來稿｜如果我是江旻憓的選舉公關

立法會選舉提名期由10月24日開始，11月6日結束。作為2025年立法會旅遊界功能界別的候選人，江旻憓憑藉其巴黎奧運女子重劍金牌得主的身份獲得社會廣泛關注，然而，她在參選過程中展現的態度和媒體應對技巧，引發部分批評與反思。若以選舉公關的角度檢視，江旻憓必須加強形象管理，提升其在媒體及公眾面前的專業度和說服力，才能轉化為成熟且受信賴的立法會議員形象。



市民普遍期待立法會候選人在態度上能展現成熟、莊重和專業，避免過於幼稚的言行。作為年屆三十的候選人，江旻憓不能再單靠「傻大姐」親民形象，而是需要以嚴肅、專注的態度來表達她對立法工作、旅遊界及社會議題的重視和責任感，提升作為公職代表的尊嚴感。

在面對記者提問時，回應技巧至關重要。江旻憓在報名參選當日，面對記者多番提問時以「大家食咗飯未？」等輕鬆甚至帶點無厘頭的回應，不但引起爭議，也暴露她對媒體性質的認知不足。這類問候語，較適合娛樂明星在私人或家庭場合應對記者，例如郭富城迎接三女兒出生與妻子出院時使用，絕非嚴肅政治場合中應有的表現。

注重專業身份

嚴肅應對傳媒

身為立法會候選人，江旻憓及其公關團隊必須明白，政治記者與體育記者關注的話題和語氣有顯著差異，應備妥核心政綱及一至兩個貼近民生的政策議題，並合理引導記者將提問聚焦於相關政策，而非閒聊式問答，避免削弱專業形象和說服力。

市民對立法會議員的期望是在政策和施政理念上能表達得清晰、具體且深刻，遠離無關閒聊或跑題回答。遇到挑戰性問題，候選人應保持冷靜、理智且策略性，懂得將話題引回政治重點，避免淪為被動回應或被媒體節奏牽制，展現成熟穩重的政治素養。

展現政治實力

建立信服形象

身為一名由運動員身份「空降」政治舞台的候選人，江旻憓需積極累積基層服務經驗並深化政策闡述，讓選民看到她憑藉奧運金牌的光環之外，亦具備穩健務實的政治實力與對功能界別議題的深入了解。她須持續透過媒體和公眾平台，增加政策透明度及信息交流，建立令人信服的政治人物形象。

總括而言，江旻憓年輕有為、形象正面，具有為立法會注入新動力的潛力。但她必須走出過去以「親民笑容」取悅選民的舒適區，努力轉型為成熟、穩重且具專業素養的政治人物。她的公關策略重點應是提升公開場合的態度表現，強化媒體應對技巧，堅持政策主軸，展現進步與自信，讓市民認可她是真正能代表香港利益、為港爭光的立法會議員候選人。這種轉型不僅回應了市民對立法會議員的期待，也符合選舉媒體應對的專業要求，有助於她在這場選戰中脫穎而出。

