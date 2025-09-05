平機會｜共築學生情緒健康防線　為精神疾病「去污名化」

來稿作者：林美秀



九月伊始，莘莘學子重返校園，不少學生都對新學年充滿期待。然而，面對課程內容、校園環境和友儕關係等轉變，學生也許需要重新適應，未免會感到焦慮不安甚至壓力。平機會一直積極推動大眾關注精神健康，避免對有精神健康需要人士的「污名化」。為提升校園的抗逆力及為有精神健康需要的學生提供適時支援，平機會建議未來可從學校課程、校內及社區支援，加強預防和及早介入措施，與學校及家長攜手鞏固精神健康安全網。



近四成學生開學現負面情緒

根據保良局青少年事務部學生輔導及支援服務於2024/25學年進行的「初中學生對校園事件簿的適應」調查，在近千名受訪初中學生中，逾三成對校園生活感到「頗大壓力」或「非常大壓力」。壓力來源頭四位均與校內測驗、考試有關，第五位則是長假期結束後的復課適應。另有近四成受訪學生表示，在新學期初會出現緊張、憂慮、煩悶、焦躁或挫敗等負面情緒，可見學生面對精神健康問題的挑戰，不少人遇到負面情緒時不會向他人透露。

政府透過學校為本的「三層應急機制」，支援有精神健康需要的學生，並協助學校採用全校參與模式，以「普及性」、「選擇性」及「針對性」三個層面，促進學生的精神健康。除了現有機制，我們認為要處理精神健康問題，可從學生認識和管理社交情緒入手。

社交情緒課程可提升抗逆力

研究顯示，「社交情緒學習」有效緩解焦慮與絕望感等自殺風險因素，對青少年的身心健康產生深遠而持久的影響。因此，政府可考慮將「社交情緒學習」納入學校課程，藉自我認識、自我管理、社交意識、社交技巧及負責任決策五大核心，培養學生理解及管理情緒、建立正向關係、作出決定及實現個人與集體目標所需的知識、態度及技巧。

推動校園精神健康，除了課程配合，亦要提升專業支援。在學校層面，政府可考慮為所有學校逐步提升教育心理學家與學校的服務比例，確保學生獲得適切支援。在2023/24年度有約六成學校獲得優化校本教育心理服務，可全面及綜合提供教育心理服務，務求提升學校的能力，以照顧學生的不同教育需要。政府亦可與教資會資助大學討論，考慮增加教育心理學及其他心理學相關學科（如輔導及言語治療）的本科生及研究生取錄學額，並在人才清單中加入教育類別，吸引海外專家來港，滿足持續增長的人手需求。

在社區層面，政府亦可考慮設立提供綜合精神健康服務的專設青年空間，利用現有139間綜合青少年服務中心，增設更開放及便利的輔導空間，與校內輔導服務互補。

家校攜手築防線消除污名化

要有效應對學生的精神健康需要，學校和家長的配合及參與同樣重要。學校可透過課程和校園活動，營造關愛共融的校園氛圍，促進學生身心健康。家長作為第一道防線，亦應以開放的態度與子女溝通，細心觀察子女的行為變化，及時提供適切支援。

目前社會對有精神健康需要人士仍有標籤和污名化，往往窒礙青年尋求協助。根據香港社會服務聯會在2025年進行的「中學生面對HKDSE壓力的精神健康狀況及求助意向研究」，不少學生會因社會對心理困擾及求助的污名而拒絕求助。因此，不論家長、學校及社會，都應避免為有精神健康需要人士加上負面標籤，並應鼓勵學生正確認識精神健康，在有需要時尋求協助。

青少年是未來的社會棟樑，他們的精神健康不僅影響個人的成長，更關乎社會的長遠及健全發展。只有通過政府、社區、學校和家庭通力合作，才能打造全面及穩固的精神健康安全網，讓學生在健康快樂的環境下茁壯成長，推動香港實現平等、關愛和共融。

作者林美秀是平等機會委員會主席。



