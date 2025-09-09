狄志遠｜優化肺炎鏈球菌疫苗計劃　一針方案惠及廣大長者

近日，我有幸參與一場由本地大學教授、專科醫生、病人組織及社福界代表共同出席的圓桌會議，深入探討如何優化本港的肺炎預防策略。會上提到，隨着流行病學的變化，全球多國已引入新一代肺炎鏈球菌疫苗，當中包括涵蓋更多血清型的20價疫苗。當時我也打趣說：「我只有一『嫁』（價）太太，但將來可能要20『價』了！」笑話歸笑話，背後反映的卻是一個嚴肅的公共衛生議題。



肺炎是全球第二大致命傳染病，而肺炎鏈球菌正是最常見的致病源之一。根據專家意見，接種疫苗是預防肺炎最有效的方法。尤其是長者、嬰幼兒及慢性病患者等高危群組，更應及早接種，以減低感染風險。

目前本港政府資助的疫苗計劃主要採用15價及23價疫苗的「兩針方案」。然而，這種做法不但需時一年完成，亦可能因23價疫苗的免疫機制限制，未能提供持久保護。相反，20價疫苗作為新一代結合疫苗，能一次性提供更廣泛的血清型保護，根據國際研究，其保護力比15價高出51%，比13價更高出63%。美國已將其納入接種建議，並視為首選方案。

香港作為國際城市，理應與時並進。市民生活節奏急促，若能以一針完成接種，自然更具吸引力與實用性。遺憾的是，目前20價疫苗並未納入政府資助計劃，市民若選擇此方案，需自費承擔。這不僅限制了選擇權，更可能令部分基層長者錯失更有效的保護。

我認為，政府應急市民所急，重新審視現行疫苗政策。根據今年上半年65歲或以上的感染個案，有超過一成屬於20價疫苗涵蓋而15價未能涵蓋的血清型，這些數據值得疫苗專家委員會重新召開會議，檢視是否應將20價疫苗納入資助選項，甚至取代現行的「兩針方案」。

此外，政府亦應加強公眾教育。要達致群體免疫，接種率需達七成以上。長者隨年齡增長，免疫力自然下降，尤其是居於安老院舍或社區的長者，一旦爆發集體感染，後果堪虞。我們不能等到悲劇發生後才亡羊補牢。

推動疫苗政策改革，並非單純的醫療問題，而是關乎社會公平與公共健康的長遠投資。讓我們攜手努力，為長者提供更簡便、更有效的保護方案，真正做到「健康起點，希望未來」。

作者狄志遠是立法會（社會福利界）議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



