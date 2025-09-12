方國珊｜中醫醫院12月投入服務　推動中醫藥檢測及經濟發展

香港中醫醫院預計於今年12月11日起正式投入服務。醫院將於首年全面開展六個中醫專科服務，以「中醫為主、中西醫協作」的模式，中醫師與西醫共同制定臨床治療方案。



在建築設計方面，醫院融合傳統與現代中醫藥文化元素，設有中醫文化主題展覽及資訊展示，向公眾推廣中醫藥知識及展現香港中醫藥發展歷程，讓市民如同置身於「中醫藥博物館」之中。醫院整體設計注重綠化與環保，花園以五行元素及山水石林為設計脈絡，體現環保型醫院的理念。

醫院亦廣泛應用現代科技，配備物聯網技術支持的醫療設備及智慧化送藥系統，打造為一所現代化智慧型的醫院。

人才培養方面，中醫醫院目前正進行醫護及中醫師的培訓工作。醫院與本地三所大學合作，積極吸納專業人才，並與廣東省中醫院、國家中醫藥管理局及十個省份建立協作機制，邀請知名中醫專家加入，組建實力強大的醫療團隊，持續推進人才培訓與儲備。

交通配套方面，筆者作為西貢區議員、交通及運輸委員會副主席，建議加強百勝角對外交通，如巴士793、795、298E、298F線路。運輸署表示同意，與巴士公司正研究設置專線巴士站及新增路線，計劃開通來往港鐵坑口站、九龍（旺角、長沙灣）、新界西（荃灣）及新界東（沙田）的多條巴士服務。

此外，新界專線小巴116號線將於中醫醫院大樓公共運輸交匯處提供服務，並考慮加設站點及加密繁忙時段班次，方便市民往返港鐵將軍澳站。具體安排將視乎試路結果而定。同時亦會考慮提供穿梭巴士服務，為來往中醫醫院、坑口及將軍澳站的市民提供服務。筆者進一步建議，新增來往中醫醫院與康城站的穿梭巴士服務。另外，筆者亦關注市民的泊車需要。早前，運輸署表示百勝角中醫醫院將會開放約400個車位，期望在醫院管理下將車位提供給公眾，提供日間及夜間泊車服務。

筆者建議完善醫院周邊的配套設施，例如增設扶手電梯。在人才方面，應透過人才互認，吸引人才留港發展，推動中醫藥業進步。筆者認為可在中醫醫院設立中醫藥檢測中心，推動中醫藥標準化，助力中醫藥走向國際，促進經濟發展。

期望香港能進一步深化中醫藥業的發展，成為中醫藥國際化的重要樞紐。

作者方國珊是西貢區議員、交通及運輸委員會副主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。