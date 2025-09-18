紫荊黨｜博彩行業能否開放市場引入競爭？

來稿作者：周小稞



9月11日，也即大比數否決《同性伴侶關係登記條例草案》的第二天，立法會大比數三讀通過《2025年博彩稅（修訂）條例草案》，籃球博彩合法化。按照這一條例，政府將向香港賽馬會發出單一籃球博彩牌照，以免經營者互相競爭刺激賭博需求；同時也會參考現行足球博彩稅計算徵收方法，向賽馬會徵收淨投注金的50%作為籃球博彩稅。以每年獲批准籃球博彩投注額約為280億港元為假設，馬會估計獲批准籃球博彩活動每年帶來約15億港元的博彩稅。

這是回歸以來特區政府對博彩業做出的第五次重大修訂。《2003年博彩稅（修訂）條例》令足球博彩合法化，《2006年博彩稅（修訂）條例》將基於投注額的博彩稅徵收方法改為基於淨投注金的博彩稅徵收方法，《2013年博彩稅（修訂）條例》取消對本地賽事的境外投注徵收博彩稅並將對境外賽事的本地投注按淨投注金的72.5%劃一徵收博彩稅，《2023年博彩稅（修訂）條例》落實政府財政預算案建議以在未來五年向賽馬會每年額外徵收24億港元的足球博彩稅。

這五次重大修訂雖然都以香港賽馬會為主角，但性質卻有所不同。前三次的修訂基本上都是應賽馬會的要求而做，目的主要是幫助賽馬會解決業務發展中面臨的問題與挑戰。譬如說，回歸以後賽馬投注額由九百多億的高位一路降至八百億港元以下水平，賽馬會將之歸咎於非法賭波的興起，於是就有了2003年足球博彩的合法化以幫助擴大賽馬會的業務。之後賽馬投注額繼續下降至七百億港元以下水平，賽馬會又抱怨是非法賽馬賭博市場搶走了生意，於是就有了2006年博彩稅徵收方法的調整以幫助賽馬會以更靈活的手段打擊非法賭博活動。

到了2023年，香港賽馬會作為香港博彩市場的壟斷運營商賺得已是盆滿缽滿：無論是賽馬投注額還是足球投注額都在一路創新高，後者更在疫情期間反超前者，成為賽馬會收入與利潤的最大貢獻者。而此時的特區政府卻正面臨愈發嚴重的財政赤字壓力，於是就有了針對足球投注的額外徵稅，而背後理據就是賽馬淨投注金的稅率超過72.5%，而足球淨投注金的稅率卻只有50%。至於剛剛通過的籃球博彩合法化，表面上是為應對日趨活躍的籃球非法賭波活動，實際上是政府為應對赤字壓力而採取的開源措施，只是讓賽馬會又一次撿了「便宜」。

特區政府將財政開源的第一槍打向博彩當然有它的考量。想當年，博彩稅可是壓過印花稅，位居政府的第三大稅源，僅次於利得稅與薪俸稅。1998-99財政年度，博彩稅高出印花稅近兩成，接近薪俸稅的近五成；到了2024-25財政年度，博彩稅已不到印花稅的五成，只有薪俸稅的三成。博彩稅在財政稅源中地位的下滑，固然與博彩行業的特殊性令政府不便公開出面鼓勵發展有關，但賽馬會的壟斷地位及政府對其的恩寵也是其中一個重要原因。壟斷消除了競爭，產品與服務難免不及預期，而經營成本在政府相對寬鬆的稅率下自然少了一份管控的壓力。結果就是博彩市場為非法賭博活動所侵蝕，本該政府收取的稅收被流失。

以香港賽馬會截止2025年6月30日的財務數據為例，經營成本佔經營收益的比重高達86.3%，即便加回政府收取的24億港元額外足球博彩稅，經營成本佔比仍達到75.4%。如果政府對足球投注額徵收與賽馬投注額類似的博彩稅，那麼按照現時的經營成本，賽馬會將會轉盈為虧。這樣的結果確實匪夷所思，而背後的原因卻很簡單，因為在2023年政府決定徵收額外足球博彩稅後，賽馬會的經營成本就開始出現不同尋常的大幅增長，經營成本佔經營收益比一路從截止2021年6月30日財政年度的63.5%、63.8%、64.8%跳漲至70.8%和75.4%。這樣的上漲其實就是要警告政府，如果提高足球博彩稅，賽馬會將會難以為繼。

對於賽馬會的壟斷地位，坊間一直有質疑的聲音，希望能夠開放市場並引入適當的競爭。政府也清楚壟斷帶來的負面影響，不僅阻礙了香港博彩市場的合理增長，也助長了賽馬會的奢靡之風，管理層的薪酬之豐厚連政府高級公務員與上市公司高層也要甘拜下風。但政府每次都以擔心引入競爭會刺激賭博需求而加以拒絕。問題是，香港的博彩需求是真實的存在，傳統悠久也頗具規模。既然禁不了，不如發牌監管。壟斷看似抑制了競爭，但地下博彩也因之興旺，最終整體的博彩市場仍繼續增長，但政府卻未能從中受益。在這種情況下，不如將非法轉為合法，足球博彩合法化就是一個成功案例。美中不足的是，足球博彩牌照還是只發給了賽馬會。如果當時引入適當競爭，估計更多的非法賭波會轉為合法。

遺憾的是，籃球博彩合法化還是沿襲了足球博彩合法化的老做法，賽馬會繼續成為籃球博彩的唯一合法運營商，香港博彩業錯過了又一次開放市場、引入競爭的機會。其實，分拆香港賽馬會也不是沒有可行性。香港賽馬會可以讓出其中一個賽馬場，作為交換，政府可以維持現行的足球博彩稅率並讓賽馬會繼續享有足球博彩的壟斷經營權；而新的博彩運營商在獲取其中一個賽馬場的基礎上再從政府手中拿到籃球或網球的博彩壟斷經營權，以便與香港賽馬會展開有效競爭。在這種雙寡頭的競爭格局下，香港的博彩市場將迎來更為健康而可持續的發展，政府也將從中獲得更多的稅收以向香港社會提供更好、更多的公共貨品。

