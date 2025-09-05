紫荊黨｜我們為什麼要繼續為「改革」鼓與呼？

來稿作者：周小稞



9月17日行政長官李家超將發表其任內第四份施政報告，為此政府提前三個月就展開了公眾諮詢活動。7月上旬，特首一連三日與特首顧問團舉行午餐會議，聽取特首顧問團成員就今年施政報告和香港整體發展的意見。7月下旬與八月上旬，特首又率一眾司局長出席了兩場地區諮詢會，聽取地區人士對新一份施政報告的意見和建議。與此同時，香港的主要政黨、有關組織及相關團體也紛紛為新一份的施政報告建言獻策，希望自己的想法能為政府所聽取與採納。

紫荊黨也向行政長官辦公室提交了自己的施政報告建議書。不過和其他政黨、組織或團體動輒過百項的具體政策建議不同，紫荊黨再次把施政報告建議書的重點聚焦在更為宏觀的改革議題上，並以特首李家超不久前所作出的「寧做艱難改革者 不做安逸停滯者」的表態作為施政報告建議書的標題。這是紫荊黨在2023年提交「聚焦改革 重煥香港生機」的施政報告建議書後再次為香港的改革大業獻計獻策，希望通過對改革議題持續的鼓與呼來推動香港的改革進程。

在新一份的施政報告建議書中，紫荊黨首先建議政府發動一場全社會的改革大討論以凝聚社會共識，在此基礎上制定出方向明確、思路清晰、具操作性的改革藍圖與時間表，並仿效內地成立「發展與改革委員會」以實現「以改革促進發展、以發展推動改革」的目標，而具體的改革議題則涉及公務員體系、法定與非法定機構、土地與房屋、退休與醫療保障、教育與培訓、金融與貿易、創科與再工業化、北都區與工程建設、環境與人口等九大領域共計三十一條建議。

針對公務員體系，紫荊黨建議政府：擴大問責範圍，強化問責力度，打破公務員事實上存在的「鐵飯碗」；通過「數字政府」建設達成「精兵簡政」的目標；簡化公務員薪酬調整機制，將高級公務員部分薪酬與KPI表現掛鉤；拓寬高級官員的選拔渠道，從政務職系以外吸納高素質管治精英。

針對法定與非法定機構，紫荊黨建議政府：對法定與非法定機構做全面清理，通過關閉、合併等方式大幅度精簡有關機構的規模；會同立法部門強化對主要機構的監管，由立法會成立專門委員會監督這些機構的運作。

針對土地與房屋，紫荊黨建議政府：摒棄土地供應壟斷行為與土地財政思維；允許「集體官契」土地持有者成為土地開發的持份者；當土地未能成功拍賣予私人開發商時，由政府開發商接盤以確保住房供應穩定性，建成的住房須在規定的期限售完；把以成本定價的居屋作為解決基層民眾住房問題的主攻方向；土地與房屋的收回定價應該基於市場價格而非預期價格。

針對退休與醫療保障，紫荊黨建議政府：堅持自助的原則，建立起以自身儲蓄為主、以商業保險與政府救濟為輔的退休保障制度，實現醫療費用在個人、僱主與政府間的合理分配，並與商業保險緊密結合；堅持政府主導的原則，在積金易平台的基礎上打造全民保障金平台，由政府為每一位合資格的香港居民建立統一的、終身不變的保障金賬戶；為各類保障金提供兜底的投資回報，用於退休的強積金在到期日須全部或部分強制轉化為年金。

針對教育與培訓，紫荊黨建議政府：採取激勵政策，重新調動民間與市場力量辦學的積極性，將資助金額與民間投入、辦學質量掛鉤，下調對國際學校與直資學校的資助金額；優化中學派位機制，除了指定一批名校供最優秀學生按成績抽籤錄取外，其餘學生均按所在地區不分成績隨機抽籤派位；再次引入職業教育，為中學生提供不易被AI替代的職業技能培訓；鼓勵內地的一流高校在香港設立分校或研究院；在各行各業推進AI培訓工作。

針對金融與貿易，紫荊黨建議政府：成立強有力的協調機構，加快打造基於離岸人民幣的各類股票、債券以及衍生產品；說服中央在香港建立中國人民銀行境外總部，推進離岸人民幣更有序、更快速的發展；儘快建成產品齊全、功能完備、運行穩健、價格輻射全球的世界一流商品期貨交易中心，適時推出陸港「期貨通」，令內地投資者能夠投資香港期貨市場；在「一帶一路」沿線國家推動產業園的投資與管理工作，幫助內地企業集體出海。

針對創科與再工業化，紫荊黨建議政府：採取措施吸引最聰明的學生學習STEM，提高醫科、法科等專業的學費以用作學習STEM的獎金；向創科頭部企業批出免費土地，以換取在香港建立地區總部並承諾為香港引入一流創科人才及做出具規模的資本開支；積極推動與江門市的「產業飛地」合作，盡快落實在江門建成由港人按照香港法律與制度管理的產業團區。

針對北都區與工程建設，紫荊黨建議政府：成立北都區土地管理局，以便更快與更好地收回北都區土地；以新思維、新模式推進北都區工程建設，把主要基建工程外包予內地的頭部企業，建築工人早進晚出不留夜。

針對環境與人口，紫荊黨建議政府：以立法的方式推動垃圾分類工作，分階段、分步驟將垃圾分類堅持不懈地推行下去；探索模組化建設或跨境協作，以更低成本與更快速度建設更多現代化垃圾焚燒電廠；更為主動、更具針對性地制定與執行移民政策，一方面主動出擊，招攬內地的最優秀人才與高淨值人群，另一方面有針對性地吸納「一帶一路」國家精英移民。

逾三十條建議雖然在數量上不算多，但在內容上卻是直擊香港當前經濟轉型與民生改善上所面臨的關鍵挑戰，並在很多方面延續了紫荊黨一直以來的改革主張。譬如說，紫荊黨將土地房屋制度視為香港改革的突破口，希望通過摒棄土地供應壟斷與土地財政思維，解放土地生產力，降低地價與房價，增強香港經濟的整體競爭力，破解香港最主要深層次矛盾。再譬如說，紫荊黨希望通過改革土地使用制度與工程管理制度，以更快的速度與更低的成本推動北都區開發。

兩年前，紫荊黨提交以改革為主基調的施政報告建議書，是香港第一個提出全面改革倡議的政治團體，其時香港社會有關改革的討論微乎其微。一年前，在中央方面不斷呼籲香港推進改革的推動下，香港社會越來越多的團體與個人開始對改革議題做出積極回應，特首本人也就改革事宜做出了明確表態。只是在紫荊黨看來，「改革」雖成為熱議的話題，但卻是雷聲大、雨點小，而當年的施政報告雖「改革」意識濃烈，但「務虛」的成分多，「務實」的成分少。隨著過去半年香港憑藉其獨特的區位優勢再次從中美相爭的地緣格局中受益，金融、貿易、地產等香港的關鍵產業得以擺脫之前的頹勢。在很多人看來，那個「舞照跳、馬照跑」的香港似乎又回來了，香港這塊福地似乎仍然可以在既有的制度與模式下繼續「躺贏」，而一度遭熱議的改革話題也似乎不再被人討論而邊緣化。

改革非易事。沒有壓力與動力，誰又願意傷筋動骨、迎難而上呢？但明眼人清楚，如果不在改革議題上邁出實質性的步伐，香港的經濟轉型不可能取得實質性成功，香港的深層次矛盾也不可能得到根本性緩解，香港目前在複雜而多變的外圍環境下獲得的「喘息」可能只是曇花一現。在紫荊黨看來，改革的議題不僅不能被邊緣化，反而需要盡快提上議事日程，因為來之不易的「喘息」恰恰為改革的推動提供了再好不過的窗口。紫荊黨希望，在行政長官的帶領下，特區政府切實踐行「寧做艱難改革者 不做安逸停滯者」的承諾，推進香港的改革大業。

作者周小稞是紫荊黨政策研究院研究員。



