府掀起的貿易與安全秩序震盪猶在，香港中小微企首當其衝，中小企大多都缺乏財團的抗震力，卻要扛起全港經濟命脈。在數目上，中小企佔本港企業總數的98%，撐起45%私營就業人口。若任其沉浮，等同動搖香港根基。

危機中的轉機，在於「雙超」優勢

雖然面對著這樣的外圍環境，但本港的經濟結構正在升級轉型，機遇大過挑戰。而這重要關鍵在於緊握「一國兩制」制度，化身「超級聯繫人」串聯內外市場，更需升級為「超級增值人」打造競爭高地。

筆者作為一家專注於展覽的微企負責人，近日赴浙江考察，見證數字經濟如何重塑營商生態，深有感觸：香港醫療科技卓然有成，何以商業服務數字化卻步履蹣跚？回來後大膽作出以下建議，希望造福眾多的中小企：

杭州鏡鑑：城市大腦如何革新政商互動

浙江是國家的經濟大省，在運用數字經濟方面很有成就，杭州「城市大腦」的實踐堪稱典範，有很多地方值得香港借鏡。香港可以進行「革新政商服務流程」如 : 一站式商業數碼平台整合——企業註冊、報稅、文件管理等服務全流程線上化，智慧監管「一企一檔」，待辦事項、截止期限即時提示，杜絕遺漏。

另外，政府推行「最多跑一次辨公服務」極簡審批，如活動牌照申領，破除跨部門奔波之苦。中小企辦理商業登記甚至公司註銷，不用再穿梭多個部門。若借鏡杭州經驗打造本土化數碼平臺，既可解放企業行政負擔，更能提升政府服務效能。

獅子山精神的新使命

香港走到今時今日並不容易，從金融風暴到社會動盪，這座城市總在淬煉中重生。當下我們這代人的使命，正是以創新思維為中小企開路。經濟復甦的終極試金石，從來不在股市樓市漲跌，而在基層手中的飯碗是否溫熱。當數字賦能降低創業門檻、當「一企一檔」釋放中小企人力桎梏，商戶自能擴大經營創造就業；當「最多跑一次」省下數百萬小時行政消耗，這些時間終將轉化為攤販多賣一碗牛雜、茶餐廳多開兩張飯桌的生計。

杭州經驗揭示的真理很樸實：讓企業輕裝上陣，就是為民生注入源頭活水。此刻香港需要的，正是將技術紅利穿透到市井街頭。當小店主不再為繁瑣報稅徹夜難眠，當手作匠人也能三分鐘申妥牌照開張營業，自然更多時間去思考如何做到服務到位，增加生意。這條從「數字變革」到「飯碗保障」的路，我們非走通不可。

作者譚麗時是大灣區青年發展促進會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



