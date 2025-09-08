紫荊黨｜施政要務在於提升民眾獲得感

來稿作者：周小稞



8月23日行政長官李家超落區牛頭角彩興路簡約公屋，並先後探訪兩個由劏房搬至簡約公屋的家庭，形容自己看到一戶戶居民笑逐顏開時深表欣慰，稱市民獲得感和幸福感得到提升正是他提出「簡約公屋」等利民政策的目標和原動力。筆者相信，特首的「欣慰」確實是發自內心的感受，因為接受探訪、原居於深水埗劏房的張先生就直言「住入簡約公屋就如住在半山，很喜歡這裡」。

不僅如此，提升民眾的獲得感也正是當前特區政府施政中所迫切需要的政績。今年開春以來，香港在股市、樓市、貿易等核心領域都錄得了不俗的表現—恆生指數大升25%，領跑全球股市，IPO集資額超千億港元，躍居全球首位；樓價止跌回升，樓宇買賣合約數量與金額按年大幅增長，多個新盤錄得幾十倍乃至百倍的超額認購；進出口連續上漲7個月，累積錄得雙位數的同比增長，而整體的經濟也在此帶動下連續兩個季度取得3%或以上的實質增長。不過，一般民眾對整體經濟在數字上取得的不俗表現卻並沒有多大的感受。結業潮未有停息，大量街鋪被空置；消費物價指數雖然保持溫和，但租金指數已接近歷史高位並可能在今年內創下歷史新高；更糟糕的是，失業率一路由年初的2.9%攀升至3.8%。這些無疑增加了一般民眾對生活的焦慮感，也給政府的施政帶來了新的壓力。

位處市區牛頭角彩興路「簡約公屋」的落成入夥無疑為舒緩政府的這一壓力帶來了一場「及時雨」。儘管筆者和不少人一樣對「簡約公屋」這樣一種解決香港基層住房需求的權宜之策抱有不同角度的質疑，但對於政府以創新的辦法、用不到18個月的時間完成18層高的彩興路「簡約公屋」項目，筆者還是要給政府一個大大的點讚，而「簡約公屋」與劏房、鐵皮屋等相比大為改善的居住環境以及高性價比也確實為苦候公屋的基層民眾所青睞，並為政府收穫了民心。遺憾的是，能夠感受到「簡約公屋」帶來的獲得感的民眾實在有限。彩興路「簡約公屋」提供的單位數量不到2,300戶，加上之前推出的元朗「簡約公屋」，累積供應也僅有4,400戶，相較於現時約20萬宗的公屋申請實在是「杯水車薪」。

「獲得感」是最近十年才出現的一個新名詞。2015年2月，習近平总书记在中央全面深化改革领导小组第十次会议上指出，要科学统筹各项改革任务，推出一批能叫得响、立得住、群众认可的硬招实招，把改革方案的含金量充分展示出来，让人民群众有更多「獲得感」。「獲得感」一詞由此迅速流行，當年就成為排名第一的「十大流行語」。「獲得感」針對的是一般民眾尤其是基層民眾，其反映的本質問題就是在做大「蛋糕」的同時如何分好「蛋糕」以讓人人有感。

對於當下的特區政府而言，「獲得感」顯得尤為重要。新一屆特區政府就任以來為重振疫後的香港經濟做了大量工作：引進企業、引進資本、引進人才、維護金融與貿易中心地位、打造創科與文藝及法律新中心、推動北部都會區大開發等，令香港在百年未有之大變局中穩住了陣腳。不過經濟轉型的陣痛仍影響著香港的各行各業與廣大市民，收入增長的停滯、工作前景的不明引發廣泛程度的消費降級，北上形成浪潮，兩餸大行其道。如何改善民生、提升民眾獲得感就成為特區政府在努力做大「蛋糕」的同時不得不認真考慮、小心應對的問題。

正是基於這樣的考量，筆者不久前曾先後撰寫了兩篇文章，提醒政府多從民眾獲得感的角度制定政策，多在提升民眾獲得感上花些心思。在《放寬資金來港買樓要慎行》一文中，筆者就建議政府在推進這一政策時要充分考慮其對香港一般民眾尤其是年輕人與處在夾層中的中產階級的住房需求的影響，不要讓本來已不堪重負的樓價變得更加高不可攀。在《少一點開源 多一點節流》一文中，筆者也建議政府暫緩為彌補財政收支缺口而採取的一系列加稅提費措施，更多地在壓縮財政開支上做文章，以令香港民眾在不確定的經濟環境下休養生息。

正是基於同樣的考量，筆者讚同政府應該在大力引進人才與高素質移民的同時統籌考慮其對本地民眾所應享受的教育、醫療等資源的擠壓效應，並做出相應的平衡與補救措施，既不能有錯不改，更不能因噎廢食。同樣在引入外勞方面，筆者也希望政府在當前失業率節節攀升的情況下，謹慎處理外勞引入的範圍、規模與節奏，以更加精細化的政策來滿足勞資雙方的不同訴求。對於民建聯最近提出的重啟租置計劃，筆者也是基於同樣的考量而大力讚成，因為實現「居者有其屋」的夢想是絕大部分香港人最大的獲得感，特區政府不應再漠視不理。

獲得感源自經濟發展。衡量政府施政水平高低的關鍵，除了看經濟是否取得了發展外，也要看更廣大的民眾是否從經濟發展中有獲得感。香港回歸以來的經驗與教訓證明，做大「蛋糕」重要，分好「蛋糕」同樣重要。提升民眾的獲得感，有些情況下需要花費公帑，譬如興建「簡約公屋」和「社區客廳」，但更多的情況下並不需要公帑的支出，而是需要精心設計、大公無私的政策。譬如說，以成本價向公屋租戶出售公屋就是一項能夠巨大提升基層民眾獲得感的仁政，以成本價向基層民眾出售居屋也是一項類似的良政。對於政府而言，只要有了「必須站在人民一邊」的立場以及改革的決心，推出這些政策又有什麼難度呢？

作者周小稞是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



