送澧手記｜北都、低空經濟、市區重建——《施政報告》的機遇與反思

隨着《施政報告2025》公布，筆者欣見多項曾於專欄中提出的政策建議，與政府最新施政方向不謀而合，特此簡要回顧並分析數個重要議題。



北都專法：簡化程序

政府建議訂立北部都會區專屬法例，以簡化法定程序及行政安排，包括加快批出建築圖則、放寬分區大綱圖准許用途及微調發展參數，從而提升發展效率。

筆者早前已於《美國關稅戰露底 本地北都發展應修例提速發展》中指出，香港科技、教育及加工製造等領域的發展載體有所不足，建議政府以現有發展條例為基礎，制定針對北都的專屬法例，繞過繁複審批流程，全速推進北都發展。

在招商引資方面，政府提出以更具彈性的土地批撥政策吸引企業，包括延長租約年期、採用公開招標、限制性招標或直接批地等多元模式。筆者亦曾建議，政府可考慮創新合作模式，例如公私合營、靈活土地規劃等，讓企業能更長遠地投資及規劃業務，推動產業多元發展。

大學園區：有待完善

政府提出成立「大學城籌劃及建設組」，參考國際成功案例，探索適合本港的發展模式，並以產業導向為主，結合新發展區的創科優勢。

筆者早於《把握美國關稅戰時機 乘勢打造北都國際教育樞紐》中指出，曾探討香港發展國際教育樞紐的潛力，強調需制訂全面教育戰略藍圖及配套設施，吸引更多全球學生。當然，相關政策仍有待完善，包括提升本地及國際人才培育，筆者期望未來持續優化，推動創新科技生態圈發展。

低空經濟：循序漸進

政府將制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」，完善民航法例及規管框架。筆者認為，及早規劃低空經濟發展藍圖，有助核心基建配套及新經濟模式落地。

筆者亦曾於《3D規劃設計勢成新常態》中，簡述推動低空經濟的機遇，並指出各部門有必要加強協調，如民航署訂立飛行安全守則、地政總署靈活批地等。低空經濟屬新興領域，涉及風險管理及技術標準，建議政府循序漸進，積極聽取業界及專家意見，審慎推進。

市區重建：多加聆聽

政府將放寬同區地積比率轉移安排，容許未用盡的地積比率跨區轉移至其他地區或新發展區，並試行適度增加私人重建項目地積比率，讓其可轉移至北都或用於抵銷地價修訂。

筆者認為，有關政策具前瞻性，有助提升發展商於新發展區的投資意欲，加快市區重建步伐並優化資源分配。此前於《城市密度「乾坤大挪移」》一文中，筆者曾提出相關構想，惟深知重建涉及多方利益，建議政府持續諮詢持份者意見，靈活調整政策細節。

展望未來，筆者將繼續以自身專業，深入分析並解構政府各項發展政策，並與社會各界共同努力與討論，為香港規劃及發展出謀獻策。如讀者有興趣了解更多，可參閱過往相關文章，同時留意本欄更新，一同交流。

作者黃仲澧是打鼓嶺鄉事委員會顧問、香港地產專業發展中心規劃及發展委員會主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留文章最終編輯權。