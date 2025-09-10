方國珊｜善用AI科技監測環境　減廢物處理設施污染

發展局早前刊憲確立將軍澳第137區的發展，並表示基於配合區內未來的發展需要，計劃在第132區填海興建公眾填料轉運設施、混凝土廠、電力設施、建築廢物處理設施及廢物轉運站。



現時將軍澳逾50萬人居住，日後或增至70萬人，筆者見證社區發展日趨完善，居民安居樂業。環境部門文件指，上述設施主要處理區內產生的建築及家居廢物，居民雖然知悉設施主要服務區內，但憂慮環境受影響，冀局方提供環境監測方案及數據，釋除居民疑慮。

筆者曾到柴灣公眾填土躉船轉運站，該設施周邊沙塵滾滾，亦不時發出巨響，如此類設施靠近住宅區，居民難免擔憂建築廢物處理設施、轉運設施等設施運作時產生噪音、泥塵等問題。

削坡減填海面積 冀做好工程和營運監管

筆者早於2022年建議發展局把部份設施（如：混凝土廠）遷入岩洞，惟局方表示未能符合成本效益，維持填海造地。局方在前年提出減少1/5填海面積，採用削坡方式造地，惟以造價高昂為由，不考慮進一步將新造土地推入山體。

習主席在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會提到：「任何時候，我們都要以人民之心為心、以天下之利為利，為增進人民福祉而不懈努力。」筆者期望局方在填海工程、興建公共設施、處理建築廢料期間，建議由環保署及相關部門直接進行24小時環境監測，善用AI科技做好監管，切實做好降噪、控塵、減砂石措施，顧及市民健康，維持維港一帶優美環境。

作者方國珊是西貢區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



