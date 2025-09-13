狄志遠｜合法不等於無害　籃球博彩是錯的方向

政府推動《2025年博彩稅（修訂）條例草案》將籃球博彩合法化，現已於三讀通過。我在此再次強調，我堅決反對籃球博彩合法化。法案通過不代表風險消失，更不代表社會就此取得治理的勝利。賭是一種禍害——非法賭博有害，合法賭博同樣有害；因為賭的本質，就是侵蝕心志、破壞家庭，與體育應有的紀律、團隊與尊重背道而馳。賭博帶來煩躁、焦慮與緊張，侵蝕個人與家庭財政，養成揮霍習慣與錯誤的理財觀念；學生因賭而曠課，成年人無法專注於工作與學習，家庭關係更因此破裂。把賭博合法化，並不會令它變得無害，更不會使它變得「正當」。



回看事實，2003年足球博彩合法化之後，投注額由160億元飆升至2023/24年度的1,603億元，增幅達十倍。非法賭博並未收斂，反而與合法市場並行，令整個賭博市場一同膨脹。以合法取代非法的說法，二十年的經驗已證明是失敗的：不是把黑市變小，而是把整個盤子做大，風險同步擴張。當政府一方面稱以合法途徑打擊非法，另一方面又因稅收而與非法集團爭利，政策便難免失焦，價值取向與減害初心出現嚴重扭曲。

青少年面臨的處境更令人憂心，東華三院平和坊調查顯示，六成高中生曾參與外圍賭博，相關求助比例由2021年的7.2%升至21.1%。兩大戒賭中心自2003年至今累計18,116宗個案，逾半在21歲前已踏入賭途；足球賭徒的求助已超越賭馬與賭場。大型賽事更會放大風險，2022年世界盃期間相關求助較平日激增近七成。所謂「禁未成年」「禁信用卡」「限投注」，在電子錢包、借用成人帳戶、代投與境外網站面前，往往形同虛設。籃球賽季漫長、比賽密集、覆蓋廣泛，高頻投注最容易把賭變成日常，把「好玩」推向「上癮」，再滑入債務壓力與情緒問題。

國際經驗也在提醒我們，英國16至24歲問題賭徒比例由2017年的0.9%升至2023年的2.4%；澳洲維多利亞州2022-23年度因賭博引致的社會成本高達141億澳元，遠超博彩業利潤及政府稅收；英國每年亦估計有約105至177億英鎊的社會成本。美國研究指出，體育博彩合法化之後，個人信用評分下降、破產與債務追收上升。這些是真金白銀的代價，最終由家庭、醫療與社福系統埋單。如今籃球博彩合法化，風險只會推向更年輕、更多的人。

雖然三讀已過，但我們不該把賭變成日常。政府若真心要減害，請別再著眼擴張投注，而要專注降低風險，並分三方面落實。

第一，強化執法。成立跨部門專隊，與海外單位長期協作；加強網絡取證、資金追蹤與支付凍結；要求平台與支付公司落實實名與年齡驗證、風險監控與可疑交易舉報，堵住代投、租戶口等灰色通道。

第二，預防為先，聚焦青少年。在校園加大資源，推出有實證支持的課程，糾正賭博迷思、提升數碼與金融素養；在中學與大專設早期識別與轉介機制，家校社協作，及早止損；推動「不賭也好看」的觀賽文化，讓體育回到技術、合作與品格。

第三，加強輔導支援。擴大戒賭服務名額與地區覆蓋，設立24小時青年專線與即時網上支援；把戒賭、精神健康與債務輔導整合成一站式的家庭服務。

合法不等於無害，規管不等於減害。足球博彩二十年的教訓清清楚楚：黑市沒有消失，賭的人反而更多；青少年更易受害；社會成本遠超稅收。體育應該教人自律、合作與堅持，而不是追賠率、搏一鋪。法案既已通過，我們更要以嚴格的證據與實際的行動去減少傷害，守護孩子與家庭，守住社會的長遠健康。我再次呼籲政府，停止把賭博包裝成日常娛樂，撤回推廣之舉，並把資源用在執法、教育與輔導上，讓「不鼓勵賭博」不只是一句口號，而成為政策的底線與行動準則。

作者狄志遠是立法會議員、新思維主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



