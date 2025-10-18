范寧｜從「醫療」到「健康」：釋放社區活力的契機

上月「社會處方研討會」結束後，筆者心中仍縈繞着一個問題，香港的醫療改革，能否真正走出醫院與診所的邊界，成為一場讓每個人都能參與其中的社會改變？



不久之後，「醫護行者」迎來新加坡SingHealth代表團來港考察，由筆者團隊協調及不同機構幫忙接待，介紹香港民間的社創健康項目。這次交流，讓筆者對醫療與社區之間的關係，有了更深一層的反思。

SingHealth的代表指出，對新加坡而言，「治病」某程度上意味着一個人「跌入社會保障網」的狀態。當國民需要長期醫療援助時，往往反映健康體系在上游環節已出現斷層。正因如此，他們更重視「Healthcare」而非單一的「Medical care」，即在疾病發生前，從生活、教育、環境及社會支持各方面着手，減少個人跌入「綜援」的風險。

這樣的取向，正正提醒香港的醫療制度需要重新定位，把健康視為一種長遠的社會投資，而不僅是開支。

這次交流亦讓筆者看見另一種有啟發性的對比。SingHealth代表團在探訪不同的社區健康項目時，特別強調「社會效益」的思維。他們關心的不只是項目本身的規模與成果，而是這些計劃能否為社會帶來可衡量的公共價值。他們會問：「如果沒有推出這些預防性措施，社會未來是否需要付出更高的代價？」

以牙齒保健或護眼為例，這些看似微小的健康行為，其實與長者能否維持生活自主、延緩入住院舍的能力息息相關。這種從整體社會成本出發的問責方式，把健康政策重新納入公共經濟的思考範圍，也提醒我們，公共資源投放，除了作為社會基本保障外，也應以社會回報為依歸。

在分享中，筆者向SingHealth同行講述香港的經驗。「醫護行者」過去幾年結合「資產為本社區發展（Asset-based Community Development）」理念，在地培育「健康促進者（Health Enabler）」，讓街坊以自身力量推動健康生活。

例如在光輝圍，有一群居民與高級營養師合作，把刺身外賣店賣不出就棄置的魚頭魚骨，加上在另一社區小店購買的蔬菜和豆腐，熬製出營養又實惠的「蕃茄三文魚頭豆腐湯」。這一碗湯不只是食物，更是一個社區故事。它連結了商戶、居民與健康，讓本來分散的力量聚合起來，甚至令健康成為社區經濟的商機。

SingHealth團隊對此深受啟發，認為這種由下而上的社區創意，正是推動健康文化最真實的力量。

有趣的是，來自「強政府」體系的新加坡代表亦坦言，他們希望向香港學習如何為民間創新留出空間。正如筆者在交流中所言：「釋放社區活力去成就健康，最重要是雙贏，政府醫療系統與社區創意並行。」唯有當制度願意信任社區，讓專業與民間互相補足，健康的願景才能真正落地。

這次的「健康雙城記」讓筆者深深體會，醫療改革的本質並非單靠政策或資源分配，而是一場文化的轉變。當我們把健康重新理解為一種「生活方式」，一種能被社區共同創造、共同維繫的社會價值，醫療才能從救治走向預防，從個體走向群體，從冷冰冰的制度變成有溫度的關係網。

健康的未來，不會由單一專業去建構，而是來自更多同行者的參與。唯有當醫療與社區攜手，當政府與民間互信，當我們每一個人都願意在生活中實踐健康，香港才有機會真正實現那句看似簡單卻極富力量的信念：「活得好，也走得安然（Live well, Leave well）」。

作者范寧是非牟利組織「醫護行者」創辦人，外科專科醫生。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。