來稿｜成立上合銀行　中方「軟實力」的體現

上合天津峰會，中國成功爭取到夥伴國同意成立上合組織開發銀行（上合銀行），是輪值主席國中國主推下的成績。成立上合銀行，是中方十多年前的倡議，經過多年努力，今年終於瓜熟蒂落，可以說是水到渠成。據媒體報道，上合銀行的融資方式可能以人民幣進行。如是這樣，人民幣國際化可以媲美其它貨幣如美金、歐元、日元等。

2025年上海合作組織（上合組織）峰會8月31日至9月1日在中國天津市舉行。受邀出席峰會的領導人包括俄羅斯總統普京、印度總理莫迪、土耳其總統埃爾多安、埃及總理馬德布利、印度尼西亞總統普拉博沃、馬國首相安華、越南政府總理範明政等20多位外國政要，以及聯合國秘書長古特雷斯，上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫等10多位國際組織負責人，他們齊聚海河之濱，共同推動上合組織朝着構建更加緊密的「命運共同體」這一宏偉目標向前推進。

中國外交部長王毅9月1日在上合組織天津峰會結束後，與上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫（Nurlan Yermekbayev）共同會見中外記者，並向媒體說明峰會取得的八大成果，其中一項是成員國作出了成立上合組織開發銀行的政治決定。

其它還有，如制定了上合組織未來10年發展戰略、發出捍衛二戰勝利成果的正義聲音、支持多邊貿易體制的公正立場、四個安全中心之應對安全威脅與挑戰綜合中心及其訊息安全中心、打擊跨國有組織犯罪中心，以及上合組織禁毒中心、制定了6項高質量發展行動計劃、推動上合組織改革實現新的突破。

從八大成果來看，成立上合組織開發銀行是這次峰會的最大成就，而且日後將影響深遠。進一步地說，可視為「加速」人民幣國際化的一大推動力。其它成果即便沒有上合這個組織，也能通過現有機制與他國（方）加強合作。

上海合作組織成員有中國大陸、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯、塔吉克斯坦、烏茲別克、巴基斯坦、印度、伊朗、白俄羅斯等10個國家組成的國際組織，另有2個觀察員國：蒙古國、阿富汗，以及14個對話夥伴：亞美尼亞、阿塞拜疆、柬埔寨、尼泊爾、斯里蘭卡、土耳其、沙特阿拉伯、埃及、卡塔爾、緬甸、科威特、阿拉伯聯合酋長國、馬爾代夫、巴林。

縱觀上合目前成員國，中國是世界第二大經濟體。即便是人口第一大國的印度，與中國相比，經濟總量還是相差一大截。按美元計算，2024年中國國內生產總值（GDP）為18.94萬億美元；而印度國內生產總值（GDP）只有3.9萬億美元。

從這裏可以看出，中國的經濟總量是上合其它成員國無法相比的，上合開發銀行一旦正式運作，人民幣成為融資貨幣是唯一的選擇，也是最好的選擇，沒有其它成員國的貨幣可以媲美。除非上合另外創設上合銀行貨幣的「上元」，如歐盟的歐元。如是這樣，又是一個冗長的談判過程，短期內就難以進行與運作。

回顧過去，亞洲基礎設施投資銀行（亞投行，AIIB）2015年12月25日在北京正式成立。成員國包括中國、印度、新加坡、哈薩克斯坦、馬來西亞、泰國和越南等21國家參與，至今已有10年的運作經驗。上合組織成員國中有多個國家都加入亞投行，如中國、印度、哈薩克斯坦等。有了亞投行的籌備、管理、營運經驗，相信上合開發銀行成立、運作會更加得心應手。加之，中方是上合組織的的主要領導者，相信能獲得上合成員國的支持讓人民幣成為融資貨幣來滿足各方的需求與需要。特別是在目前面對美國所謂的對等關稅，讓成員國難以應對，也無法應對的情況下，上合新開發銀行的成立恰逢其時。

當上合組織新開發銀行正式啟動後，人民幣在成員國的流通必將增加且會溢出至非成員國之間的貿易。如此一來，廣泛使用人民幣為結算貨幣，將加快人民幣國際化。這也可視為中方在世界舞台的「軟實力」。

當人民幣成為融資貨幣後，上合成員國之間可以通過新開發銀行進行貿易融資、貿易結算，貨幣支付，以此可降低、減少對使用美元的依賴，至少在上合成員國之間貿易結算能達成一定的目標，各成員國必將能從中受惠。

