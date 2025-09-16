來稿｜⁠⁠ISSB准則2028年全面實施：香港企業準備好了嗎？

來稿作者：曾善珩、陳凱婷、劉鋭業



香港被國際財務報告準則基金會（IFRS基金會）確認為首批以全面採用ISSB為目標的司法管轄區，充份顯示香港積極強化資本市場就可持續發展的公開性，方便股東、資本家、金融家、投機者、風險投資家作出資產配置、投資策略、理財規劃或財務決策，推動世界性資金融通。

香港將會於2028年全面採用ISSB準則，大型公眾責任實體全面實施，在時間緊迫及重大任務下，香港將會設計適用範圍與分層實施：（1）公眾責任實體：上市實體；或在港具重要影響力、以受託方式持有外部資產的金融機構；（2）首批覆蓋：大型上市發行人及銀行/保險/資產管理等大型非上市金融機構；（3）非首批企業：鼓勵自願採用，提前建立能力。

時間表與政策里程碑（香港路線圖）

ISSB制定的《IFRS S2》氣候披露准則為全球資本市場提供了統一的氣候報告基準，強制要求企業披露包括範圍1、2、3的溫室氣體排放及氣候相關財務影響。該准則解決了以往標準碎片化問題，顯著提升了數據可比性和透明度。目前全球已有包括英國、日本、新加坡等超過100個司法管轄區採納或計劃採用ISSB准則，其中多地已將其納入強制性披露要求，香港作為國際綠色金融的樞紐也不例外，港交所於上年4月發佈了《氣候資訊披露指引》的實施指引，將《IFRS S2》的披露項融入現有的《環境、社會及管治（ESG）報告指引中。

經修訂的規定將於2025年1月1日生效。要求2025年1月1日或之後開始的財政年度，所有上市發行人（包括主板上市發行人及GEM上市發行人）將強制規定要披露範圍1和範圍2的溫室氣體排放。主板上市發行人必鬚根據聯交所的《上市規則》修訂，以「不遵守就解釋」為基礎就新氣候規定進行彙報，而恒生綜合大型股指數成份股公司更須自2026年起強制披露範圍3排放。這項分階段實施的路線圖彰顯了香港在推動可持續金融發展方面的決心，為企業提供了清晰的合規路徑和時間表，同時也強化了香港作為國際綠色金融中心的競爭力。

除了披露准則本身，香港也致力於建設支持可持續披露的全面生態圈，包括發展ESG報告審計准則、推動綠色金融科技應用以提升數據質量、以及開展廣泛的技能培訓。

● 2025-01-01：主板發行人「不遵守就解釋」披露新氣候規定（參照ISSB S2）

● 2025-08-01：香港可持續披露準則HKFRS S1/S2（全面銜接ISSB）生效

● 2026-01-01：大型股發行人強制披露新氣候規定

● 2027：港交所就按香港準則強制披露展開諮詢、分層推行

● 2028-01-01起：大型公眾責任實體（大型上市＋具重要影響力的非上市金融機構）全面按香港準則匯報

● 行動路線（倒推節點）：

● T-36至24月：差距評估、治理框架、範疇1/2基線、數據台帳

● T-24至12月：範疇3與價值鏈、情境分析試點、關鍵控制、有限確信試行

● T-12至0月：完善披露與目標、財務影響壓測、內控成熟度、外部核證排期

公司需要披露什麼，為何現在就要行動？

面對港府與監管機構推進的可持續披露新規，企業最關心的可能是：有什麼需要披露、為何要現在開始。可參考以下五個面向，初步了解公司在報告中需要交代的核心內容：

● 治理與重要性：清楚交代董事會與管理層在可持續議題上的分工與問責機制，說明如何進行重要性評估（Materiality Assessment)，並把結果對齊KPI與業務策略，讓投資者可以據此判斷決策層是否有效配置資源與管理風險。

● 邊界與價值鏈：說明匯報邊界（包括子公司、合資）與價值鏈覆蓋，特別是範疇三排放的範圍、主要數據來源與估算方法。因為大部分碳足跡藏在供應鏈與產品使用階段，這部分若資訊不足，轉型風險評估就不完整，亦會影響客戶訂單與供應商議價。

● 指標與目標：市場重點在於路線圖可行性與現金流壓力是否可控，故除了總量與強度型溫室氣體指標外，亦需披露行業關鍵指標（如建築效能、每公里運輸排放、金融機構投融資組合排放）及中期目標，並交代轉型計劃的銜接與資金安排。

● 情境分析與財務影響：由定性到定量，說明所用情境、假設、模型與敏感度，並把結果映射到收入、成本、資產減值、保險費率及融資條款等財務項目。這是比較各家公司抗壓力與風險承受能力的共同語言，不僅是合規，更關乎資本市場的風險定價。

● 核證與可信度：交代ESG數據以及採用的工具或AI方法與成本控制。高質素、可追溯數據是與年報「同周期」發布與接受外部核證的前提；核證能提升可比性與可靠性，並以穩定數據底座建立公信力。

政府配套如何助企業銜接可持續披露新常態

為配合2028年前後全面銜接ISSB的時間表，政府正提供多層支援：香港會計師公會制定本地版S1/S2以及相關核證與道德規範，會計及財務匯報局就可持續核證監管框架展開諮詢；跨機構督導小組推出中小企問卷與溫室氣體核算工具，並以「香港可持續金融分類目錄」提供共通定義，提升數據互操作與一數多用；同時透過「可持續金融培訓先導計劃」提供資助，並聯同港交所及專業團體開辦課程，強化董事會與專業人員的實務能力。整體配套著眼降低合規成本、提高披露可信度與可比性，協助企業在過渡期被市場清晰理解與合理定價。

總括而言，在明確的時間表與配套之下，企業若能及早把可持續風險與機遇納入經營與財務決策的標準語言，將有助公司在2028年過渡至HKFRS S1及S2時平穩落地，並在估值、融資與客戶信任上佔得先機。

作者曾善珩、陳凱婷是ValuESG平台創辨人，劉鋭業博士是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。