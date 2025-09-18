方國珊﹒施政報告｜推動高端遊艇旅遊發展　落實無處不旅遊理念

截至2025年8月，整體訪港旅客人次達3,320萬，較去年同期顯著上升12%。文化體育及旅遊局將進一步發展具本地特色的旅遊產品與項目，全面落實「無處不旅遊」的政策方向。香港擁有1,180公里海岸線及263個島嶼，具備成為亞洲遊艇樞紐的天然優勢。



此前，香港與中國旅遊研究院積極推動「遊艇自由行」計劃，地理優勢為該計劃的發展奠定重要基礎。根據《2025年施政報告》，政府將優化遊艇產業配套，推廣高端遊艇旅遊，並實施一系列便利旅客來港的措施。

設施配套方面，將新增約600個遊艇泊位，選址包括前南丫石礦場、香港仔避風塘擴建範圍及紅磡站臨海項目。此外，將推進「機場城市」遊艇港灣建設，額外提供超過500個泊位，其中包括可容納80米以上超級遊艇的泊位，為遊艇旅遊發展提供堅實的設施基礎。

政策方面，為持續推進粵港澳遊艇自由行系統建設，政府正與廣東省政府商討「港艇北上」和「北艇南下」的便利安排。針對訪港遊艇，將放寬相關要求，並設立遊艇動態監察系統，允許訪港遊艇無須預先於私人遊艇會或碼頭預留泊位，即可在香港水域安全有序地自由航行，並於政府指定範圍內錨泊。透過提升電子業務系統，訪港遊艇可一站式提前提交入境資料，由相關部門進行預先審核，大幅提升便利程度。此外，將授權內地相關機構為當地船長提供考試及短期培訓課程，便利內地訪港遊艇船長取得在本港水域航行的資格。

方國珊議員認為，遊艇經濟將為香港帶來多方面的經濟發展機遇。除了發揮本港海域的地理優勢，有望透過推動高端遊艇旅遊，帶動周邊地區經濟發展，包括為酒店、餐飲及零售等行業注入資金與活力。可重點打造具香港本土特色的短、中、長期海上主題旅遊產品，促進本地產業跨界別協作。

作者方國珊是西貢區議員，香港新界中小企總會會長。



