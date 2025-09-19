平機會｜電視續牌考慮通達性　善用科技全民共享樂趣

來稿作者：林美秀



電視是不少市民獲取資訊及收看娛樂節目的渠道，是重要的廣播媒體。然而，對有聽覺及視覺障礙的觀眾而言，現有的免費電視服務的通達性仍有顯著的改進空間。螢幕上熱鬧紛呈的影像，對他們來說可能只是無聲的片段或模糊的畫面，難以充分享受電視帶來的樂趣。

近日，通訊事務管理局正就本地免費電視節目服務牌照續期展開公眾諮詢，平機會倡議當局考慮在牌照續期條件中加入提升通達性的具體要求，鼓勵持牌機構借助人工智能科技優化字幕、手語傳譯及口述影像功能，推廣良好的業界做法，令有聽覺及視覺障礙的觀眾都可以平等獲取資訊及娛樂，真正「看得見、聽得到」。

《殘疾人權利公約》保障殘疾人士

平等獲取資訊權利

作為執行《殘疾歧視條例》的法定機構，平機會一向關注殘疾人士是否有平等機會獲取資訊和服務。中國是聯合國《殘疾人權利公約》的締約國，《公約》適用於香港特別行政區。根據《公約》的第21條，締約國應當採取一切適當措施，確保殘疾人士能夠行使自由表達意見的權利，包括在與其他人平等的基礎上，通過自行選擇的一切交流形式，尋求、接受、傳遞信息和思想的自由。適當措施涵蓋「以無障礙模式和適合不同類別殘疾的技術，及時向殘疾人提供公共信息，不另收費」，以及鼓勵「大眾媒體向殘疾人提供無障礙服務」。

過往通訊事務管理局亦要求本地免費電視服務持牌機構提供一定的公共資訊予有不同需要的人士，但為促進殘疾人士能夠暢通無阻地接收資訊，平機會建議當局可考慮要求申請續牌的機構進一步提升電視節目的通達性。

擴展字幕及手語涵蓋範圍

支援聽障社群收看電視

根據政府統計處資料，在2020年，香港約有24.6萬名聽覺有困難人士，佔總人口3.3%。對這些觀眾而言，字幕是理解節目內容不可或缺的工具。然而，現行規定僅要求持牌機構為所有新聞節目、時事節目、天氣及緊急通告，以及在晚上7時至11時之間播放的節目提供字幕，並須為粵語綜合頻道播放的劇集提供中文字幕；其他節目如教育節目、兒童節目、紀錄片及黃金時段以外的娛樂節目未獲涵蓋，限制了聼障人士全面接收資訊的機會。為此，平機會建議通訊事務管理局評估拓展電視節目配備字幕規定的可行性，將現時規定以外的時間加入涵蓋範圍，並要求持牌機構設定漸進式的目標及推行時間表，逐步為更多不同類型的節目提供字幕，為聽覺有困難人士提供更全面的節目選擇。

除了字幕，手語傳譯同樣是聽障社群理解節目的重要途徑之一。據統計，香港約有6,000名手語使用者，但現時持牌機構只需要每天提供不少於25分鐘設有手語傳譯及繁體中文字幕的粵語新聞節目，僅佔全天播放時間約1.7%，遠未能滿足手語社群的需求。平機會建議通訊事務管理局就電視節目內必須配備手語傳譯設立目標，逐步增加電視節目的手語傳譯服務時數，並將這項要求訂明為其中一項牌照條件，讓手語使用者亦能公平地透過免費電視服務獲取公共資訊和娛樂。

增加提供口述影像節目

協助視障人士理解節目內容

另一方面，有視覺障礙觀眾的需求亦常被忽略。電視本應是重要的聽覺媒介，讓他們接收資訊及娛樂，但由於香港現時未有要求持牌機構提供口述影像，他們往往只能依靠對話和音效拼湊劇情，難以全面理解節目內容，無法真正享受節目的樂趣。平機會建議當局訂明要求持牌機構在其六年投資計劃當中，就增加口述影像的涵蓋範圍自行訂立目標，提交計劃，為有視覺障礙的觀眾提供便利。

人工智能技術趨成熟

善用科技提升通達性

隨着科技的進步，特別是人工智能技術的迅速發展，優化電視節目的通達性變得更具可行性和成本效益，例如人工智能生成字幕不但能降低成本，更能提升字幕的準確性及即時性。透過生成虛擬人像進行即時手語傳譯，可有效紓緩真人手語傳譯員人手不足問題，同時減輕相關的財政負擔。

此外，人工智能亦可將關鍵的視覺元素轉化成描述性旁白，進一步提升節目內容的通達性。這些技術應用不但為電視業界帶來創新方案，更打破過往難以克服的資源限制。

制定良好做法指引

讓業界有規可循

要真正推動無障礙服務，僅靠技術並不足夠，亦需有明確的指引和監管。平機會建議通訊事務管理局制定一份具參考性的指引，闡述提升電視節目通達性的良好做法，以照顧有不同需要的觀眾，包括有聽力困難和視覺障礙的群體。

以英國通訊事務局為例，其指引涵蓋的內容包括字幕呈現方式、準確性和同步性的技術規範；因應不同節目種類的建議做法、字幕呈現的適時性和可讀性的指引；以及描述非語音資訊的標準等。雖然該指引不具法定效力，但仍為業界提供了重要參考，也為監管機構提供依據評估表現。香港同樣可因應本地情況，訂立一些能體現通達性的通用原則的元素，讓持牌機構在商業目標及無障礙服務間取得平衡，確保業界有規可循。

政策指引與科技並行

讓所有觀眾同享電視樂趣

作為使用公共頻譜資源的機構，免費電視持牌機構有責任照顧所有觀眾的需要，而非僅服務主流群體。提升節目的通達性不僅是技術問題，更是社會共融與平等的體現。在人工智能等科技愈趨成熟的情況下，平機會相信政府及業界均可更積極善用科技發展，從硬件至軟件全面提升電視節目的通達性，再加上制定清晰的指引與監管機制，便可確保所有觀眾不論能力差異，皆能平等享受電視帶來的資訊與樂趣。

作者林美秀是平等機會委員會主席。



