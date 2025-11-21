來稿｜死後都要交租？公院殮房收費新政——緩解壓力還是懲罰家屬？

來稿作者：梁樂燊、劉鋭業博士



2026年1月1日起，香港公立醫院殮房的「免費時代」將正式結束。根據醫院管理局的新政策，遺體存放首28日免費，第29至34日每日收費200元，第35日起更飆升至每日550元。官方解釋，這是為了緩解殮房資源緊張的壓力，並鼓勵家屬盡快完成殯葬安排。然而，政策一經公佈，便引發輿論兩極化的討論。



醫管局行政總裁李夏茵表示，近年來不少遺體長期存放於殮房，部分甚至超過一年，導致醫院的正常運作受到影響。她又強調，政策是以「用者自付」為核心，希望透過收費減少資源濫用。但不少市民批評，家屬延誤處理遺體的原因，往往並非「濫用」，而是受到現實不同限制，如火化爐排期長、死因裁判官程序緩慢等繁複問題。

遺體存放的現實壓力

不少家屬認為，新政策雖然設有首28日免費的安排，但其後的收費標準對部分家庭來說仍然是一筆沉重的負擔。以存放50日計算，家屬需支付8,300元。對於中低收入家庭來說，這筆費用無疑是雪上加霜，尤其是對那些因火化排期延誤而被迫超期的家屬，更是無奈。

一名家屬分享了自己的經歷。他的父親因刑事案件需要接受死因裁判官的剖驗，但程序拖延了三個月。「我根本唔係唔想快啲處理，但程序全部都唔係我控制到嘅。等排期、等裁判官，點解最後要我哋俾錢埋單？」類似的情況並不少見。香港火化爐資源長期不足，排期動輒數星期甚至數月，而死因裁判官的剖驗程序同樣緩慢。這些問題持續多年，卻未見明顯改善。有家屬質疑，政府是否應該先解決結構性問題，而不是以收費來懲罰無辜的市民。

「死後都要交租」掀起不滿

政策公佈後，不少市民對此表示不滿，批評這是「死後都要交租」，反映政府未有正視問題的核心。有人認為，收費政策將經濟壓力轉嫁到市民身上，對於正在經歷喪親之痛的家屬來說，更是一種情感和財務上的雙重打擊。但亦有支持者認為，公立醫院的資源有限，收費能讓家屬更積極處理遺體，避免資源長期被佔用。有市民指出，政策雖然有其必要性，但政府必須同步優化火化服務及改善行政效率，否則只會進一步加重家屬的困難。

為了減輕基層市民的負擔，醫管局設立了豁免機制。病人生前領取綜援或長者生活津貼的，其遺體存放費用可全額豁免；若家屬面對特殊經濟困難，也可向醫院申請減免。然而，部分家屬擔心，繁瑣的申請程序和資訊不透明，可能令真正有需要的人無法及時受惠。此外，中產家庭的壓力同樣不容忽視。他們往往無法符合豁免資格，但卻同樣需要面對高昂的費用。有人質疑，這樣的政策是否進一步加劇了社會的不平等，讓中產家庭成為「夾心層」。

豁免機制能否減輕壓力？死後的尊嚴應如何保障？

雖然醫管局希望新政策能減少殮房資源的壓力，但不少專家指出，問題的核心並不在於家屬是否「拖延」，而是香港在火化服務及行政程序上的長期不足。火化爐的數量遠遠未能滿足需求，死因裁判官的程序耗時過長，這些結構性問題才是導致遺體長期存放的主要原因。在這些問題未得到解決的情況下，單靠收費政策，恐怕難以真正達到預期效果，反而可能進一步加重家屬的經濟負擔，令政策成為另一個「懲罰市民」的工具。

專家認為，殮房收費新政策的推行，必須與其他配套措施同步進行，否則將難以緩解現有的壓力。政府未來應考慮增建火化爐，加快排期，簡化死因裁判官程序，並提高豁免政策的透明度，確保有需要的家庭能及時獲得幫助。

殮房收費新政的推出，是醫管局在資源壓力下的無奈選擇。但這項政策是否真的能解決問題，還需時間檢驗。對於家屬而言，殯葬不僅是一場程序，更是一份對逝者的尊重。如何在推動改革的同時，兼顧市民的需求與尊嚴，將是政府未來必須面對的重大課題。這場關於「死後都要交租」的爭議，或許只是香港公共醫療與殯葬服務問題的冰山一角。在這個文明社會中，如何讓生命的最後旅程更有尊嚴、更公平，值得我們每一個人深思。

作者梁樂燊是香港理工大學專業進修學院學生；作者劉鋭業博士是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師。



