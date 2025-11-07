來稿｜中國式現代化的雙城敘事：深圳展示未來，香港連接世界

來稿作者：區漢宗



2026年APEC峰會落戶深圳，為香港帶來一個不可多得的戰略契機。雖然主辦城市是深圳，但香港若能主動出擊、積極參與，將有望在大灣區格局中重塑自身角色，並在國際舞台上再度發光。



2026年APEC峰會選址深圳，並非偶然，而是中國在新時代背景下對外展示改革成果與發展模式的精心選擇。深圳的崛起，是中國改革開放的縮影，更是「中國式現代化」的樣板。

深圳主辦明年APEC峰會

展現中國式現代化樣板

經濟方面，深圳GDP從1980年的2.7億元人民幣，增至2024年的3.68萬億元人民幣，年均增速超過20%，成為全球最具活力的城市之一。產業方面，深圳聚集了華為、騰訊、大疆等科技巨頭，是中國高科技產業的核心地帶，代表中國未來的產業方向。制度創新方面，作為特區，深圳在土地、金融、社會治理等方面進行了大量制度創新，具備展示「中國方案」的能力。

國家選擇深圳主辦APEC，不僅是對其城市發展的肯定，更是中國向世界展示「改革開放仍在深化」的政治宣示。深圳的崛起代表中國改革開放的最新成果，其創新能力、產業動能與制度靈活性，使其成為展示「中國式現代化」的最佳窗口。

香港則擁有成熟的法治體系、國際金融地位與全球人才網絡，兩者若能深化協同，將構建出一個「雙核驅動」的亞太新格局。這不僅是地理上的融合，更是制度與功能的互補：深圳提供創新與製造，香港提供規則與資本，形成一個既具效率又具信任的區域合作平台。

港深合作構建「雙核驅動」

全力重塑亞太區域競合格局

APEC峰會期間，香港可爭取成為分會場，承辦金融、科技、可持續發展等主題論壇，藉此展示其制度優勢與國際連結能力。同時，香港亦可透過接待來自各國的政商領袖，推廣自身營商環境與城市新貌，吸引跨國企業設立亞太總部或研發中心，提升要素集聚效率。

更重要的是，香港應藉此契機重新定位自身角色——不再僅是「中國的視窗」，而是「中國與世界的橋樑」。在全球地緣政治與經濟格局重塑之際，香港若能主動擁抱深圳的發展脈動，將不僅是大灣區的參與者，更是塑造者。

關鍵在於，香港是否願意放下過去的光環，以嶄新的姿態擁抱未來的機遇。在中國宣佈2026年APEC峰會落戶深圳的那一刻，香港便迎來一個難得的戰略契機。雖然主辦城市是深圳，但香港作為「一國兩制」下的國際都會，完全可以借勢而起，成為峰會的「協奏者」，而非旁觀者。

首先，香港的地理優勢與交通樞紐地位，使其天然成為APEC嘉賓進出深圳的重要門戶。透過高鐵、港珠澳大橋、機場聯運等基建，香港可主動爭取安排嘉賓順訪，展示其最新城市面貌與營商環境。這不僅是一次外交形象的重塑，更是一次投資信心的重建。

其次，香港可積極爭取成為APEC下級會議的分會場，如金融科技論壇、可持續發展圓桌、青年創新交流等。這些活動不僅能提升香港的國際曝光度，更能強化其在全球高端人才、技術、數據等要素的集聚能力。跨國企業在選擇亞太總部時，將重新評估香港的「品牌溢價」。

香港應以此為契機，深化與深圳的協同發展，推動大灣區內的制度互補與功能整合。香港的法治與國際化優勢，結合深圳的創新與產業動能，將形成「雙核驅動」的亞太新格局。APEC深圳峰會，是中國展示改革成果的舞台，也是香港重塑國際角色的跳板。關鍵在於，香港是否願意主動出擊，擁抱機遇。

香港政經角色正在深刻變化

必須轉型才能找回專屬舞台

香港作為中國的國際金融中心，曾是中國對外開放的「橋頭堡」。如今未獲主辦權，反映出其角色正在發生轉變。

首先，香港代表「過去的繁榮模式」：香港的制度優勢源於英殖時期的法治與自由市場，但這一模式在中國全面崛起後逐漸失去唯一性。其次是，地緣與政治考量，在當前國際政治環境下，深圳則更能體現「中國自主發展」的敘事。最後是兩城功能重疊，深圳在科技、金融、物流等領域逐步與香港形成競爭，主辦APEC可視為中央對深圳「升級版角色」的背書。

另外，APEC峰會不僅是經濟合作平台，更是地緣政治的舞台。深圳主辦，意味著中國在亞太地區的敘事權正在重塑。在中美競爭加劇背景下，深圳主辦峰會可作為中國展示「開放、合作、互利」姿態的視窗。

香港雖未主辦，但並不意味着其國際地位的削弱，而是角色的轉型。首先，香港作為金融樞紐仍具優勢，在資本市場、離岸人民幣業務、國際法律仲裁等方面仍具不可替代性；其次，香港可作為中國與西方溝通的文化與制度橋樑，承擔「軟性外交」功能；第三，香港可與深圳形成「金融+科技」的雙核模式，共同推動大灣區成為全球創新高地。因此，港深聯手參與APEC，是展示中國新型城市群模式的絕佳機會。

深圳主辦APEC是中國發展戰略的體現，而香港的價值，將在於其能否成為「中國的智慧」與「世界的橋樑」，在新時代中找到屬於自己的節奏與舞台。

