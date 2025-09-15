來稿｜建設包容社會：對香港無障礙城市規劃的反思

來稿作者：譚永昌



在追求經濟發展的同時，如何構建一個真正包容所有市民的無障礙城市，已成為衡量社會質素的重要標準。香港作為國際大都會，在建設無障礙社會方面仍面臨挑戰。本文將對香港無障礙城市規劃的現況進行反思。

香港碎片化的無障礙規劃

根據政府統計處最新數據，香港共有534,200名殘疾人士，約佔整體人口的7.1%。面對如此龐大的需求群體，香港的無障礙設施發展卻長期呈現碎片化狀況。

雖然《建築物條例》和相關備忘錄對建築物的無障礙設施訂有一定要求，但在城市規劃的宏觀層面，缺乏足夠的約束力及清晰指引。《香港規劃標準與準則》雖然涵蓋各類設施的規劃要求，但對無障礙設施的規定多局限於技術層面的最低標準，未能進行整體統籌，缺乏一套完整的「通用設計」(Universal Design) 理念來指導整體發展 。

香港的無障礙政策更新亦相當滯後。十多年前的設計標準至今變化不大，如屋宇署《設計手冊》更新頻率偏低，標準亦相對落後：現行的2008年標準已難以滿足現代無障礙設計的要求。

國際經驗：先進城市對香港的啟示

觀察國際先進城市的經驗，2016年新加坡建設局制訂《公共空間通用設計導則》，涵蓋7大類47小類無障礙設計內容，導則內容包括建築連接、建築周圍和內部環境、衞生設施、尋路和信息系統、建築內部設施、家庭友好設施以及特定建築類型的設計要求等範疇，旨在推廣對所有群體友好的全齡友善環境 。

而東京在籌備2020年奧運會期間，大力推動通用設計理念，對日本社會產生了深遠影響。反觀香港近年來積極推廣旅遊、盛事經濟，致力「說好香港故事」，那麼香港希望向世界展現一個怎樣的城市形象？

真正的無障礙城市並非簡單的設施堆砌，而是需要在規劃階段就建立「為所有人設計」的理念框架，將通用設計、無障礙設施納入建築及規劃的基本要求。

制度上應適時修訂規劃標準體系，全面檢討《香港規劃標準與準則》、屋宇署《設計手冊》等規例和指引中的無障礙設施要求，引入「通用設計」評估機制，並將其納入規劃審批的考慮範圍。同時宜制定香港版《通用設計導則》，參考新加坡經驗，提升現行標準至國際水平。

社會參與上，需加強殘疾人士及照顧者的參與，建立讓持份者參與規劃決策的制度化渠道。可建立殘疾人事務委員會，由政務司司長領導，成員由各政府部門代表和殘疾人士代表各佔一半組成，確保政策執行的一致性和代表性。

另外於公眾教育上，公眾對無障礙需求的認知有待提升，缺乏「為所有人設計」的社會共識。可針對性地推動專業培訓，提升規劃師和建築師的無障礙設計能力，同時引入第三方監督評估制度，培養全社會的無障礙意識，提升對有需要人士的關懷。

無障礙設施被視為「額外成本」而非基本需求，平等機會委員會調查顯示，過半數的僱主關注提供無障礙設施或其他便利措施的成本問題。政府可考慮提供優惠措施，鼓勵私人發展商主動提升標準；針對既有建築改造的技術困難，提供專業諮詢和解決方案。

可持續發展的社會責任：真正包容的城市

筆者認為，社會發展除追求土地或經濟效益最大化，亦應評估項目發展對社會持份者及一眾弱勢群體的影響。面對香港人口老化的嚴峻挑戰，未來人口中行動不便人士的比例會不斷增加，當局有責任確保城市發展不會加劇社會排斥，威脅可持續發展 。

聯合國《殘疾人權利公約》自2008年起，在中華人民共和國生效（包括香港特別行政區）。在香港的城市規劃及公共建設中，理應融合無障礙概念、確保設計滿足通用設計要求，應讓所有人都能安全、平等、獨立地使用資源。

而根據聯合國《新城市議程》，殘疾或特殊需要人士，應於「城市權」中被考慮，以確保規劃符合通用設計，邁向無障礙的平等城市。

若香港持續忽視相關議題，無疑加劇社會矛盾及資源浪費，剝奪了市民平等參與城市生活的權利。每一位香港市民都應能自由、安全、有尊嚴地享受城市生活。這不僅是對殘疾人士的關懷，對所有市民福祉的保障，更是提升城市價值的一環。

作者譚永昌是香港中文大學城市研究系學生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。