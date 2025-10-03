平機會｜共建精神健康友善工作間　從制度配套等三方面細節入手

來稿作者：林美秀



每年10月是「精神健康月」，多個政府部門和坊間機構都會舉辦不同形式的公眾教育及推廣活動，以喚起市民對精神健康的關注。平機會作為「精神健康月」籌備委員會的其中一個機構，一直積極支持各項宣傳和教育活動，以加深大眾對精神健康的認識，消除在職場及社區對有精神健康需要人士的歧視。

今年「精神健康月」的活動主題是「活。好D」，鼓勵公眾從生活細節出發，建立有益身心的良好習慣，從而提升整體生活質素。「活。好D」的理念不只適用於個人生活，更可延伸至職場。若僱主能從制度配套到職場文化等多方面細節入手，將有助促進員工精神健康，營造友善工作氛圍。

平機會《如何在工作間支援有精神健康需要的僱員》指引，建議僱主從政策、職場文化及實際支援三方面着手，全面構建有利精神健康的工作環境

全方位推動建立精神健康友善社區

平機會一直極積推動大眾關注精神健康，除了宣傳和教育工作外，亦透過執法、政策倡議、製作指引和進行研究推進有關工作，例如推出《如何在工作間支援有精神健康需要的僱員》指引及《媒體處理精神健康新聞指引》、進行「對職場精神病患者的標籤及歧視態度之研究」等，以多管齊下的策略，鼓勵社會各界給予有精神健康需要和復元人士更多的理解和支持。

數據反映職場歧視情況普遍

平機會尤其關注有精神健康需要人士在職場能否獲得平等的對待和足夠的支援。根據平機會接獲的投訴及研究結果顯示，在香港職場對有精神健康需要人士的歧視情況普遍。在2022年至2025年6月期間，平機會按《殘疾歧視條例》收到222宗在僱傭範疇有關歧視有精神健康需要人士的投訴，佔該期間收到的僱傭範疇的殘疾歧視投訴約一成七。此外，平機會於2023年公布的「對職場精神病患者的標籤及歧視態度之研究」結果亦指出，約八成在職人士和有精神健康需要的人士均認為，在香港對有精神健康需要人士的歧視情況非常普遍或普遍，另有85.9%有精神健康需要人士表示公司有需要為員工提供精神健康支援。

推指引助僱主建構精神健康友善工作間

從以上數字來看，建立精神健康友善工作間有迫切的需要，而僱主在支援有精神健康需要員工方面亦扮演着重要的角色。平機會早前推出了《如何在工作間支援有精神健康需要的僱員》指引，建議僱主從政策、職場文化及實際支援三方面着手，全面構建有利精神健康的工作環境。

在政策方面，僱主應制定和推動平等機會政策，明確列明有精神健康需要的僱員受到《殘疾歧視條例》的保障，涵蓋招聘、晉升、培訓或日常工作中等僱傭範疇，並且設立有效的申訴及保密機制，全面保障有精神健康需要僱員的權益及個人隱私。

塑造關愛共融文化

其次，營造尊重差異及互相支持的職場文化亦是不可或缺的一環。平機會提倡僱主應積極舉辦精神健康和反歧視相關培訓，如精神健康急救技巧、如何與有精神健康需要同事建立良好互動等講座，提升全體員工，特別是管理層，對精神健康問題的認知和應對能力。通過持續教育，打破對精神健康的負面標籤與歧視，促進員工間的體諒及支持，令有精神健康需要人士可融入職場。企業亦應積極連結社區資源，為員工提供轉介和社區服務資訊，協助他們適時尋求專業支援。

在實際工作安排方面，僱主可按員工的個別情況和能力，提供合理調適措施，訂出最有效和合適的工作模式和安排，讓有精神健康需要員工有效地履行責任。這些調適措施涵蓋多方面，如將大型工作項目拆為可管理的目標與任務、提供安靜空間，協助員工調整情緒與放鬆、容許暫時在家工作和彈性上班時間，以及允許員工請假或提早離開崗位前往求診等。合理調適安排的關鍵在於雙方保持良好溝通，讓有精神健康需要的員工能坦誠表達所需，確保調適措施既切合員工需要，亦同時不影響機構運作。

共融工作間

人人「活好D」

構建精神健康友善工作間不僅有助提升僱員的工作效率及生產力，更能塑造正面企業形象，吸引並保留人才，達至可持續發展。我期望更多僱主與員工攜手同行，共同建立一個身心健康、共融的工作環境，讓每位員工無論在生活及工作均能「活好D」

作者林美秀是平等機會委員會主席。文章標題由編輯所擬，原題為「提升節目通達性 全民共享電視樂趣」。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



