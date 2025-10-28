來稿｜「員外」與「秀才」：行政主導下立法會議員的理想特質

來稿作者：江貴榮



2025年立法會換屆選舉在即。以「員外與秀才」這兩種形象去形容未來香港立法會議員的共同特質，比起用年輕化、專業化更加具有形象感和畫面感。



先説「員外型議員」，「員外」是一種歷史上官方或半官方的身份和頭銜，其特質「亦官亦商」，在地方上或專業領域上具有一定的影響力和聲望。

但是要注意的是，未來香港立法會要的是「員外」而不是「商賈」或「豪强」——商賈或豪强當然會比起員外有更大的影響力和聲望，但是對於立法會而言，他們背後更大的影響力和聲望往往也擁有着更大的議價籌碼和統戰成本；若進入立法會，不管對於立法會本身還是需要立法會配合的特區政府來説都會顯得有些「吃力」，甚至某些核心議題會形成對抗局面，讓「行政主導」的特區政府在施政上顯得有些「尷尬」。

再說「秀才型議員」，秀才雖然在文筆墨水方面比不上進士或狀元，但是在「考試」方面最差的都擁有一定的基本功，不會犯糊塗和低級錯誤，甚至在學歷上擁有一定的學術地位。

但是同樣要注意的是，未來立法會要的是「秀才」并非「進士」或「狀元」，因為進士和狀元之才實際上早已被高薪或高位「收入囊中」，極少在社會上流通，即使「撬墻脚」也要付出極高的成本，不符合利益。另外，立法會本身也不需要瘋狂堆砌一堆狀元之才，反而擁有政治基本功又貼民生地氣的「秀才型議員」更適合進入立法會做事。當然，若然秀才做得好，相信也有很大機會可以「學而優則仕」，慢慢往更大、更華麗的舞台走。

雖然未來很有可能立法會會有更多的「員外」和「秀才」，但是各政黨、各政團的角色依然在短時間内無法撼動其根基。始終在香港資本主義社會下的民主制度離不開投票，離不開「樁脚」。各政黨、各政團除了擁有「吸票」的組織能力外，鞏固意識形態方面的政治能力也十分重要，畢竟香港不僅是有直選。中央也樂見香港有越來越多的有識之士親近國家和熟悉國情，例如在「十五五規劃」便要求香港「促進」，而非停留在「保持」。

另外，各政黨、各政團要深刻認真考慮「接班人」問題，繼續保持「高風亮節」，避免各自政黨、政團再次出現「大出血」情況。領導者要深刻思考安排「接班人」不代表要領導人「放棄權力」或讓權，而是不斷的新血才能做到「長期執政」這個目標。要敢於學習毛主席向年輕人説出那一句：「世界是你們的，也是我們的，但是歸根到底是你們的。」

