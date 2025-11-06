來稿｜勿讓立法會選舉背離獅子山精神

來稿作者：羅民



2025立法會換屆選舉將至，街頭巷尾再度掛滿笑容滿面的候選人海報，誠懇地向市民點頭鞠躬。這場景像極了一場選角試鏡——但香港人要選的是誰演得像「民意代表」嗎? 還是誰真正能為民請命、實事求是、身體力行?



「獅子山精神」是香港人過去數十年奮鬥求存的象徵：不講背景、不靠裙帶，強調「靠自己」，憑實力打拼。它承載的是公平競爭的信念：只要肯努力、願意承擔，就有機會向上流動，改變命運。今日的選舉，若沉溺於門第出身、資源堆砌，便是對這種精神的背叛。

把這種精神投射到選舉，意味着三個層面：以民為本，而非以資源為本；以實績立信，而非以出身立名；以公平賽道為前提，而不是預設劇本。

以民為本，要求候選人的政綱回到市民最切身的問題，而不是停留在華麗口號或模糊願景。房屋、醫療、教育、交通，這些議題需要的是可驗證的數據與落地的方案，而非空泛的承諾。當選舉被包裝成「形象工程」，市民看到的只是笑容與標語，卻難以找到具體答案，這正是精神流失的起點。

以實績立信，則意味着政治信用必須建立在事實之上。候選人過去在社區的耕耘、在公共事務上的履歷，應成為選民判斷的核心，而不是名門背景或人脈網絡。獅子山精神的價值，在於相信努力能改變命運；選舉也應如此，讓真正做過事的人有機會被看見，而不是讓「出身」決定誰能進入權力場域。

最後，以公平賽道為前提，是最難卻最關鍵的一步。當資源懸殊導致訊息能見度失衡，選舉便失去競爭的公義。公平不是人人結果相同，而是人人有機會出發；這條賽道若不校準，獅子山精神就只能停留在懷舊歌曲裡，而無法在現實政治中延續。

《獅子山下》唱的並非華麗承諾，而是同舟共濟的日常倫理。「既是同舟 / 在獅子山下且共濟」——不只是旋律，更是一種價值觀——命運共同體不是口號，而是行動。「同舟人 / 誓相隨 / 無畏更無懼」——唱出的是在風雨中並肩前行的默契，是把彼此的冷暖與前路都當作共同的責任。「我哋大家 / 用艱辛努力寫下那 / 不朽香江名句」——更提醒我們，真正的光芒來自汗水與實幹，而不是包裝與背景。

獅子山下，我們不怕窮、不怕難，只怕失去奮鬥的機會。願2025立法會換屆選舉，多一點拼搏的血汗，少一點包裝的脂粉，讓每一位肯做事、肯承擔的人，都能被看見、被聽見，也被成就；讓「公平的賽道」不僅寫在口號裏，而是寫進制度與日常的準則。如此，山下的光，才會照亮每個人。

作者筆名羅民，是一名普通香港市民。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。