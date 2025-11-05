楊莉珊｜立法會選舉：選委會責任在肩——選賢能、破藩籬、促發展

2021年「完善選舉制度」過後，由1,500人組成的「選舉委員會」除了繼續負責選舉行政長官候任人外，還負責選舉立法會部分議員，以及提名行政長官候選人、立法會議員候選人。在2021年當選和2025年補選的選委會委員們將肩負起重大責任，為12月舉行的第八屆立法會選舉提名候選人和投票選出40名立法會議員。



新選舉制度下，參選人更加注重專業背景和解決實際問題的能力，選舉文化呈現出從政治紛爭到專業競爭的積極轉變。在新的選舉制度保障下，香港可以從過去的政治紛爭中解脫出來，集中精力破解住房、土地、就業、收入等重大民生問題。香港特區行政長官李家超強調，選委會「具廣泛代表性和符合均衡參與原則」，期望所有選委會委員履職盡責，為「一國兩制」實踐行穩致遠貢獻力量。

選委會制度的顯著特徵就是其廣泛代表性和均衡參與性，這一設計突破了某個界別、地區或政團的利益局限性。從界別構成來看，選委會包括工商、金融界；專業界；基層、勞工和宗教等界；立法會議員、地區組織代表等界；以及香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界。

選委會的廣泛代表性重塑了香港的政治文化。它終結了以往政治內耗、議會空轉的亂象，使特區治理重回務實理性的軌道。各界別代表在愛國愛港的旗幟下，聚焦發展、民生等實質議題，而非陷入無謂的政治爭拗。這種建設性政治生態，讓特區政府能夠集中精力破解深層次矛盾，推動香港實現良政善治。

這種多元化的界別設置，使各階層、各界別、各方面都能夠在管治架構中得到全面反映和充分代表。這些界別分組不是隨意設定的，而是經過精心設計，力求覆蓋香港社會的方方面面。從註冊選民數字來看，選舉委員會界別分組的選民構成也體現了多元性。選委會界別的廣泛代表性，將為香港未來的發展注入新動力，幫助香港破解深層次矛盾，實現更好的發展。

香港的治理與發展，正站在一個歷史性的轉捩點上。長期積累的深層次矛盾如房屋短缺、產業單一、青年向上流動困難等問題，如同纏繞在香港身上的無形枷鎖，制約着這顆東方之珠的璀璨光芒。而選委會界別的廣泛代表性，恰似一劑精准施治的良方，為香港突破困局、實現高品質發展注入了前所未有的新動能。

選委會的廣泛代表性，首先體現在其打破了以往利益固化的藩籬。新選舉制度下的選委會涵蓋工商、金融、專業、勞工、社會服務等多個界別，更有基層團體和地區組織的代表，確保了香港社會各界的聲音都能在治理體系中得到傾聽與回應。

在推動經濟轉型方面，選委會的廣泛代表性同樣展現出獨特價值。香港經濟過度依賴金融、地產的弊端在近年愈發凸顯。而如今選委會匯聚了創科界、專業界、中小企代表等多元聲音，為香港開拓新興產業賽道、構建多元經濟結構創造了有利條件。當科技創新與傳統行業對話，當金融精英與實業經營者交流，香港經濟便能跳出固有思維，在數字經濟、綠色金融、國際創科中心建設等領域開闢新的增長極。

展望未來，在愛國者治港原則下，選委會的廣泛代表性必將為香港發展注入強勁動力。當社會各界的力量被充分凝聚，當各階層的智慧被有效整合，香港必將能破解深層次矛盾，迎來更加繁榮穩定的明天。這顆歷經風雨的東方之珠，必將在新時代綻放出更加璀璨的光芒。

同時，香港可以更好地把握國家「十五五」規劃、全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放等發展機遇，加速融入國家發展大局。在「十五五」規劃建議中，突出了香港「四中心、一高地」功能，包括國際金融中心、國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心等，為香港發展指明了方向。

選委會「融入」加「服務」的座標設定，意味着香港要在更高視野下進一步提升內外聯動的層次與高度。未來五年，香港融入國家發展將在更高維度和更廣領域展開，無論是讓香港服務提供者在內地設立企業和發展業務，讓更多香港專業人士在內地取得執業資格；還是持續深化香港與內地科研合作、共用創新資源和轉化科研成果，香港都需要與內地建立全方位連接。

香港新選舉制度下的選委會真正體現了多元共融的原則，其廣泛代表性值得充分肯定。通過吸納工商、金融、專業、勞工等各界別代表，並首次納入基層團體和地區組織聲音，選委會成功打破固有利益格局，實現了更均衡有序的政治參與。這種「五光十色」的組成結構，必將推動香港特色民主制度不斷完善，為香港長遠繁榮穩定奠定堅實基礎。

