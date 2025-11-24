北平鋒｜在風雨洗禮中　祖國統一的步伐愈發堅定

11月7日，日本首相高市早苗在國會發表涉台錯誤言論後，日本當局的挑釁行為變本加厲。11月24日，據彭博社及日本富士新聞網報道，日本防衛大臣小泉進次郎於11月23日視察琉球群島自衛隊基地時表示，將在與那國島部署中程防空導彈。這座距離中國台灣僅110公里的島嶼，正被打造成軍事前沿陣地，日方無視歷史正義、干涉中國內政、妄圖軍事擴張的野心昭然若揭。中國外交部發言人回應稱，日本這一動向極其危險，需要引起周邊國家及國際社會的高度警惕。



面對日方近期多重挑釁，中方採取一系列迅速而堅決的反制舉措，彰顯了捍衛國家主權、統一、領土完整的堅定決心。外交層面，中共中央政治局委員、外交部長王毅嚴正指出，日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。中方予以堅決回擊，既是維護中國的主權與領土完整，也是捍衛用鮮血和生命換來的戰後成果，維護國際正義和人類良知。中方警示，如果日方一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。台灣時事評論員介文汲在節目中表示，大陸對高市早苗涉台錯誤言論提出抗議的層級越來越高，現在直接由外交部長在公開的場合，把中國對日本的要求，更具體地形成文字。這個文字如果形成了一個聲明，就是對日政策。

軍事層面，解放軍11月23日起在渤海部分海域開展演習，渤海海峽黃海北部水域至12月7日持續執行軍事任務。有網友稱，「翻開地圖便知，此處行動直指日本意圖打造的所謂『西南屏障』。一旦日方有任何妄動，解放軍便可迅速讓日本首尾難顧。同時，這片海域是扼守渤海、屏障京津的戰略門戶。我方在此劃設禁區，展現的是『收放自如』的絕對掌控力：進可前出大洋，實施有效威懾；退則可依托強大的岸基火力體系，構成密不透風的『區域拒止』堡壘。」火箭軍發布的視頻《假如戰爭今天爆發，這就是我的回答！》，更彰顯了解放軍枕戈待旦、隨時應對一切挑釁的堅定決心。台灣退役將領帥化民稱，很少看見大陸五大戰區里面四個戰區在反日，充分說明如果有人觸及大陸的紅線，大陸的反制動作將會非常強大。

經濟層面，中方依法依規加強日本農產品、水產品進口檢驗檢疫，對不合格產品採取暫停進口等措施；發布必要的赴日旅行、留學安全提醒，多家平台暫停赴日團體遊預訂，給日本干涉內政的惡劣行徑敲響警鐘。

在中日關係因日方挑釁陷入緊張之際，賴清德的一系列「沒出息」的小醜行徑堪稱「火上澆油」。11月23日，台灣《中國時報》文章指出，中國與日本外交起激變之時，賴清德發布吃生魚片、壽司的舔日照片，表示心向「日本祖國」。賴清德此舉是其根深蒂固的「日本基因認同」作祟，是典型的分裂漢奸行徑。當中日因台灣問題面臨衝突風險時，賴清德甘當日方的「應聲蟲」，無疑是在將台灣推向戰火邊緣。

實現祖國完全統一，是中華民族的核心利益所在，這條道路注定不會一帆風順。從高市早苗的錯誤言論到日方部署導彈的挑釁，從外部勢力的干涉到「台獨」分子的分裂妄想，各類風險挑戰層出不窮。但歷史潮流不可阻擋，一個中國原則早已成為國際社會的普遍共識，面對風高浪急甚至驚濤駭浪的考驗，我們更要辦好自己的事，克難關、戰風險、迎挑戰，不斷增強國家實力與國防能力，以堅定的意志、有力的舉措回擊一切分裂行為和外部干涉。在風雨洗禮中，中華民族的凝聚力愈發強大，祖國統一的步伐愈發堅定。

作者筆名北平鋒。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。