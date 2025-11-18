筆凱．傑語｜從全運到奧運　大灣區制度融合新篇章

作者：郭凱傑



第十五屆全國運動會正如火如荼地進行中。香港隊歷史性派出602位運動員出賽，且表現亮眼：到周日（11月16日）執筆之時，港隊已經累積奪得7金2銀5銅，創下歷史最佳成績，還陸續有來。除了游泳拿下雙金，在三項鐵人、劍擊等項目也屢創佳績。此外，這是首次由廣東、香港、澳門三地聯合舉辦的全國性賽事；近日社會上開始有聲音表示，依托本次聯合舉辦賽事的經驗，粵港澳大灣區能否申辦奧運會？



連日精彩的賽事固然讓觀眾固然大飽眼福，但全運會的意義不只是一場場比賽，更是粵港澳大灣區制度融合的一次大考，標誌着大灣區在行政協作、基礎設施和文化認同上的大融合。

融合大考：從跨境馬拉松說起

例如全運會的馬拉松賽事就途經深圳灣公路大橋，橫跨深圳和香港兩地，是全運會史上首個跨境馬拉松。試想，跑手怎麼實現「無感通關」？不用停下來檢查證件就能順暢跑完，背後當然需要有兩地文體旅部門的緊密合作，試驗出新的制度創新。

本屆全運會的場館散布在廣州、深圳、香港、澳門等19個城市：這種模式不只讓資源互補，還推動了通關、醫療保障和賽事管理的深度融合。這些嘗試讓人看到在一國兩制下，粵港澳三地如何從體育入手，深化互聯互通。

全運經驗：有能力也要計好數

現在的關鍵問題是，我們能不能依托全運會的經驗，讓制度融合踏上新台階？政務司司長陳國基和文體旅局局長羅淑佩都相繼表示，綜合粵港澳辦全運的經驗，香港絕對有能力承辦更多國際賽事，甚至包括奧運會。最早的時間點，可能就是2036年奧運——早前國際奧委會終身名譽主席巴赫訪港時，就提到大灣區有世界級設施和體育熱情，適合申辦。

根據國際奧委會2019年修改《奧林匹克憲章》後的機制，奧運可以由多個城市聯合主辦，給大灣區申辦奧運的可能性開了綠燈，也可以説是為香港參與申辦奧運打開了大門。香港本身的場地當然不足以應對奧運會的需求；但加上大灣區城市的取長補短，其意義及可能性就變得完全不一樣。

申辦奧運當然能帶動體育投資、旅遊收入和就業機會；不過，歷史數據説明，申辦奧運超支虧損的例子遠多於盈利，我們就要必須「計好數」。

對手不少：更要提早做好準備

例如，以場館為例，奧運會固然對場館安排有所要求，但必須具可持續性：先充分利用好現有的設施，比如廣東奧林匹克體育中心、香港啟德體育園、澳門東亞運動會體育館等，只有當社區有長期需求的時候才建新館。其次，參照此次全運會的出入境安排，就運動員、觀眾、工作人員的運輸策略需全盤規劃，確保環保便捷，優化「一小時生活圈」。再來就是三地政府的財政和責任安排：相對於其他國家多城市聯合申辦，在一國兩制下的安排是一項獨特的挑戰，政府需協調財政支出比例和司法差異等問題。

有意申辦奧運的競爭對手不少，包括印度、卡塔爾、土耳其等。不過相對之下，大灣區有獨特的優勢：從2008年北京奧運到2036年已相隔28年，不但符合輪換邏輯，再加上全運會的經驗，或能成為區域融合、智慧城市升級的一次規範，對三地進一步互聯互通的意義甚大；未來在科創、文創等方面的人員交流合作都能有所參考。

總而言之，全運會不只是香港運動員的榮耀時刻，更是粵港澳制度融合的里程碑。如果我們能夠善用這次的經驗，申辦2036年奧運不再是夢。國際級的盛事能夠提升體育氛圍，還能帶動經濟和文化交流，讓大灣區真正閃耀國際舞台。我們準備好了嗎？

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監，全國青聯委員，政府諮詢委員，大專講師及顧問。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。