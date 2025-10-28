來稿｜權之所繫、責之所在——駁「中央干預特區選舉」之謬論

來稿作者：林鳴謙



香港特區第八屆立法會選舉正如火如荼展開，參選人踴躍、氣氛熱烈，整座城市洋溢着正能量。可是偏有那麼一小撮別有用心之徒，總喜歡在熱湯裏摻沙子，編造所謂「中央干預特區選舉」的荒唐謬論，硬要把正經事往陰謀論上扯。他們的慣用伎倆是：把有人不連任說成「被迫退場」，把新人參選說成「欽點名單」，甚至造謠什麼「中央祝福表」。這些老掉牙的政治戲碼，明眼人早已識破，目的就是挑動情緒、抹黑選舉、製造對立，必須高度警惕、嚴肅處置！



中央依法關心特區選舉，合情、合理、合法，不僅名正言順，而且天經地義，因為這恰恰是「權之所系、責之所在」。首先，從憲制根源看，中央對特區選舉的關心與指導，植根於《憲法》和《基本法》所確立的根本制度。香港特區是直轄於中央人民政府、享有高度自治權的地方行政區域，中央對香港擁有全面管治權。特區的選舉制度並非「地方自治」的自發產物，而是「一國兩制」框架下中央授權實施的制度安排。這是憲制秩序的基本邏輯。

其次，從國家安全與政治穩定的高度看，特區選舉從來不是「區內小事」，而是攸關國家根本利益的大事。立法會作為特區政制體系的重要組成部分，其組成人員、政治取向與運作方式，直接影響特區的管治效能與社會穩定。中央的關心並非「干預」，是對國家主權與安全的維護，更是「一國兩制」能長治久安的根本保障。再從法理角度來看，「中央全面管治權」與特區的「高度自治權」並非對立，而是相互配合、相得益彰的權力結構。中央對特區的選舉工作負有總體責任，確保方向正確、底線不失，而特區政府和選管會依法具體組織實施。中央對特區選舉的「關心關注」，正是憲制秩序中應有的監督與保障，是維繫法治與公義的制度防線。

眾所周知，中央對香港擁有全面管治權，特區的高度自治是中央授權下的自治。中央有權、有責、更有義務關心特區選舉，確保香港的政治制度不偏航、不跑調。人們都還記得不堪回首的一幕：當年反中亂港勢力打着「民主」的旗號，實際上是利用選舉漏洞搞滲透、搞對抗，把議會變成政治鬥爭的戰場。結果怎樣？香港幾乎被推向萬劫不復的深淵。假如中央當年聽之任之，香港早已失序墮落。正是中央在危機中力挽狂瀾的舉措，完善選舉制度、落實「愛國者治港」，這讓特區重新回到法治和安定的正軌。

別有用心之徒玩弄文字遊戲，拿「管」和「干預」打擦邊球、混淆視聽。從法理上講，中央的「管」是憲制安排的內在要求，是確保方向正確、底線不失的監督，而不是替特區搞操作。特區的選舉細節——從選民登記、提名審核到投票計票，全由特區政府和選管會依法執行。中央不會也從未去插手誰參選誰退選，更不會給誰開「綠燈」。中央關心的是大原則——愛國者治港、選賢舉能、依法公平；關注的是大方向——香港能不能穩、能不能治、能不能興。一言以蔽之，中央要的是真正的高質量民主，不是「政治作秀式民主」。

那些炒作「中央干預」謬論的人，嘴上喊着「民主」，心裏想的卻是「亂港」。打着「言論自由」的幌子，實際上是在搞政治挑釁。他們最怕的是香港社會穩下來，因為那樣一來，他們的戲就沒人看了。如今香港政制正軌、社會安寧、經濟回暖，他們反而焦躁不安，唯恐天下不亂。可惜的是，香港市民的眼睛雪亮，誰真心為港、誰借題發揮，一目了然。那些造謠生事的人，只會在法律和輿論的雙重審視下，自取其辱！

香港社會如今最需要的，不是政治口水，而是團結務實。新選制之下，真正比拼的是政綱與能力，是誰能為民謀福、誰能建設香港。選民要做的，不是被謠言牽着鼻子走，而是用理性和信任為未來投下一票。讓那些「唱衰香港」的聲音，在掌聲與選票中自動歸於沉寂。這就是對「中央干預論」最響亮的回擊。

作者林鳴謙是香港時政評論員。



