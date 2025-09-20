紫荊黨｜珍惜穩定的紅利　用心施政求繁榮

來稿作者：周小稞



我們處在一個多事之秋。剛剛也就是美國時間9月10日，美國年輕的保守主義政治活動家、美國轉折點運動發起人、特朗普的堅定支持者柯克（Charlie Kirk）在猶他州一所大學的公開演講中遭槍手射殺。事件震驚全美，勢必加劇美國社會在意識形態上的進一步撕裂。東歐時間9月9日，大量無人機由俄羅斯進入波蘭領空，波軍方緊急啟動本國與北約防空系統，擊落部分無人機。事件引發多方高度關注，已持續三年半的俄烏衝突正面臨升級的風險。阿拉伯時間9月9日，以色列國防軍在美國暗中支持下空襲美國在中東的最重要盟友卡塔爾，造成數名常駐卡塔爾的哈馬斯高層死亡。事件震驚全球，令解決中東亂局的希望更趨渺茫。

回到亞太也是烽火四起。當地時間9月8日，尼泊爾爆發數十年來最為嚴重的社會暴亂。示威群眾縱火焚燒政府行政中心、總統官邸、最高法院及國會大廈，總理被迫遞交辭呈，軍方實施全國宵禁。8月31日，澳大利亞各大城市爆發反移民大遊行，抗議者投訴從住房到用電等多方面生活成本的上漲，呼籲政府結束大規模移民政策。8月25日，印尼全國各地爆發示威，抗議一名摩托車司機在與警察的摩擦中喪生並將矛頭引向議員享受的高收入與高補貼政策。長達一周的示威抗議活動迫使印尼總統承認施政不足並承諾取消有關不合理政策。

反觀香港風景這邊獨好。九三大閱兵在香港社會各階層引發極大震撼，對祖國的認同感與自豪感油然而生。股市的持續暢旺與樓市的明顯回升進一步增強了市場的樂觀情緒。訪客入境香港的人次持續增長並有望超越2019年的疫前水平，而資金的持續流入帶動香港的銀行存款與資產管理規模不斷創下新高。剛剛結束的「一帶一路高峰論壇」則見證了50份諒解備忘錄的簽署，項目交易總額接近10億美元。儘管香港仍處在經濟轉型的陣痛中，但相比於美歐及很多國家普遍存在的高通脹與就業困難，香港相對溫和的通脹以及相對寬鬆的就業環境在很大程度舒緩了民眾的生活壓力，為整個社會創造了難得的穩定與平和氛圍。

對於發生在很多國家的撕裂、紛爭、騷亂，香港其實並不陌生。2019年香港也曾爆發類似的場景，整個社會幾乎處在崩潰的邊緣。感謝中央政府的沉著應對以及香港社會內部穩定力量的挺身而出，香港才得以懸崖勒馬，迷途知返，並在中央的領導與社會的支持下，通過採取一系列的措施撥亂反正，穩住了「一國兩制」，穩住了民心與輿論，穩住了社會與經濟。香港已成功由亂及治，並正行進在由治及興的正確道路上。香港呈現出的穩定與生機在當前紛爭四起、危機四伏的大環境下顯得尤為難得與珍貴，需要香港社會各界倍加珍惜，小心呵護。

首先要正確認識在發展過程中出現的新問題與新矛盾。新冠疫情後，為應對本地人口的流失，特區政府加大了人才引進力度，兩年多時間即已吸引逾二十萬人來港，不僅扭轉了本地人口的跌勢，也提升了人口的質素與活力，為香港未來可持續發展增添了新動能。當然大量內地移民的到來不可避免在短期內會給本地社會帶來一定程度的影響，譬如今年JUPAS的錄取率就因DSE考生的增加而創新低。本地民眾對短期內新移民造成的資源擠壓現象難免會有怨言，但相信這些現象會在發展的過程中逐漸予以解決，而因此做大的「蛋糕」則將令整個社會受益。因此不應因噎廢食，為眼前的得失而放棄發展的機遇，更不能以此挑動與放大本地民眾與內地移民的矛盾與衝突，進而影響到整個社會的和諧與穩定。

其次要正確看待在施政過程中出現的不足與失誤。香港正處在關鍵的經濟與社會轉型過程中。面對回歸以來未曾有過的內外挑戰，特區政府面臨的施政壓力前所未有，在解決新問題與應對新挑戰中出現一些不足甚或一點失誤在所難免。對於這些不足或失誤，既不能藉機放大問題，並以此攻擊政府的施政，損害民眾對政府的信心；也不應在「行政主導」的旗號下，放棄對政府施政的合理監督，容忍政府施政的不足或失誤。9月10日立法會順應香港社會的主流價值與主流民意，大比例否決政府提交的《同性伴侶關係登記條例草案》，這是本屆議會運作四年來首次否決政府法案。有關否決體現了立法會的監督職能，而政府也對此予以了充分尊重，消除了別有用心者藉機將相關議題政治化的空間與機會。

當然，維持香港的穩定局面並推動香港的由治及興，關鍵在於特區政府，關鍵在於特區政府的用心施政，關鍵在於特區政府在面對解決新問題與新挑戰中所出現的不足或失誤時能否及時止損並努力改進。最近特區政府的一系列表現增強了筆者在這一方面的信心。針對高才通子女報考DSE一事，教育局及時出台新規，填補了現行政策中的漏洞；針對立法會否決同性伴侶法案，政府尊重並會研究更適宜的解決方案。紫荊黨一直以來反對的「明日大嶼」工程，政府也明確表示現時不具備條件開展這一工程並不再推進有關的環評工作。筆者不久前曾撰文反對的「跨境購房通」，政府據稱也將不再與中央商議推出有關政策以優先保障本地民眾的住房需求。筆者相信，只要特區政府心懷「國之大者」，順應主流民意，用心施政，不斷改進，香港的穩定局面可續，繁榮的局面也定將出現。

